Overrasket Bjørn Eidsvåg med å fylle Oslo spektrum

Saken oppdateres.

– Jeg har bare lyst til å gråte. Dette er helt vilt. Hvordan har dere fått til dette, sier Bjørn Eidsvåg etter at Else Kåss Furuseth fjernet bindet for øynene hans.

Søndag ble han kjørt med bil inn på gulvet i Oslo spektrum, hvor 5.000 mennesker hyller jubilanten med bursdagssang.

– Jeg vet ikke hva dere er blitt lurt til. Men jeg unner alle å få en sånn opplevelse, sier en rørt Eidsvåg.

Bjørn Eidsvåg 70 år OVERRASKET: Eidsvåg trodde han skulle på i et talkshow søndag kveld. I stedet ble han geleidet til gulvet i Oslo spektrum. (Erlend Berge)

I anledning hans 70-årsdag søndag arrangerer familien overraskelseskonsert i Oslo spektrum. Emma Steinbakken, Maria Mena, Ingebjørg Bratland, Isah, Elvira Nikolaisen, Lisa Nilsson og Åge Aleksandersen er blant artistene som skal opptre. Konsertopptaket skal sendes på NRK skjærtorsdag.

LES OGSÅ: Bjørn Eidsvåg fyller 70 år: – Jeg må komme til en slags konklusjon når det gjelder mitt forhold til Gud

Hylles av Jonas Gahr Støre

Én av dem som hyllet Eidsvåg var statsminister Jonas Gahr Støre.

– Kjære Bjørn. Jeg har lyttet til deg i mange flere timer enn du tror. Det svever rundt i meg bare jeg tenker på navnet ditt. Fine låter, fine tekster og stort engasjement. Til deg Bjørn, hele Norges Bjørn Eidsvåg: Gratulerer med dagen, sier Støre i en videohilsen.

Først ut blant mange hyllester var Åge Aleksandersen, som synger «Ingen vei tilbake».

– En kamerat, venn og kollega i mange år. Jeg blir fortsatt starstruck av å møte ham, sier Eidsvåg om Aleksandersens opptreden.

Like etterpå sang har «Skyfri himmel» som duett med Rita Eriksen. Eidsvåg fortalte om hvordan sangen ble til, etter et sterkt møte med jente som slet med rus og psykiatri, og som bad aftenbønn sammen med ham.

Bjørn Eidsvåg 70 år Bjørn Eidsvåg synger i sin egen overraskelseskonsert. (Erlend Berge)

Snakket om helvete: – Rett og slett tøys.

I introduksjonen av salmen «Han tek ikkje glansen av livet» av Trygve Bjerkrheim snakket Eidsvåg om sin oppvekst på bedehuset.

Jeg er også heldig nok som har blitt dratt med av mor og far på bedehuset. Stor patos og inderlighet, men ingen likegyldighet. Vakre sanger om Jesus. Eg blei betatt.

– Jesus sto for arbeidsbevegelsens verdier. Og så føyde Jesus til nåde og tilgivelse, og dét var det ikke så mye av i arbeiderbevegelsen. Jeg synes jeg fikk en god pakke, sier Eidsvåg til latter fra salen.

Samtidig gikk han ut mot noe av forkynnelsen han møtte på bedehuset: tanken om at de som ikke tilhørte det kirkelige miljøet skulle til helvete.

– Det er rett og slett tøys. Et hjelpesløst, ondsinnet forsøk på å disiplinere oss til å få oss til å bli slik de ønsker at vi skal bli.

– Jeg kan nå med tyngde si: helvete er ikke et sted du kan havne etter at du dør. Helvete er noe du kan stelle i stand, legger han til.

Hedret moren

Eidsvåg hedret også sin mor. Hun døde nylig og skal gravlegges på tirsdag, bare to dager etter at han selv fyller 70.

– Hun var over 90 år og mett av dage, beskriver han.

– Hun har vært en sånn vakker, flott dame, med høy verdighet. Jeg tror hun kjøpte klær helt inntil det siste. Å se hun nå på slutten å se hun miste sin verdighet, og ikke lenger kunne pynte seg, var trist å se.

– Radioresepsjonen ødela «Floden»

Etter at Bjørn fremførte «To små planeter», kom Bjarte Tjøstheim og Steinar Sagen fra Radioresepsjonen på scenen.

– Jeg er prestesønn og har kjøpt alle platene. Jeg er superfan, sier Tjøstheim til Eidsvåg.

Bjørn Eidsvåg 70 år Bjørn Eidsvåg 70 år (Erlend Berge)

Sagen mener at Bjørn er leken og selvironisk, og at han passer inn i Radioresepsjonen.

– En naturlig fyr å ringe til når vi trenger en vikar, sier Sagen.

Eidsvåg har merket oppmerksomheten han har fått fra Radioresepsjonen tidligere, påpeker han.

– Plutselig kom det mange unge menn på konsertene mine. Men Radioresepsjonen ødela «Floden» ved å tolke den erotisk, sier Bjørn humoristisk.

Eidsvåg har flere ganger tidligere snakket om at han opplever sangen «Floden» som sitt mest misforstått sang. Han sier selv at det er en sang om nåde.

Mobiliserte i hemmelig Facebook-gruppe

Simen Idsøe Eidsvåg, sønn til Bjørn Eidsvåg, har gått i bresjen for å stelle i stand overraskelseskonserten.

– Vi er alle sammen med på denne store gaven til pappa. Nervene løper rundt i kroppen, for hovedartisten har ikke vært med på prøver. Men han har vært artist i 50 år, så han må jo klare det, sier Simen Idsøe Eidsvåg, sønn til Bjørn Eidsvåg, mens publikum venter på Bjørn Eidsvågs ankomst.

– Vi hadde lyst å samle folk som er glad i pappa og musikken hans, og det viste seg å være mange tusen, sier Eidsvåg til Vårt Land før konserten.

ARRANGØR: Simen Idsøe Eidsvåg, sønn av Bjørn Eidsvåg, har gått i bresjen for å stelle i stand overraskelseskonserten. (Jonathan Vivaas Kiise)

Han forteller om stort engasjement, både fra artister som bidrar på scenen, og fra tilhengere som har vært med å spre ordet.

Bjørn Eidsvåg trodde at han skulle delta i en TV-sending søndag. I stedet ble han kjørt til Oslo spektrum, hvor han ble geleidet til scenen av Else Kåss Furuseth.

Gjennom en lukket Facebook-gruppe har tilhengere av Bjørn Eidsvåg spredt ordet om konserten – uten å avsløre hemmeligheten for hovedpersonen.

– Jeg er på Facebook og har ikke sett noe til dette, sa Eidsvåg under overraskelseskonserten.

Bjørn Eidsvåg 70 år OSLO SPEKTRUM: Arrangøren opplyser at 5.000 tilskuere har kjøpt billett til kveldens konsert. (Erlend Berge)

I tillegg har familien lagt ut videoer der de inviterer til konserten på Eidsvågs profiler i sosiale medier, mens Eidsvåg har vært opptatt under TV-sendinger og flyreiser. Før Eidsvåg har fått tilgang til telefon eller internett igjen, har de slettet videoene.

De har også reklamert for arrangementet på T-banestasjonene på Jernbanetorget og Nationaltheateret i Oslo.

– Det er steder som pappa ikke pleier å frekventere, sier Idsøe Eidsvåg.

Familien har lykkes med å holde konserten hemmelig for hovedpersonen helt til det siste.

– Premisset for hele arrangementet er at vi har valgt å stole på folk. Det viser seg at det går an. Det har vært en kollektiv interesse for å holde på hemmeligheten, sier Idsøe Eidsvåg fornøyd.