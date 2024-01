I desember 2022 ble tre av seks medarbeidere i bladet Agenda 3:16 sagt opp. Dermed ble redaktøren eneste gjenværende redaksjonelle medarbeider.

Eieren Normisjon søkte i november 2023 etter en person som har «hjerte for misjon og elsker å skrive» til sitt blad Ferskvare – uten å tilby stillingen til de oppsagte. Ferskvare har kontor i samme korridor som Agenda 3:16.

I siste nummer av Agenda 3:16 er fire store artikler skrevet av styremedlem Trygve Jordheim, til daglig direktør i KA, som nå opptrer som journalist i bladet.

– Dette er hårreisende personalpolitikk. Fra en misjonsorganisasjon som preker om nestekjærlighet forventer jeg respekt for mennesker. Dette er det motsatte, fastslår Sunniva Kwapeng, som var ansatt i Normisjon i 12 år og sluttet i 2020. Hun jobbet med innsamling til internasjonalt arbeid og med barne- og ungdomsarbeid.

Hun er veldig glad i organisasjonen. Men ledelsen er hun skuffet over:

– Jeg reagerer ikke på at man sier opp folk på grunn av økonomiske forhold. Jeg reagerer på at Normisjon lyser ut en stilling som ravende dyktige journalister klart er kvalifisert til uten å tilby de fortrinn til stillingen. Når arbeidsoppgavene er der, kan man ikke sparke folk. Arbeidsmiljøloven sier at man innenfor et konsern har plikt til å informere om ledige stillinger internt. Det har man ikke gjort. Så dette er både uproft, uredelig, uetisk og ulovlig.

«Ikke til å forstå»

Journalistene som ble oppsagt var Birgit Nersten Lopacki og Per Arne Gjerdi. Sistnevnte hadde da vært ansatt i Indremisjonsselskapet/Normisjon i 30 år. Han var med og utviklet Agenda 3:16 fra starten og var også redaktør i flere år. I 2016 fikk Gjerdi Fagpressens diplom for artikkelen «Den vanskelige tilgivelsen».

JOURNALIST: Per Arne Gjerdi er en av medarbeiderne som ble sagt opp i Agenda 3:16. (Privat)

– At jeg skulle få sparken etter så lang innsats, i en alder av 62 år, er fortsatt ikke til å forstå. Med min fartstid i Normisjon, og min erfaring og kompetanse som journalist og redaksjonell medarbeider, trodde jeg faktisk at jeg skulle bli regnet som en viktig ressurs i denne virksomheten noen år til, sier Gjerdi til Vårt Land.

Han bekrefter at han verken ble tipset om eller tilbudt den nye jobben i gratismagasinet Ferskvare, som ble utlyst under fem måneder etter at han hadde sin siste arbeidsdag i samme korridor.

– For meg er det uforståelig hvorfor Normisjon endte opp med å skyve sitt eget magasin over i et AS. Og hva vil organisasjonen med et magasin som sier opp sine mest erfarne og dedikerte medarbeidere, og lar et redaksjonsmiljø bli rasert på kort tid? spør Gjerdi.

Agenda 3:16

Kristent magasin eid av Normisjon (gjennom et aksjeselskap), medlem av Fagpressen og styrt etter Redaktørplakaten

Hadde 5,3 millioner kroner i inntekter i 2022, hvorav lønnskostnader spiste opp 3,2 millioner, viser tall fra Brønnøysundregistrene.

Driftsresultat: Minus 313.000 kroner. Gjeld: 2,5 millioner. Egenkapital: 725.000 kroner.

Tallene viser klar bedring i 2023, ifølge redaktør Kristin Wennemo Malmin.

Lesertall fra Fagpresseforeningen viser at 18 prosent av alle nordmenn leste et fagtidsskrift daglig i 1991, mot bare fem prosent i 2021.

REDAKTØR: – Vi har gått over til å bruke frilansere, slik mange i vår bransje har vært nødt til å gjøre, sier Kristin Wennemo Malmin, redaktør i Agenda 3:16. (pri)

«Måtte ta grep»

Agenda 3:16 har nå 5.300 abonnenter, omtrent halvparten av hva man hadde i 2010. Men etter at bladet ble skilt ut som et eget A/S for to år siden – og staben halvert – har økonomien bedret seg, forteller redaktør Kristin Wennemo Malmin.

– Vi måtte kutte lønnskostnader. Derfor har vi gått over til å bruke frilansere, slik mange andre i vår bransje har vært nødt til å gjøre. De som mistet jobben hos oss har fått tilbud om å frilanse, men Gjerdi har takket nei, opplyser redaktøren.

– Hva sier du til kritikken om at dette er hårreisende personalbehandling?

– Jeg skjønner at det er smertefullt å miste jobben når man skriver godt og har vært her i mange år. Dessverre gjorde økonomien at styret måtte ta grep. 2022 var et krevende år for mange i bransjen, med stor økning i papir- og strømpriser. Mange fikk trangere privatøkonomi og flere enn vanlig sa opp bladet.

– Hvorfor opptrer styremedlem Trygve Jordheim plutselig som journalist i bladet ditt?

– Jeg henvendte meg til styret i fjor høst fordi jeg trengte en permisjon. Løsningen ble da at Jordheim tok ut ferie og skrev fire artikler til julenummeret.

– Kan du se at dette framstår som en rolleblanding?

– Så lenge det er jeg som har spurt ham om å gjøre det, tenker jeg at det er greit. Da er det jo ikke styret som blander seg inn i det journalistiske. Det ble også klarert med Redaktørforeningen, forklarer Kristin Wennemo Malmin.

Hun henviser oss videre til Normisjon når vi spør om hvorfor organisasjonen søkte etter journalist kort tid etter nedbemanningen – uten å tilby stillingen til de oppsagte.

Uenig i kritikken

Fungerende kommunikasjonsleder i Normisjon, Dag William Haugeto Stang, poengterer at det ikke var Normisjon, men styret i Agenda 3:16 som besluttet å nedbemanne. Bladet ble utskilt som et A/S kort tid før de tre medarbeiderne måtte gå.

– Men utad vil det vel oppfattes som at Normisjon som eneeier agerte?

– Det forandrer ikke på fakta. Bladets styre tok beslutningen, og den var i hovedsak begrunnet med økonomi.

– Hva sier du til kritikken om at Normisjon har opptrådt uproft og lite nestekjærlig?

– Det er jeg uenig i. Men jeg har stor forståelse for at situasjonen opplevdes krevende for de ansatte i Agenda 3:16 som ble berørt av styrets nedbemanning.

– Men dere søkte etter en skrivende person for bladet Ferskvare kort tid etter oppsigelsene?

– Det kan hende at den stillingsbeskrivelsen ikke var presis nok. Den vi ansatte hadde merkantil bakgrunn. Ferskvare er ikke et journalistisk produkt, men et givermagasin.

– Så det er feil å tro at Normisjon faser ut Agenda 3:16, som styres etter redaktørplakaten, for å satse på interne Ferskvare i stedet?

– Ja, det er feil. De har to helt forskjellige målgrupper, og vi ønsker at begge skal lykkes, sier Dag William Haugeto Stang.

I arkivet

Dagen etter at Haugeto Stang har godkjent uttalelsene sine til Vårt Land sender han en e-post med et tillegg:

«Begge de oppsagte journalistene i Agenda 3:16 fikk tilbud om dele en 80 prosent stilling i andre avdelinger av Normisjonen sentralt. Begge valgte å takke nei av ulike grunner».

Vårt Land erfarer at dette gjaldt to kortvarige engasjementer i 40 prosent stilling med varighet på ett år. Jobbene handlet ikke om journalistikk, men var i arkivet.