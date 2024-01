Lager bibel-animasjon som kan nå 50 millioner barn

Bak serien står den norske filmskaperen og misjonæren Roger Gihlemoen som i en årrekke har jobbet i Afrika tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.

Selv har han spøkefullt titulert seg «misjonærkone» fordi det var kona Anne som formelt var ansatt som misjonær under familiens opphold i Tanzania fra 2015 til -22.

«Misjonærkone»

Han var midt i «misjonærkone»-livet da han i 2016 gikk i gang med animasjonsprosjektet. Ideen oppsto da Gihlemoen innså hvor lite godt TV-innhold som fantes på swahili for barn og unge på skjermer i Øst-Afrika.

I april 2021 snakket Kristelig Pressekontor med Gihlemoen om arbeidet og framdriften:

– Vi har en pilotepisode som snurrer på YouTube allerede, og de andre vil bli lagt ut så snart de blir klare. Så kommer de på TV så fort vi har 15 episoder ferdig, sa han den gangen.

42-åringen regnet da med å være helt i havn med prosjektet tre år senere, altså i år. Helt der er han ennå ikke, men framdriften har likevel vært god. Fire episoder er helt klare, og sammen med dyktige partnere jobber han nå jevnt og trutt med resten. Derfor tror Gihlemoen at slutten av 2025 blir tidspunktet da hele Arven etter Adam er ferdigprodusert.

STEMMER: Roger Gihlemoen har fått tre norske skuespilleres stemmer til animasjonsserien han lager. (Privat)

Millioner av seere

Versjonen som lages på swahili for det øst-afrikanske TV-markedet, kan potensielt nå ut til rundt 50 millioner barn og unge i et område der 45 prosent av befolkningen er under 15 år.

Planen er å dubbe talen til en rekke andre språk i tillegg, blant dem somali, farsi, arabisk og tyrkisk. Da kan de animerte bibelhistoriene nå ut til mange hundre millioner barn, ikke bare i Afrika, men i Midtøsten.

Dessuten er det altså sterk interesse for gi serien norske stemmer. Dette prosjektet er allerede i gang, og det er organisasjonen Tro & Medier som står bak.

Daglig leder Jarle Haugland mener at Norea Mediemisjon, som står bak Gihlemoens prosjekt, «har gjort en gigantjobb» med serien.

Se traileren til serien:

Arven etter Adam

Animasjonsserie laget av Roger Gihlemoen.

Rettes i første rekke mot barn som snakker swahili, altså mot Øst-Afrika.

Disse bidrar med stemmer på norsk versjon: Stig Henrik Hoff, Anders Hatlo, Line Verndal og Lisa Børud.

MARIA: Lisa Børud er blant dem som skal gi norske stemmer til figurene i Arven etter Adam. (Julie Horpestad)

Kjendishjelp

– For å få oversatt og spilt inn 27 episoder med norske stemmer, trenger vi å samle inn 270.000 kroner, skriver Tro & Medier til sine givere.

For å få til et best mulig resultat har Roger Gihlemoen hyrt inn tre kjente skuespillere.

Stig Henrik Hoff er fortellerstemmen, Anders Hatlo gir stemme til Abraham, mens Line Verndal låner bort stemmen sin til Sara. Disse tre er allerede ferdige i studio.

Til høsten stiller Lisa Børud opp med sin stemmeprakt som Maria i den norske versjonen, og Maria Engås Halsne, kjent fra The Voice på TV 2, synger på en av seriens sanger og gir Eva norsk stemme.