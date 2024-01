I høst fikk TV2-serien Føkkings Fladseth strålende kritikker for å lage humor om kansellering av komikere. Da hovedpersonen Henrik Fladseth ble intervjuet av A-magasinet, kom han med følgende uttalelse:

– Verden forandrer seg så fort. Da serien hadde premiere, føltes det nærmest som et tilbakeblikk på hvordan det hadde vært i noen år. Da det ikke var lov å tøyse med noe som helst, og vi liksom levde i et sånt woke-diktatur. Nå er det kommet en motkultur, og det har snudd. Eller – det er i ferd med å snu, sa Fladseth.

Så hva har skjedd? Kan man på ny tøyse med det aller meste, eller finnes det grenser?

Medieskapt illusjon

Til Vårt Land forklarer Henrik Fladseth at han ble «litt feilsitert» i A-magasinet.

«Media har hauset opp woke-debatten veldig og skapt en illusjon om at det er veldig mange som er super woke, og som nekter folk å ytre seg», klarerer Fladseth i en tekstmelding til Vårt Land.

Sannheten, mener Fladseth, er at det hele tiden har vært ganske få som har nektet andre å ytre seg. Dermed har det aldri vært «amerikanske tilstander» her hjemme, ifølge komikeren.

«Dette har folk forstått nå, og sånn sett er vi i ferd med å komme tilbake til normalen», skriver Fladseth.

I humordramaet Føkkings Fladseth spiller Fladseth hovedkarakteren, basert på seg selv. Etter et uheldig humorstunt med blackface i fylla, må komikeren gjennom en rekke sosiale sanksjoner og personlige kriser. Serien tuller med hvor grensene går for hva man kan tulle med – og hvilke konsekvenser humor eller kansellering kan få.

«Uvitende og grenseløse» på NRK

Forrige uke dukket et av norsk internetts drøyere humorprogrammer opp på NRK TV. På Gauteshow opptrer Gaute «Gucci Gaute» Berg Næss og Snorre Kind Monsson som programledere. To-tre gjester inviteres inn mens Næss og Monsson vitser om det meste, slik de allerede har gjort de to årene programmet har blitt sendt for Munter på Youtube.

– Seksuell vold, hva er det? Slo han deg med pikken, liksom? sier Berg Næss til Ella Marie Hætta Isaksen i første episode, like etter at Isaksen har bekreftet at hun tidligere har vært i et voldelig forhold.

Kommentaren blir møtt med latter både fra Isaksen og medprogramleder Snorre Kind Monsson. Ellers lages det vitser om jøder, samer og pedofili i løpet av de tolv minuttene som utgjør den første episoden på NRK TV.

LATTER: Gaute Berg Næss slår en vits. Ella Marie Hætta Isaksen, som forteller at hun har vært i et voldelig forhold, ler av den. (Skjermdump/NRK TV)

I NRKs pressemelding står det at «Gauteshow er et humorprogram der Gaute Berg Næss og Snorre Kind Monsson spiller to uvitende og grenseløse programledere, som stiller dumme spørsmål til inviterte gjester i studio».

Gaute Berg Næss understreker konseptet med to «veldig naive karakterer» overfor Vårt Land.

– Hvis man er så dum og naiv, så skjønner man kanskje ikke helt hva man kan si og ikke si.

– Veldig inkluderende

Gaute Berg Næss har personlig ikke vært så redd for å tulle med «de tingene som er litt fæle». Han er likevel enig med Fladseth i at det har vært strengere rammer de siste årene, fordi mange har vært redde for potensielle reaksjoner.

– Men så lenge det er gøy, så tror jeg de fleste synes man kan tulle med alt.

– Er flere mindre redde nå?

– Ja, det tror jeg er tydelig. Også med tanke på at vi får lov til å ha program på NRK. Jeg er ikke sikker på om det kunne skjedd for to år siden. Vi er på vei opp igjen, om man kan si det sånn, sier Berg Næss.

Reaksjoner blir det uansett, men det synes komikeren går fint. Humor skal innimellom splitte folket, mener han. Berg Næss forteller at Gauteshow ble pitsjet til NRK allerede for noen år siden. Han tror mye av grunnen til avslaget den gang, lå i at produktet var dårligere enn det er i dag. Snorre Kind Monsson har også blitt en del av prosjektet siden.

NRK: Gaute Berg Næss (t.h) er ikke så sikker på om NRK ville tatt inn programmet med de drøye vitsene for et par år siden. (Munter Film/NRK)

– Og så tror jeg at NRK ser at det ikke er like farlig som man trodde. Det er helt tydelig et publikum for dette humorsegmentet i Norge.

– De første tolv minuttene deres på NRK er dere innom vitser om jøder, samer, kvinner, pedofili og voldtekt...

– Ja, det er veldig inkluderende.

– Finnes det grenser for hva man kan tulle med?

– Nei, jeg synes vel ikke det. Men jeg er ikke glad i å tulle med noen som ikke er i rommet og kan le av det selv. Det blir ikke like hyggelig. Også tuller jeg ikke med ting jeg ikke føler kan være morsomt, sier Gaute Berg Næss.

Fortsatt mye trygg humor

I NRKs pressemelding om Gauteshow, forklarer Christina Rezk Resar hvorfor NRK har tatt inn programmet. Hun er redaksjonssjef i NRK Underholdning.

«Å tulle med alt og alle er humorens måte å inkludere på. Gauteshow inviterer til et rom der det går an å si feil ting – for så å bli korrigert, men ikke kansellert», sier Resar i pressemeldingen.

Youtube-versjonen av Gauteshow er i år nominert til Humorprisen for «Morsomste på nett». Føkkings Fladseth er nominert til «Morsomste humordrama» før prisen deles ut fredag 12. januar. Både Gaute Berg Næss og Henrik Fladseth var dessuten nominerte under fjorårets utdeling, mens Snorre Kind Monsson stakk av med pris som årets «Humorspire». Komikerne, med kanselleringshumor eller grenseløs humor på CV-en, er altså ganske populære.

– Jeg vil nok ikke si at tendensen er at de nominerte er drøyere i år. Men de produksjonene som ikke bare er trygge, er ofte de vi ser gjør det bra i Humorprisen, sier tekstforfatter Fanny Vaager, som er årets juryleder.

Vaager er nok ikke helt enig i at det er noe ny humorvår. Hun mener det totalt sett satses for mye på tryggere prosjekter, der også profilene er kjente fra før av.

– Jeg håper at man fortsetter å satse på komikere som tør å utøve en særegen form for humor. Men man har veldig langt å gå når det for eksempel gjelder kjønnsbalansen. Man bør være flinkere til å tørre å satse på nye ting og mindre sikre kort, sier Vaager.

---

Nominerte til Humorprisen 2023

MORSOMSTE HUMORPROGRAM:

Erlend og Steinar hjelper deg (Warner Bros. Discovery)

(Warner Bros. Discovery) Manndag (NRK)

(NRK) KARPE: Ferdig, men ikke kom og tørk (NRK)

MORSOMSTE UNDERHOLDNINGSPROGRAM:

Bordtenniskameratene (VGTV)

(VGTV) Huskestue (TV2)

(TV2) Kamikaze (Warner Bros. Discovery)

MORSOMSTE HUMORDRAMA:

Basic Bitch (Warner Bros. Discovery)

(Warner Bros. Discovery) Hva skjedde med Solveig? (NRK)

(NRK) Føkkings Fladseth (TV2)

MORSOMSTE PODKAST:

Tusvik & Tønne (PodMe)

(PodMe) Backflip med Snorre Monssson (Juicy Production)

(Juicy Production) Guttapassasjen (NRK)

(NRK) Med all respekt (NRK)

MORSOMSTE PÅ NETT:

Morten Ramm - @rammnieu

Javad El Bakali - @utlending.memes

Gauteshow (Munter)

ÅRETS STANDUPKOMIKER:

Martin Lepperød

Cècile Moroni

Jonna Støme

Jim Swann

PUBLIKUMSPRISEN:

Isalill Kolpus, Kevin Vågenes, Kristine Grændsen, Henrik Fladseth, Natalie Bjerke Roland, Bjørn Myrene, Lisa Tønne, Charlotte Frogner, Fridtjof Stensæth Josefsen, Markus Neby.

Humorprisen deles ut 12. januar 2024 på Cosmopolite Scene i Oslo.

---