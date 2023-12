Hva betyr et julekort fra statsministeren for freden i stortingssalen?

I sine julekort takker politikerne for «bitte litt» samarbeid og ønsker, eller kanskje håper, det blir en fredelig jul og godt nytt år. Politiker-kortene Vårt Land har fått innblikk i preges av «skandaleåret 2023», konservative julehilsener og noen politikere blir, rett og slett, avkledd, poengterer Ole Thomassen Hjortland, professor ved Universitetet i Bergen.

– Tja, er julekortet egentlig så problematisk, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

---

Dette er saken:

Tradisjonen tro sender Stortinget ut sine julekort. Vårt Land har invitert partiledere og Regjeringen til å fortelle om sine tradisjoner knyttet til julekortet.

Sylvi Listhaug, Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Masud Gharahkhani, Lubna Jaffery og Olaug Bollestad har alle fortalt om sine julekort.

---

«Med ønsker om en medmenneskelig jul»

For tidligere statsminister og KrF-leder, Kjell Magne Bondevik, handlet det å sende julekort til partikollegaer om å vise medmenneskelighet i politikken. Det var ikke nødvendigvis for å lodde stemningen. Det var, rett og slett, bare hyggelig å skrive og motta.

Relasjonspleien med politiske kollegaer gjorde seg derfor godt i julekortformat. Så lenge Bondevik har vært i politikken, har han også sendt sine julekort. Det har blitt en hel del av dem gjennom politikk-karrieren.

Bondevik mimrer tilbake til julekortutvekslingen han hadde med ingen ringere enn Tony Blair. Gjennom julekortene fikk han vindusplass til utviklingen i familielivet til Storbritannias tidligere statsoverhode.

– Det var noen utrolig flotte og staselige bilder. Det var helt nye bilder hvert år, poengterer Bondevik.

KOMPETANSE: Kjell Magne Bondevik på sitt kontor i Oslosenteret da han ledet det. Han er en erfaren julekortskriver. (Erlend Berge)

Jeg sendte til dem det ga mest mening at jeg sendte til — Kjell Magne Bondevik

– I min tid skrev jeg gjerne julekort til andre partiledere, men jeg sendte nok ikke julekort til absolutt alle. Jeg sendte til dem det ga mest mening at jeg sendte til.

Så hvem ga det «mest mening» at den tidligere statsministeren skulle sende sine julekort til? Det var kollegaer og andre partiledere. Da han ble statsminister, sendte han en del julekort til statsministerkollegaer i andre land, og de han hadde mest å gjøre med gjennom året.

Stortingspresidentens julekort (Erlend Berge)

Bondevik forteller at man i julekortene pleide å takke for samarbeidet, i de tilfellene det hadde vært samarbeid. Selvfølgelig fulgt opp av klassikeren: «Ønsker om en god jul og godt nytt år».

Men var dette er reelt ønske?

– Litt «The Julekalender»-aktig språkdrakt på Frp?

Tidligere logikksjekker i Morgenbladet, Ole Thomassen Hjortland, bak nettsiden logikksjekk.no som vant formidlingsprisen i 2019, er usikker på om det faktisk er et reelt ønske om en «god jul og godt nytt år» fra de ulike partiene. Han lurer på hva som egentlig gjemmer seg bak fasaden på kortene fra politikerne i denne reportasjen.

Høyres julekort:

Erna Solbergs julekort beskriver han som en standard konservativ julehilsen, som er til for å sikre forutsigbarhet for næringslivet og arbeidsplasser.

– Breial julehilsen. Det ultimate «I’ll be back»-julekortet etter skandaleåret 2023. Kunne like så godt trykket opp julekort med hele aksjeporteføljen til Finnes.

Alternativ tekst til julekortet fra julekortanalytiker Ole Thomassen Hjortland: Godt nytt skatteår!

HØYRE: Partileder Erna Solbergs julekort. (Erlend Berge)

KrFs julekort:

Hvis Solberg får plass til alle Høyre-ordførerne på julekortet, mener Ole Thomassen Hjortland at Bollestad burde fått plass til alle Krf-velgerne.

– Rart å nevne «Jesu føderom» uten å få inn noe om uke 12? Får formidlet at KrF vet hvorfor vi feirer jul.

Alternativ tekst til julekortet fra julekortanalytiker Hjortland: Gledelig høytid!

KRF: Partileder Olaug Bollestads julekort. (Erlend Berge)

Frps julekort:

– Julekort-design stjålet fra en Chrysler-forhandler. Litt «The Julekalender»-aktig språkdrakt, spør Hjortland.

Han mener ingenting fra Frps julehilsen er med på å utfordre det trange ytringsrommet i norsk offentlighet.

Alternativ tekst til julekortet fra julekortanalytiker Hjortland: Lik og del!

Frp: Partileder Sylvi Listhaugs julekort. (Erlend Berge)

Statsministerens julekort:

Årets mest avslørende julekort, mener Hjortland, er statsminister Støre ensom i skisporet.

– Han sender flere julekort enn han får, skryter han. Men resten av Norge har allerede fått julekort fra Norges Bank – fullt og helt i god mening.

Statsministerens julekort (Erlend Berge)

Hva betyr det når en politiker fjernes fra julekort-loopen?

Kjell Magne Bondevik mener at for stemningens skyld bør man absolutt verne om den politiske julekortsendingen. Det var i hvert fall en tradisjon den tidligere statsminister satt stor pris på. Julekortet var og er, mener han, et uttrykk for at politiske konkurrenter og medspillere anerkjente og respekterte hverandre.

– Så det var alltid en «takk for samarbeidet» i julekortet ditt?

– Nei, det var nok litt tynt belegg for å skrive det i noen tilfeller.

Om julekortet hadde en politisk betydning mener han derimot er en overdrivelse. Julekortet var, og skulle være, hyggelig.

– Så det var ikke noe man la merke til at «oi, der hadde Høyres partileder, eller Rødts partileder, tatt meg ut av julekort-loopen»?

– Nei, det kan jeg aldri huske har skjedd.