– Anette er en svært dyktig og proaktiv fagperson som vi har jobbet tett med fra oppstarten vår. At vi får låne henne på fulltid i en situasjon der vi trenger flere hoder og hender, er en veldig god løsning, uttaler ansvarlig redaktør i TVL, Alf Gjøsund, i pressemeldingen.

Jahr vil formelt ta permisjon fra TV Inter og gå inn i en prosjektstilling i Knif Media, som eier den kristne tv-kanalen. Hun vil få redaksjonelle lederoppgaver i kanalen, men fortsetter som programleder i TVL-programmet Hovedkontoret. I tillegg skal hun også lede kanalens nysatsning God helg.

TVL og TV Inter ble samlokalisert våren 2023.

– Vi gleder oss over at Anette får muligheter til å jobbe videre som programleder. Hun har gjennom mange år vært en svært dyktig medarbeider og en viktig del av TV Inter sitt team. Vi ser for oss at hun vil være en viktig ressurs for videre samarbeid med TVL, uttaler daglig leder i TV Inter, Einar Matre, i pressemeldingen.