Søndag ledet hun bursdagsfesten hans. Nå skal han lede bryllupet hennes

På søndag var Oslo Spektrum fylt til randen av venner og fans som markerte Bjørn Eidsvågs 70-årsdag. Fremst blant dem sto komiker Else Kåss Furuseth, som ledet konserten fra scenen.

Men Eidsvågs jubileum er ikke den eneste begivenheten som går av stabelen i Oslo Spektrum denne våren.

Else Kåss Furuseth har nemlig annonsert at hun skal gifte seg i det nevnte lokalet 20. april. Det er foreløpig ikke kjent hvem brudgommen er – eller om han i det hele tatt finnes.

Men nå er det klart hvem som skal lede det hele: Folkekjær artist og «rockeprest» Bjørn Eidsvåg. Det kunngjorde Furuseth selv i en video på Instagram. Se videoen lenger nede i saken.

Det stemmer at det ikke vil bli en religiøs seremoni, men en markering av kjærligheten — Else Kåss Furuseth

Ikke en religiøs seremoni

«Kan ikke love et problemfritt ekteskap, men kan love at det blir MINST to problemfrie timer i gode venners lag med Bjørn bak roret», skriver Furuseth i Instagram-innlegget.

Vårt Land har vært i kontakt med arrangøren Monkberry, som opplyser at ekteskapet ikke vil være juridisk bindende. Det skal heller ikke være noen religiøs ramme for bryllupet.

Det bekrefter Else Kåss Furuseth selv til Vårt Land.

«Det stemmer at det ikke vil bli en religiøs seremoni, men en markering av kjærligheten. Bjørn er for meg den perfekte personen til å lede en slik seremoni, og nå er jeg om mulig enda mer motivert til å finne den store kjærligheten», skriver hun i en tekstmelding.

Trenger støtte

I invitasjonen til arrangementet beskrives bryllupet som «tidenes fest».

«Hvis jeg finner kjærligheten, vil jeg ha dere med på feiringen. Og hvis jeg ikke finner den, trenger jeg dere enda mer. Kom!», skriver Furuseth til sine støttespillere.

Vårt Land har vært i kontakt med Bjørn Eidsvåg som ikke var tilgjengelig for en kommentar.