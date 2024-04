De øvrige nominerte bøkene var Jeg plystrer i den mørke vinden (Oktober) av Maria Navarro Skaranger, Olav Nygards seng (Aschehoug) av Erlend O. Nødtvedt og Chiquitita (Kolon) av Pedro Carmona-Alvarez. Dette var andre året at elever i videregående skole leste de samme nominerte bøkene som til Kritikerprisen for voksne. Også i fjor kåret de unge og mer rutinerte lesere den samme vinneren. Da var det Kvit, norsk mann av Brynjulf Jung Tjønn som stakk av med seieren.

– Gjennom åtte uker har vi lest fire bøker i ulike sjangre som er annerledes enn det vi er vant til. Noen av oss leser mye, og noen leser nesten aldri, heter det i juryens uttalelse.

– Vinnerboka er den som appellerer mest til oss ungdom, fordi det var den vi kunne kjenne oss mest igjen i. Boka er en døråpner for samtaler om tabubelagte tema som det er viktig at vi snakker om. Den viser at det er flere som har opplevd vanskelige ting og at du ikke er alene.

Det er tydelig at ungdommene ser kvaliteten i de samme bøkene som de voksne kritikerne, mener Petra Helgesen, prosjektansvarlig for Ungdommens kritikerpris i Foreningen !les.

– Samtidig ser det ut til å være mye viktigere for de unge leserne å kjenne seg igjen i litteraturen de fordyper seg i. Vigdis Hjorth har vært nominerte flere ganger tidligere til Ungdommens kritikerpris. Men det var først med en bok om en tenåring at hun gikk helt til topps.

Juryklassene bestod av elever innenfor påbygg, drama og studiespesialisering, elektro, og helse og oppvekst, fra videregående skoler over hele landet. Skolene som var representerte var Brønnøysund vgs, Cissi Klein vgs i Trøndelag, Fredrik II vgs i Østfold, Koppervik vgs i Rogaland, Kragerø vgs i Telemark, Rud vgs i Akershus, og Storhamar vgs i Innlandet.

Ungdommens kritikerpris administreres av Foreningen !les og støttes av Utdanningsforbundet, Den norske forleggerforeningen og Norsk kritikerlag.