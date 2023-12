– Mitt andre hjem.

Det er hva Egil Schönhard kaller kafeen med blomster på bordet og kaffe til fem kroner. Klokka er så vidt bikket 11, når mannen med stripete topplue dytter opp døra til Møtestedet i Skippergata, som drives av Kirkens Bymisjon. Det var akkurat her – i stua til Schönhard og de andre gjestene – at artisten Ole Paus spilte inn plata «Jul i Skippergata» i 2006.

Nå klinger den rustne stemmen over høyttalerne, til han som i natt døde på Drammen sykehus med de nærmeste rundt seg.

– Hva tenkte du da du hørte det?

– At nå begynner døden å rykke nærmere. Jeg er sjøl 73. Nå er det «vårres» tur, sier Schönhard.

Når alt kommer til alt, så er vi dine arme små alle sammen — Ole Paus i et intervju med TV2

De arme små

Da Paus spilte inn plate her, gjorde gjestene som de ville. Derfor hører du for eksempel at en fyr våkner på slutten av Deilig er jorden og bryter ut «en gang til». Paus sa etterpå at sangene ble helt konkrete her på kafeen. Ikke minst Her kommer dine arme små.

– For når alt kommer til alt, så er vi dine arme små alle sammen, sa Paus.

MINNE: Gullplata til Paus henger på veggen i Skippergata. (Erlend Berge)

Det er også slik han blir husket:

– Jeg hadde sans for Paus. Han hadde stort hjerte for dem som sleit og var på bånn i samfunnet, sier Schönhard. En annen gjest, som ikke vil ha navnet på trykk, forteller at han fikk servert middag av Paus en gang. Med strålende øyne forteller han at den kjente artisten hadde spurt hva han het og hvor han kom fra.

– Jeg husker at han stilte seg ved døra i kassa her borte, strakk forsiktig fram hånda og sa «hei, jeg heter Ole», minnes miljøarbeider Lars Høknes.

–––

Ole Paus og Skippergata

Ole Paus, født 1947, døde etter et slag natt til 12. desember.

Paus har vært en av landets mest kjente visesangere og revyartister siden han platedebuterte i 1970 med Der ute – der inne.

– der inne. I 2006 spilte han inn en juleplate i Skippergata på Kirkens Bymisjons kafe «Møtestedet», som er et sted for blant annet rusbrukere. Her sang han kjente og nye julesanger i samsang med kafeens gjester.

–––

Det var nok mye i hans eget liv som gjorde at han ikke lengtet etter utvendig glitter, pomp og prakt. — Ketil Bjørnstad, nær venn av Paus

Oppdaget livet sammen

Ketil Bjørnstad var en av Paus beste venner gjennom livet. Han sier Skippergata-plata betydde mye for artisten.

– Ole trivdes best med mennesker som ikke hadde noen borgerlig trygghet. Han følte han kunne snakke med dem. Det var nok også mye i hans eget liv som gjorde at han ikke lengtet etter utvendig glitter, pomp og prakt.

De to ble kjent da de var 18 og 21 år gamle.

– Jeg føler vi har oppdaget livet sammen. Og fordi vi har reist mye, har jeg også fått sett hvor mye han har betydd for alle menneskene i landet.

Der mange trekker fram tekstene til Paus eller den raspete stemmen som det som grep oss, mener Bjørnstad at tonespråket ofte undervurderes:

– Han skrev poesi på så høyt nivå at jeg ble rystet, og melodier som var blant det vakreste jeg har hørt. Melodiene er så gjennomførte, at de på sitt beste er nesten som å høre en Schubertromanse.

JORDNÆRT: Lars Høknes sier ingen kunne synge Deilig er jorden som Ole Paus, med sin rustne stemme. Virksomhetsleder Kjersti Klouman Høiner kaller ham en jordnær type. – Han sa ting som de var, de nære og betydningsfulle tingene. (Erlend Berge)

Ensom sjel

Med en far som var halvt østerriker og en av Norges mest betrodde forsvarsmenn og diplomater, kom Ole Paus fra en aristokratisk familie.

– Men han følte seg ofte på utsiden. Han var en ensom sjel som brøt med forventninger som han ikke ønsket å oppfylle. Han var en mester i å gjennomskue oppblåsthet og falskhet, sier Bjørnstad.

Moren døde av polio i 1951. Derfor var bestemoren Ella og tanten Helvig der i barneårene. De bragte det katolske Wien med seg, noe Paus har sagt litt om i et intervju med Alf van der Hagen. Her forteller han at han som liten var dårlig bens fordi han selv hadde et snev av polio. Så han lyttet til radio. Hver morgen hørte han organist Sigvart Fotland akkompagnere morgenandakten på NRK:

«For meg ble han en virkelig helt. Far var militærattaché i Stockholm, min mor var død, og såpass hadde jeg allerede skjønt av livet, at mødre og fedre de kommer og går, mens Sigvart Fotland, han sitter der altså! Det var en sånn grunnskole for senere rotløshet», sa Paus.

paus bjørnstad VENNER: Da Ketil Bjørnstad var 18 år ringte han på hjemme hos Ole Paus for å takke ham for debutplata. Det førte til et nært vennskap som varte i 53 år. (Gitte Johannessen/NTB)

Sanger til trøst

Salmene fulgte Paus gjennom livet.

– Han har så mange musikalske høydepunkt, fra Der ute – der inne, via Garman og helt opp til Stjerner i rennestenen, men så kommer den fabelaktige platen Det begynner å bli et liv i 1998, der han tar utgangspunkt i Brorson-salmer. Den er et mesterverk, sier Bjørnstad.

Han konstaterer at Paus synger sanger til trøst, ikke minst gjelder det «O, bli hos meg».

– Mange har spurt meg om telefonnummeret hans, fordi de ville takke ham særlig for denne. Den betydde enormt for svært mange.

Den betydde også mye for Paus selv, som gjerne sang den hvis noen spurte, røper Bjørnstad.

Han så alltid på døden med undring og nysgjerrighet for hva som venter oss. — Ketil Bjørnstad

Deilig er jorden

At han ikke var vanskelig å be, vet de i Skippergata:

– Trikset var å få tak i ham privat. Hvis du gikk via managementet var det vanskeligere, røper Lars Høknes, som trekker fram Paus’ sin versjon av Deilig er jorden som ikonisk

– Hva er det ved den som treffer?

– Det uperfekte, tror jeg. En ting er hvor dyktig en musiker er, en helt annen ting er hvordan du formidler følelser og stemning. Det klarte Paus på en helt unik måte.

Paus sovnet inn på Drammen sykehus, etter å ha fått et massivt slag for tre måneder siden.

– Hvordan hadde han det på slutten?

– Det har vært vonde måneder. Samtidig har han også kunnet vise kjærlighet til sine nærmeste og en tilstedeværelse som han tok med seg helt til det siste, sier Bjørnstad.

Og han var forsonet med døden:

– Det sa han til meg flere ganger, sist bare noen uker før han fikk slaget. Han skjønte ikke mennesker som var så redde for å dø, sa han. Han så alltid på døden med undring og nysgjerrighet for hva som venter oss, avslutter vennen.

TIL PARADIS: Paus sovnet inn 12. desember. «Må englene føre deg til paradis», skrev sønnen Marcus på sosiale medier etterpå. Mange av gjestene som var med på plateinnspillingen har allerede gått i forveien. Sånn er det i rusmiljøet, sier Kjersti Klouman Høiner. (Erlend Berge)