Neste sommer kommer Enhanced Games, et slags OL på steroider. Nyskapningen ble heftig debattert under VM i friidrett sist helg. Enhanced betyr forbedret – og som navnet antyder skal det nye konseptet handle om sport der det er lov å dope seg.

En av bakspillerne er tekmilliardæren Peter Thiel, kjent for sitt samarbeid med Elon Musk, Mark Zuckerberg og Donald Trump. Thiel vil bruke Enhanced Games for å stoppe diskrimineringen av mennesker som bruker medikamenter for å forbedre seg. Ifølge den offisielle nettsiden identifiserer man seg med kampen for like rettigheter for både svarte og LHQBT+.

«My body, my choice. Your body, your choice», lanseres som slagord.

---

Forbedrede leker

Plan om rekordleker neste sommer.

Konkurransene vil arrangeres uten dopingkontroller.

En av bakmennene er Peter Thiel, kjent ansikt i teknologi- og antialdrings-industrien

---

Grensesprengende

Enhanced Games skal etter planen ha konkurranser i alle de store idrettene. Det vil ikke bli gjennomført dopingkontroller. Proteser og skomodeller som i dag er forbudt, vil være tillatt. Målet er å feire menneskets grensesprengende evner – og den teknologiske og medisinske assistansen anses som en del av denne evnen.

Den australske forretningsmannen Aron D’Souza er president i den nye organisasjonen. I et intervju med New York Post gjengir han tall fra WADA (verdens antidopingbyrå) som viser at 43,6 prosent av alle deltakere i VM friidrett i 2011 bekreftet at de hadde brukt doping i karrieren sin, mens under en prosent ble tatt.

– Enhanced Games vil være mer ærlig og mer rettferdig, mener D’Souza.

Den australske OL-medaljøren i svømming, James Magnussen, sier at dersom Enhanced Games blir noe av vil han gjøre comeback og slå verdensrekorden på 50 meter fri. Han skal ha blitt lovt en million dollar dersom han klarer det. Magnussen mener han ikke trenger å trene mer enn et halvt år, dersom han bruker doping.

Biohacking

Tidligere dopingdømte utøvere som syklisten Lance Armstrong, tennisspilleren Maria Sharapova og sprinteren Tim Montomery kjøres fram som pionerer på nettsiden til Enhanced Games.

Nettsiden insisterer på at inkluderende språk også må gjelde de som bruker medikamenter. Ord som «unaturlig» er foreslått erstattet til «forbedret», mens «juks» skal erstattes med «vitenskapelig forbedret».

Inviterer til en konkurranse for utøvere som er villige til å dø i jakten på å vinne. — Lars Gilberg

Milliardæren Peter Thiel, gründer bak Pay Pal og Facebook, samt rådgiver for Donald Trump under presidentkampanjen i 2016, er en av dem som finansierer Enhanced Games. Thiel har åpent stått fram og fortalt at han tar veksthormoner og andre preparater for å bremse aldringen. Han har offentlig sagt at dersom han dør vil han fryses ned slik at han kan vekkes til live igjen når teknologien tillater det.

Thiel er blitt et ikon innen den stadig voksende anti-aldringsindustrien i USA. Smartklokker og annen overvåkningsteknologi har gjort at biohacking er blitt et begrep som diskuteres av mange som er opptatt av kropp og helse.

Vilje til å dø

Mange som har hengt seg på denne bølgen prøver nok egentlig bare å leve sunt og naturlig – i en verden der teknologien har påført oss stillesittende liv og ultraprosessert mat. Men for Thiel og hans partnere i Enhanced Games er ikke dette nok. De vil heve seg over naturen.

Underholdningsidretten har for lenge siden krysset grensen for hva som er helsemessig begrunnet aktivitet. Men å ta dette ytterligere et steg videre ved å tillate fri medikamentbruk, er å invitere til en konkurranse for utøvere som er villige til å dø i jakten på å vinne.

I en amerikansk undersøkelse i forrige århundre ble unge mennesker spurt om følgende: Hvis det finnes en medisin som er så effektiv av den garanterer deg OL-gull, men også gjør at du med stor sannsynlighet dør i løpet av få år etterpå, ville du tatt den? Forstemmende nok ville et stort flertall av de unge tatt risikoen.

Freakshow

Drømmen om suksess i toppidrett er dermed ikke påfallende kompatibel med drømmen om å leve evig.

Folkene bak Enhanced Games vil kanskje klare å lage et freakshow som har en viss appell. Men fascinasjonen folk flest har for eliteidrettens grensesprengende kraft, handler om en vesentlig forutsetning: At den opererer innenfor vedtatte moralske grenser som skal gi alle like og trygge vilkår.

Fjernes dette, får vi syklister som dør på direkte TV. Og de som sykler videre, hva slags elektromotor har de egentlig gjemt inne i rammen? Som reality-TV betraktet kan det kanskje bli et nytt drøyt konsept. Men at det vil gi legitimitet til en helseteknologi som vil redefinere mennesket, det tror jeg ikke på.