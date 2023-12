Verbum forlag, som er en del av Bibelselskapet, gir ut en rekke bøker under eget merkenavn. Stort sett er dette sakprosa om religion og tro. Det har gitt dem en solid oppsving i år.

– Vi har hatt en vekst på «andre bøker» i Verbum på over 40 prosent så langt i år. Det er vi svært fornøyde med, og vi satser på å fortsette klatringen, sier Arne Christian Konradsen, forlagssjef i Bibelselskapet og Verbum forlag, til nettavisen Bok365.

Ambisjoner

Siden Konradsen ble ansatt som forlagssjef i 2020, har han hatt et klart mål: Forlaget skulle ikke lenger konkurrere om leserne til andre kristenforlag, men leserne til forlag som Kagge, Aschehoug og Gyldendal, skriver nettavisen.

– Jeg håper å bidra til at forlaget når fram til stadig flere lesere i årene som kommer, sa Konradsen i forbindelse med ansettelsen.

For to år siden ble det kjent at Verbum forlag overtar mer enn 50 forfatterskap fra Vårt Lands avviklede forlag.

Nyansettelser

Salgs- og markedssjef Fredrik Berentsen ramser opp flere profilerte forfattere som har bidratt til forlagets vekst i år.

– Blant forfatterne som har bidratt til Verbum-suksessen i år er Tomas Sjödins Jeg har slått opp mitt telt i håpets land og Notto R. Thelles tilnærming til Juleevangeliet. Det nevnte juleevangeliet står også i fokus i en annen av våre bestselgere, Blant mennesker. Der har forfattere – som Nina Lykke, Carl Frode Tiller, Lars Elling, Jonny Halberg, Marie Aubert, Knut Nærum og Olaug Nilssen – latt seg inspirere av julens viktigste historie, forteller Berentsen til Bok 365.

2024 ligger an til å bli et godt år for Bibelselskapet, da gir de ut Bibel 2024. Det er en mindre revisjon av Bibel 2011, som er Norges mest brukte bibelutgave, og som benyttes i de fleste norske kirkesamfunn. Hvert år selger Bibelselskapet over 50.000 eksemplarer av Bibelen.

