Elisabeth Thorsen hugsar korleis songane til Lillebjørn Nilsen prega henne allereie som barn. På skulen lærte ho å spele gitar gjennom Lillebjørns gitarbok, med ein musikklærar som var svært glad i songane hans.

– Eg følte at Lillebjørn Nilsen gav ord til det å vere barn. Og han gav oss noko som fekk oss til å kjenne at vi høyrde saman, på tvers av forskjellar. Det å vere barn var noko viktig. Og det var viktig å høyre saman, både lokalt og i verda, seier Thorsen.

Lillebjørn Nilsen døydde laurdag 27. januar.

VIKTIGASTE: Elisabeth Thorsen meiner Lillebjørn Nilsen gav stemme til noko av det viktigaste i livet: solidaritet, å tru på framtida og å halde saman. (Eigil Korsager)

Song etter terroren

Då Lillebjørn Nilsen i etterkant av terrorangrepet den 22. juli 2011 spelte «Barn av regnbuen» for 40.000 menneske på Youngstorget, opplevde Thorsen at det ho hadde med seg frå barndommen var noko som var «felleseige for heile Noreg».

– Han gav verdigheit og stemme til noko av det viktigaste i livet: solidaritet, å tru på framtida og å halde saman. Det handlar om verdigheit i det kvardagslege, seier Thorsen, som i 2011 var sokneprest i Oslo Domkirke.

– Ein regnbue å strekke oss etter

Ho synest det ligg ei spenning i det skye ved artisten, som særleg mot slutten av livet heldt seg mykje heime, og måten han klarte å få folk til å halde saman på.

– Ein song som «Barn av regnbuen» minner oss om korleis vi ønsker å vere, ein identitet vi ønsker å ha som folk. Vi har ein regnbue å strekke oss etter, ein kvalitet vi ønsker å ha inni oss og stadfeste hos kvarandre. Mange ulike menneske i eit stort fellesskap, seier Elisabeth Thorsen.

TEATER: Lillebjørn Nilsen fotografert da han for første gang sa ja til at sangene hans kunne brukes på teater – i forestillingen «Postkort fra Lillebjørn». (Erlend Berge/Avisen Vårt Land)

Såg han som ein helt

Prost i Nordre Follo, Espen Andreas Hasle, sat tidlegare i bystyret for Kristeleg Folkeparti i Oslo. Han har vore ein ihuga tilhengar av Lillebjørn Nilsen sidan han var 10–12 år gammal. Han fortel at han blei lei seg då han høyrde at visesongaren var død.

– Eg såg han sist på Rockefeller i fjor haust, då han kom på ein konsert med bandet han for lenge sidan var ein del av, På stengrunn. Han blei trilla inn i rullestol. Eg forstod at det ikkje stod så bra til med han, så heilt uventa var nok dødsfallet ikkje, seier Hasle.

Sidan midten av 1980-talet har prosten høyrt aktivt på Lillebjørn Nilsens låtar, som han har omtalt som ein av sine store heltar.

– Det er rart korleis musikk er med på å forme livet. Eg vil seie at tekstane og songane til Lillebjørn Nilsen har vore med på forme Oslo-identiteten min, og har gitt meg eit utvida perspektiv på mange ting. Det har vore ei stor gåve, seier han.

– Traume- og sorghandsaming

Også Hasle meiner at Nilsen har betydd «enormt mykje» for samhald og fellesskapskjensle både i den norske hovudstaden og i landet elles. Prosten meiner at Nilsen sette ord på gleda over å bu i Oslo, og at songane hans førte til kjærleik for stader og menneske i bybiletet. Til sams med Thorsen trekker han elles fram den rolla visesongaren spelte etter terrorangrepet den 22. juli 2011.

– Musikken hans blei ein del av den kollektive traume- og sorghandsaminga etter katastrofen. Songane var med og bar då det var vanskeleg. Lillebjørn Nilsen var ein nasjonalskald før dette, men fekk ei endå sterkare rolle i medvitet til mange, seier Hasle.

Han peiker på at ein song som «Barn av regnbuen», Pete Seeger-låten som Nilsen gjendikta og som han sjølv hadde meint som ein miljøvernsong, fekk nye venger i ein ny kontekst.

– Slik er det med all god kunst, at han brått kan få ei ny og viktig meining. Det seier noko om storleiken i det Lillebjørn Nilsen framførte, at det kunne bere også utover det han sjølv hadde tenkt frå starten.

Himmelperspektivet

Litt på same vis er det fullt mogleg å oppfatte himmelperspektivet i nokre av låtane til visesongaren, sjølv om Hasle ikkje kjenner til at han uttalte seg om kyrkja eller kristendommen i offentlege samanhengar. I låten «Luse-Frants» syng han til dømes at «Det eneste du eide var en kjerre / og troen på en mild rettferdig Gud, / som alltid ser til den som har det verre. / Å leve og la leve – var ditt bud.» Den siste verset lyder slik: «Nå triller du din kjerre for din herre, / som sikkert flittig oljer kjerrens hjul, / i gater der hvor intet ondt kan sperre / veien for en sky og fremmed fugl.»

Det himmelske er også med i siste vers av «Tanta til Beate», som går slik: «Og når tanta til Beate må forlate oss / Og duene må finne maten sjæl / Står St. Peter der og sier, ‘Her har vi savna deg!’ / Og hun får en klem mens Django stemmer gitar’n».

– Både «Luse-Frants» og «Tanta til Beate» har himmelhåpet inne, seier Hasle, som blir rørt når han tenker på verselinja om han som no trillar si kjerre for sin herre.

– Vi som trur på slikt, kan ta med oss dette på ein dag som denne.

Kjærleiken til dei små ting

Prosten oppmodar alle til å høyre Lillebjørn Nilsens plater om att, også dei som ikkje er så kjente. Albumet «Sanger» frå 1988, med sitt ettertenksomme uttrykk, er eit av dei han nemner spesielt.

– Kva er det viktigaste som står att etter Lillebjørn Nilsen, vil du seie?

– Kjærleiken til dei små detaljane i livet, som pannekaker frå Nederland og duer i Oslo. Kjærleiken til Oslo står att etter han; han teikna ut denne på ein utruleg vakker måte. Musikken blir jo her. No er Lillebjørn borte, men vi kan gå attende og høyre på alt det vakre han gav oss.

---

Lillebjørn Nilsen

Norsk visesongar

Fødd i Oslo 21. desember 1950. Døydde 27. januar 2024

Kjent blant anna for låtar som «Barn av regnbuen», «Tanta til Beate», «Se alltid lyst på livet» og «Stilleste gutt på sovesal 1»

Mange har lært å spele gitar gjennom Lillebjørn Nilsens gitarbok

Fekk seks spellemannsprisar. Fekk Spellemanns heiderspris i 2022.

---