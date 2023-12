Da NRK serien Demenskoret startet opp, var målet å bryte ned stigmaet omkring demens. Pårørende og de som lever med sykdommen skulle kunne snakke åpent om diagnosen.

Første episode i fjor nådde nesten en million seere, med et gjennomsnitt på over 870.000 seere per episode. Etter første sesong ble det ikke stille – tvert imot. Antall medlemmer i koret doblet seg, og nå er forberedelsene til en storslagen konsert med KORK i full gang.

Gitte Calmeyer, prosjektredaktør i NRK, sier til Vårt Land at responsen var overveldende:

– Det tyder på at vi har truffet en nerve i befolkningen vi ikke var helt klar over.

Demenskoret

Demenskoret er en norsk dokumentar- og realityserie som gikk på NRK i 2023. Ny sesong er planlagt på nyåret 2024.

Serien blir det satt sammen et sangkor hvor alle medlemmene har demens. Serien følger koret fram mot målet som er en konsert på Chat Noir, og forsøker å vise den positive effekten musikk har på personer med demens.

Serien har fått en rekke priser, blant annet Demensprisen for Oslo, Gullrutens publikumspris og UiOs menneskerettspris.

Kilde: NRK

En annerledes andre sesong

I den kommende sesongen fortsetter koret sitt arbeid med å kaste lys over en gruppe mennesker som dirigent Kim Wigaard mener samfunnet har oversett. Innspillingen av sesong to startet mot slutten av august, og serien blir tilgjengelig på NRK tidlig i 2024.

– Pårørende tar et enormt ansvar, og man regner med at det er cirka 400.000 som har fått livet snudd opp ned av demenssykdom per i dag. Dette var også et viktig budskap for oss å få frem, forteller Calmeyer.

Hun sier videre at vi vet at flere og flere nordmenn vil få demens. Derfor syntes serieskaperne det kunne være interessant å synliggjøre hvordan det er å ha en så alvorlig sykdom.

LEDER AN: Gitte Calmeyer er prosjektleder for Demenskoret i NRK. (Ole Kaland, NRK)

Seerne vil bli introdusert for nye kormedlemmer. Samtidig dykker serien dypere inn i livene til noen av deltakerne fra første sesong, og følger deres reise gjennom sykdomsutviklingen. Den vil også kaste lys over ulike former for demenssykdom.

Mange nye kor

I sesong én var Calmeyer usikker på hva NRK kunne forvente av kormedlemmene i en TV-situasjon, så de gikk rolig frem. Ved hjelp av kunnskap og samarbeid med musikkterapeuter og fagfolk i Nasjonalforeningen for folkehelsen, fant programskaperne den rette balansen mellom utfordring og trygghet.

Ved å vise hvordan sang og musikk kan øke trivsel og samhold, ønsket de å inspirere kommuner og foreninger, forteller Calmeyer. I kjølvannet av serien har det dukket opp i hvert fall 160 nye demenskor rundt i landet, ifølge Calmeyer. Men hun tror det kan være mange flere.

DIRIGERER VIDERE: Dirigent Kim Wigaard ser du her sammen med korist Ingrid. Wigaard fortsetter som dirigent for Demenskoret i sesong to. (Julia Marie Naglestad / Nordisk BanijayI)

Sesong to av Demenskoret bygger videre på kunnskapen fra første sesong, og gir koret større utfordringer. Calmeyer forteller at samarbeidet med pårørende, som kjenner sine kjære og deres tålegrenser best, har vært essensielt gjennom hele prosessen med TV-serien.

Kultur eller terapi?

Calmeyer poengterer at hovedvekten i programmet ikke er lagt direkte på terapien. Det handler mer om å skape et miljø som kan tilby terapeutiske fordeler gjennom musikken.

Her har musikkterapeuten en sentral rolle i å kvalitetssikre aktivitetene sammen med kordirigenten. Dette samarbeidet former ikke bare øvelsene, men også valget av sanger og hvordan øvelsene gjennomføres.