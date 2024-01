– Fast Grunn blir nå en del av Utsyn, opplyser informasjonsleder Espen Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Han er også ansvarlig redaktør for hovedorganet Utsyn som nå slår seg sammen med magasinet Fast Grunn. I den forbindelse skjer det tre ting med Fast Grunn, opplyser Ottosen til Kristelig Pressekontor:

– Det ene er at tidsskriftet vil komme ut to ganger i året som et vedlegg til Utsyn. Det andre er at det seks ganger i året vil være egne Fast Grunn-sider i Utsyn. Alt i nr. 1 i år vil tidsskriftet være til stede i Utsyn med noen sider og artikler. For det tredje vil Fast Grunn nå få en egen seksjon på nettsiden utsyn.no, opplyser Ottosen.

Kostnader avgjorde

Fast Grunn har de siste åra kommet med fire utgaver i året og lagt ut lite stoff på sin nettside. Nå vil elementer fra Fast Grunn bli å finne i Utsyn åtte ganger årlig, i tillegg til eksponeringen på nett.

Kostnadene med å publisere Fast Grunn har gått kraftig opp de siste åra. Man var i ferd med å nå en eksemplarpris på oppimot 200 kroner for hver utgivelse, og dette ville de færreste abonnenter se seg råd til. Derfor var alternativene enten sammenslåing med Utsyn eller nedleggelse.

FAST GRUNN

Fast Grunn har siden starten vært eid av Lunde Forlag og kom første gang ut i 1948, grunnlagt av daværende Utsyn-redaktør Oscar Handeland.

Han ønsket å bidra til teologisk refleksjon omkring sentral kristen tematikk ved å gi misjonsfolket «noe å tygge på».

Knut Kåre Kirkholm har vært redaktør de siste årene.

Relanseringen i 2013 skulle trekke nye og yngre lesere til magasinet som da hadde omkring 1.800 abonnenter. Nå er tallet under 1.000.

UTSYN

Utsyn er NLM sitt organisasjonsblad med fokus på misjon.

Bladet har tilbake til 1891.

I 2024 kommer magasinet i ny digital utgave.

Ny nettløsning

Når de to søsterpublikasjonene nå går opp i en høyere enhet, blir det også endringer på nettet der utsyn.no skilles ut og får nytt design, mens Misjonssambandets nettsted nlm.no i stor grad fortsetter som før.

I første omgang vil alt som kommer på trykk i Utsyn, også bli lagt ut digitalt.

– Samtidig med sammenslåingen reduserer Utsyn antallet utgivelser fra 16 til 12 i året. Er dette starten på slutten for Utsyn som papirorgan?

– Vi går fra 16 til 12 utgivelser, men de 12 blir tykkere.

Planen er ikke å spare så mye, men å bruke pengene bedre — Espen Ottosen, informasjonsleder

Motbør for papir

Ottosen legger ikke skjul på at økte porto- og papirutgifter er en del av bakgrunnen for at NLM har slått sammen Utsyn og Fast Grunn.

– Det er mye som taler imot å utgi blader på papir akkurat nå. Det handler både om papirpriser og generelt om digitalisering. Jeg har fortsatt inntrykk av at mange av våre abonnenter og lesere setter veldig pris på papirproduktet, og vi har ingen planer om å kutte ut Utsyn på papir.

FEIRET: Redaktør Espen Ottosen i Utsyn (til venstre) spiste kake med Fast Grunn-redaktør Knut Kåre Kirkholm ved NLMs hovedkontor. (Anders Artmark Aanensen, Utsyn.)

Ikke sparetiltak

– Hvor mye sparer dere på sammenslåingen og det nye opplegget?

– Planen er ikke å spare så mye, men å bruke pengene bedre, for vi ønsker egentlig å gi et enda bedre produkt, sier Ottosen som understreker at heller ikke den digitale satsingen er kostnadsfri.