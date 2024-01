Fra sangtekster med bønner til kulturell kristensymbolikk om kjærlighetsaffærer. Årets person har mange kristne spor i sin katalog. En uttalelse fra 2018 røper dessuten sitt om Swifts trosidentitet.

Mer enn halvparten av mitt 24 år gamle liv har vært preget av Taylor Swifts låter. Som enhver tilhenger av superstjernen – enhver swiftie, om du vil – har tekstene blitt et slags lydspor til mitt eget følelsesliv. Nå som Taylor Swift har fått en anerkjent stjerne blant et bredere publikum – til og med i norsk presse – får jeg endelig bruk for min ekspertise. Ansvaret for å finne frem til Gud hos stjernen påtar jeg meg med skyhøy ærefrykt.

La oss se om det er mulig å besvare følgende spørsmål: Er Taylor Swift kristen?

Ungdomstro

Taylor Swift slo gjennom som 16-åring i 2006. Første singel på den selvtitulerte debutplaten er «Tim McGraw».

Taylor Swift TENÅRING: Allerede som 16-åring slo Taylor Swift gjennom med debutplaten «Taylor Swift» i 2006. (MARK HUMPHREY/AP)

September saw a month of tears

And thanking God that you weren’t there

To see me like that

Sangen omhandler et tapt kjærlighetsforhold, og tårene i etterkant av relasjonen. Når Swift er takknemlig for at du-personen ikke fikk se tårene, er det Gud hun takker. Også i «Our song» fra samme plate er Gud med:

Our song is the way you laugh

The first date, «Man, I didn’t kiss her, and I should have»

And when I got home, ‘fore I said, «Amen»

Asking God if he could play it again

For tenåringen Taylor Swift er altså kveldsbønnen en selvfølgelighet, og hun sørger for å legge inn en bønn til Gud om gutten hun dater.

Ett år senere kommer julelåta «Christmas Must Be Something More». 17 år gamle Swift utgir en helkristen julesang til alle tvilende om at julen – som tittelen tilsier – må inneholde noe mer:

So here’s to Jesus Christ who saved our lives

Også i 2008-albumet «Fearless» er Gud på ny med i bildet når Swift synger til familien sin i «The Best Day»:

God smiles on my little brother

17 år gamle Swift utgir en helkristen julesang til alle tvilende om at julen må inneholde noe mer

Tvil i de tidlige 20-årene

Det kan virke som overgangen fra tenårene til de tidlige 20-årene kommer med tvil i gudstroen til Taylor Swift, kanskje til og med brudd. Tredje album, «Speak Now», inneholder likevel enda en bønn, da artisten synger følgende linje i kjærlighetssorg-balladen «Dear John»:

Praying the floor won’t fall through again

Nettopp denne sangen er antatt å omhandle forholdet 19 år gamle Swift hadde med artisten John Mayer, som da var 32 år gammel.

John Mayer, Taylor Swift DANSET MED DJEVELEN: «You're a crisis of my faith», synger Taylor Swift i en sang fra fjoråret som mange tror ser tilbake på forholdet med John Mayer, da Swift var 19 år og Mayer var 32 år. (Evan Agostini/AP)

Først i fjor utga Taylor Swift ny musikk som flere antar å være tilbakeskuende på forholdet. Taylor Swift var selv blitt 32 år gammel da «Would’ve, Could’ve, Should’ve» ble sluppet på den utvidete versjonen til albumet «Midnights»:

All I used to do was pray

Would’ve, could’ve, should’ve

If you’d never looked my way

I would’ve stayed on my knees

And I damn sure never would’ve danced with the devil

At nineteen

And the God’s honest truth is that the pain was heaven

Det kan virke som relasjonen til Mayer har hatt innvirkning på Swifts forhold til Gud. Videre i sangen synger hun:

If you never touched me, I would’ve

Gone along with the righteous

Og deretter:

You’re a crisis of my faith

Selv om sangen ble sluppet i fjor, tror mange hun synger om tiden da hun selv var 19 år og datet John Mayer.

Kristen symbolikk og kulturreligion

Bibelske og kristne begreper blir i flere låter brukt som metaforer for både gode og skadelige kjærlighetsaffærer, særlig fra 2012-albumet «Red» og utover. Ord som «heaven», «hell», «grace», «holy», «devil» og «angel» er alle å finne i Swifts katalog. Ofte blir de benyttet til å beskrive et erotisk forholds natur.

På 2019-albumet «Lover» er det særlig én sang som peker seg ut. I «False God» omtaler stjernen en relasjon som en avgud. Refrenget går slik:

But we might just get away with it

Religion’s in your lips

Even if it’s a false God

We’d still worship

We might just get away with it

The altar is my hips

Even if it’s a false God

We’d still worship this love

Bibelske og kristne begreper blir i flere låter brukt som metaforer for både gode og skadelige kjærlighetsaffærer

Taylor Swift AVGUD: Taylor Swift på Reputation-turnéen i 2018. På «Reputation» finner man låten «False God», om en jordlig kjærlighetsaffære beskrevet som en avgud. (Joel C Ryan/AP)

Amerikas «sweetheart», som de første årene hadde mange tilhengere blant kristne, konservative republikanere, mister nok grepet om noen av dem i låter som dette. Søker man opp «Taylor Swift» sammen med «christian» på Google, finner man flere forum der kristne swifties lurer på om de kan høre på «False God» med samvittigheten i behold.

En annen sang på samme album vender derimot tilbake til bønnen. Mer om det snart.

«I’m a christian»

Det er nettopp rundt denne tiden at Swift begynner å bry seg litt mindre om hva folk mener om henne. Året før «Lover» slippes, i 2018, røper hun nemlig sitt politiske ståsted for første gang, etter at hun i årevis har fått beskjed om at ingen er interessert i å høre meningene til en ung, søt syngedame. Og troen, den trekkes inn i dette.

8. oktober 2018 legger Taylor Swift ut et innlegg i sosiale medier, der hun taler mot republikanernes senatorkandidat i Tennessee, Marsha Blackburn. I innlegget legger hun vekt på sine egne verdier som innebærer feminisme og skeives rettigheter, og kritiserer Blackburn for å føre politikk som går tvert imot disse verdiene. Først senere, i Netflix-dokumentaren «Miss Americana» om Swift fra 2020, får vi innblikk i hvilke refleksjoner sangeren gjorde seg før hun brøt sin politiske taushet:

– Jeg kan ikke se enda en reklame og se Marsha Blackburn skjule denne politikken bak ordene «Tennessees kristne verdier». Jeg bor i Tennessee. Jeg er en kristen. Dette er ikke det vi står for, sier Swift i dokumentaren.

Taylor Swift KJÆRLIGHET FOR ALLE: Taylor Swift har i uttalelser og gjennom musikken gitt støtte til skeives rettigheter. Det har nok ikke alle av hennes tidlige tilhengere fra bibelbeltet i USA vært fornøyde med. (Chris Pizzello/AP)

At Taylor Swift på dette tidspunktet erklærer sin religiøse identitet er ingen selvfølge – selv om hun i begynnelsen av karrieren ba til Gud i tekstene sine. For som nevnt er det like mange spor av tvil i årene før dette. Men når Swift snakker om egen tro har allerede personlige kriser rammet familien.

---

Taylor Swift

Amerikansk artist og låtskriver, født 13. desember 1989 I Reading, Pennsylvania

Hun har vunnet over 60 priser, blant annet ti Grammy Awards

Taylor Swift er akkurat nå blant verdens største musikkartister – og drar enorme mengder publikum der hun spiller konsert. Dette får økonomiske ringvirkninger, kalt «swiftonomics»

---

Bønn i krisetid

I 2015 blir sangerens mor, Andrea Swift, diagnostisert med brystkreft. Hun blir friskmeldt, men i 2019 vender kreften tilbake.

Samme år kommer også albumet «Lover», der det kanskje mest personlige sporet på platen er «Soon You’ll Get Better». Taylor Swift har uttalt at hun forhørte seg nøye med familien sin før hun valgte å gi ut denne sangen. Den omhandler nemlig frykten og usikkerheten gjennom morens kreftkamp.

Holy orange bottles, each night I pray to you

Desperate people find faith, so now I pray to Jesus too

Den siste linjen her kan vitne om at Taylor Swift har falt ut av troen på et tidspunkt. Men som vi kjenner igjen fra en rekke historier om menneskelige tragedier, kan det ofte være i krisens stund at bønnen og gudstroen vender tilbake.

Også i sorgens stund kan dette være tilfelle. To av Swifts senere sanger omhandler nettopp denne tematikken.

Det kan ofte være i krisens stund at bønnen og gudstroen vender tilbake

Albumet «Evermore» fra 2020 inneholder låten «Marjorie», etter Taylor Swifts bestemor som gikk bort i 2003. Operasangeren Marjorie Finlay er nemlig mor til Andrea Swift og bestemor til Taylor.

If I didn’t know better

I’d think you were still around

What died didn’t stay dead x2

You’re alive, you’re alive in my head

I Taylor Swifts heder og minne om bestemoren, rører hun altså ved ideen om tilstedeværelse etter døden. Om det er et kristent budskap i sangen, eller om den snarere beskriver minnenes tilstedeværelse er likevel vanskelig å si.

Skjebne eller Gud

I en utvidet versjon av stjernens siste plate, «Midnights», finner vi sangen «Bigger Than the Whole Sky».

Flere ulike teorier har spinnet rundt sangens betydning. Enkelte mener at Swift synger om sorg etter en spontanabort. Andre tror at sorgen etter at sangerens venn, Cory Monteith, gikk bort i 2013 er tema.

Music Taylor Swift Number 1 MIDNATT: Taylor Swifts seneste album «Midnights» har som konsept å se tilbakeskuende på tidligere erfaringer av den typen som holder deg våken om nettene mange år senere. (Jordan Strauss/AP)

At sangen omhandler sorg er likevel lite omstridt.

Did some bird flap its wings over in Asia?

Did some force take you because I didn’t pray?

Her refererer popstjernen først til sommerfugleffekten om at én liten hendelse – som en sommerfugls vingeslag – kan være årsak til en større hendelse et helt annet sted. Men så kommer linjen om den selvkritiske frykten for at noe grusomt kan ha skjedd fordi Swift selv ikke ba.

Det er kanskje mulig å bryte ned disse to linjene til et spørsmål om det ondes problem. Er det et kristent spørsmål, et selvransakende spørsmål, eller et spørsmål om tilfeldigheter?

Teksten i «Better Than the Whole Sky» fører oss til det avsluttende spørsmålet: Er Taylor Swift kristen?

Mye tyder på at både tro og tvil har vært en del av sangerens privatliv og musikk. Men om troen hennes kan vi likevel ikke si mer enn som så: Kanskje.