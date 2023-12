Syv kristen-kjendiser forteller: Hvem vil de gi gaven til?

Hanne Krogh, artist:

– Jeg vil gjerne gi min gave til Stine Sofies stiftelse. Fordi de arbeider med noe som jeg synes er det viktigste, nemlig barns trygghet. Og denne gaven gir jeg til dem symbolsk, men egentlig er den til alle verdens barn og unge. Og den er fylt med håp for fremtiden. For det er det jeg føler barna er i ferd med å miste. Og jeg tror en hel verden står der, og ønsker å gi alle de unge menneskene et fremtidshåp.

Simon Stisen, lærer, pinsevenn og KrF-politiker:

– Min gave går til en som ikke fortjener det. Den er velbrukt og gammel, men går ikke ut på dato. Den er lett å ta imot, men vanskelig å forstå. Den er gratis, men vil gjøre deg rik. Jeg har verken sølv eller gull, men det jeg har fått, vil jeg gi videre til deg. En ny sjanse til å gjøre ting greit.

Olaug Bollestad, partileder for KrF:

– Oppi her har jeg masse masse god julemat og et gavekort på spa. Jeg vil at pakken skal gå til Irene Mathisen som er leder Frelsesarmeens Slumstasjon. Både fordi hun deler alt med alle, alltid. Og nå fortjener hun kortet bare til seg selv så hun også kan ta vare på seg selv for å kunne hjelpe andre.

Mimir Kristjansson, stortingsrepresentant for Rødt:

– I denne pakken har jeg trygd til alle dem som gruer seg til jul. Og jeg skulle veldig gjerne håpet at jeg hadde fått lov til å gi den til alle der ute som er redde for at de ikke har penger nok gjennom jula.

Catharina Vu, skuespiller:

– Gaven jeg vil gi er et stearinlys som gir varme og lys til dem som trenger det. For vi er nå i den mørke tiden hvor det kan føles veldig ensomt og kaldt. Og med dette stearinlyset håper jeg at folk kan finne sitt eget lys og komme videre – komme ut av det mørke, og ikke gi opp.

Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten:

– I denne pakken så har jeg et bilde fra Den bibelske syklus av Håkon Gullvåg. En fenomenal, sterk og fin syklus. Men jeg har valgt et bilde av Noahs ark som på en måte svever i det tomme rommet. Og Noahs ark har jo sin bakgrunn i en katastrofe, det var en katastrofe, og samtidig så bærer det et budskap om overlevelse, og et budskap om håp. Og under krigen i Gaza i 2008/2009, så malte Håkon også en versjon der arken svevde på en bakgrunn av blod. Også så tankevekkende og så sterkt om en katastrofe. Men igjen, det bærende i Noahs ark, og hele fortellingen om den, og skildringen om den, det er håp. Og det trenger Vårt Lands lesere, og det trenger vi alle.

Elisabeth Thorsen, prest og forfatter:

– Jeg ville kjøpe noe som var litt mystisk. Så inni denne pakken her er det myrra. Og den vil jeg gi til en som kan undre seg over hva myrra egentlig er, for jeg tror vi lurer på det alle sammen. Og en som kanskje kan bruke det han finner ut til å lage en fortelling. Og derfor er denne gaven til Jon Fosse. Og jeg håper at han kan skrive om myrra så vi alle sammen får en fin julegave tilbake.