Berge blir tildelt prisen for bildeserien Kjære alle saman. I seks år har Berge tatt fotografi av talerstoler og rom i den norske offentlige samtalen. Resultatet blir stilt ut og gitt ut som fotobok i høsten 2024. Juryen kaller det «en uvanlig, gjennomtenkt og velformet serie» og skriver at Berge virkelig makter å gjøre stille motiver levende.

Erlend Berge Erlend Berge er fotojournalist i Vårt Land (Giulia Troisi )

Årets bilde er Pressefotografenes klubbs årlige kåring av det beste innen norsk foto- og videojournalistikk. Prisen ble delt ut for første gang i 1956, og er blitt delt ut hvert år siden 1965.

– Velfortjent

– Erlend Berge har en faglig dyktighet som ikke bare handler om det estetiske, men også om hvordan vi som avis lager god journalistikk, sier Vårt Lands sjefredaktør Bjørn K. Bore til egen avis.

Bore mener Berge ikke bare løfter det visuelle, men hvordan Vårt Land tenker om nyhet, presentasjon og vinkling.

– Som avis skriver vi ofte om ideer som ikke er så lett å visualisere, og her har Erlend et helt særegent blikk for hvordan å fortelle historien, mener Bore.

– Dette er en svært velfortjent pris til en av Norges ledende pressefotografer.

Årets bilde fra Aftenposten

Hovedprisen i årets utdeling, selve prisen Årets bilde, går til Aftenposten-fotograf Tomm W Christiansen, for Tatt av raset.

Fotograf: Tomm W. Christiansen / Aftenposten Bildetekst: Da styrtregnet utløste et jordras, mistet Hilde Breie hjemmet sitt på Breie utenfor Ål i Hallingdal. Jordmassene som kom ned fra det bratte fjellet bak huset tok med seg alt hun eide. Dagene etter raset brukte hun til å grave etter minner fra sitt gamle liv. I jordmassene fant hun noen bilder fra oppveksten, litt klær og noen få verdisaker. Alt annet var enten knust eller forsvunnet. Venninnen Mari Nestegard Skifte har funnet et maleri i jordmassene. Så lenge Hilde kan huske har bildet hengt på veggen i det gamle huset. (Tomm W. Christiansen/Tomm W. Christiansen)

Juryen skriver følgende om bildet:

«En kritisk tilstand som er nydelig fotografert. Det er en stor fortelling som er kommet til vår dørterskel; som ikke bare handler om å dra ut av landet for å dekke klimakrisen. Den angår oss. Det er så viktig at vi gjør jobber som dette, og her har fotografen gitt hendelsen rom til å vokse til noe større. Maleriet hun bærer gir en sterk dobbel mening: Kanskje er det slik landskapet skulle ha sett ut? Vi er imponert over timingen og den klare komposisjonen. Et en gang i livet-øyeblikk.»