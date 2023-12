TVL får leve, men må få ny eier

Flere medeiere kunne i forkant av møtet i Knif (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) 11. desember 2023 flagge at de ville stemme ja til å bevilge videre økonomisk støtte til TVL.

Vårt Land erfarer at det blir bevilget tre millioner kroner til TVL slik at driften kan fortsette, og at styret i Knif skal jobbe med å finne nye eiere til kanalen.

I en pressemelding bekrefter Knif voteringens utfall. De skriver:

«Utfallet ble at KNIF AS skyter inn 3 millioner kroner i KNIF media (TVL), mot at styret jobber aktivt for å finne nye eiere».

«Stor enighet»

Videre i pressemeldingen opplyser de at det var stor enighet om at Knif ikke kan være en langsiktig eier av TVL.

Flertallet bestemte at man skulle skyter inn 3 millioner for å kunne drive kanalen videre, samtidig som de søker etter mulige nye eiere som ønsker å ta over drift.

Flagget i flere retninger

Indremisjonsforbundet og NMS, som begge er mellomstore eiere, hadde på forhånd varslet at de sannsynligvis ville stemme ned forslaget om videre økonomisk tilskudd.

Normisjon var på sin side åpne for å si ja til millionoverføringen. KA, som er Knifs fjerde største eier, varslet at de også støttet forslaget.

De tre største eierne, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Misjonssambandet, ville ikke uttale seg før generalforsamlingen.

Økonomisk krise

TVL eies av den kristne fellesorganisasjonen Knif, som igjen eies av 64 kristne organisasjoner. Kanalen var tidligere eid av Vårt Land, fram til den ble besluttet nedlagt i januar i år. Begrunnelsen bak nedleggelsen var den gang manglende lønnsomhet.

TV-kanalen ble reddet da Knif kom inn fra siden med fersk egenkapital på fem millioner kroner.

I sommer ble det kjent at kanalen har store økonomiske problemer. Under et uformelt eiermøte i slutten av juni, fikk eierne beskjed om at de fem millionene kom til å være oppbrukt innen september. Opprinnelig var planen at disse skulle vare helt til neste sommer, skrev avisen Dagen.

To måneder senere besluttet styret at Knif ikke skal tilføre nye midler til kanalen, skrev den samme avisen.

TVL-redaktør Alf Gjøsund har ikke besvart Vårt Lands henvendelser.

---

Aksjonærer i Knif:

Frelsesarmeen: 13,840%

Stiftelsen Kirkens Bymisjon: 12,254%

Norsk Luthersk Misjonssamband: 11,766%

KA: 10,895%

Normisjon: 8,894%

Indremisjonsforbundet: 5,017%

Det Norske Misjonsselskap: 3,225%

Kfuk-Kfum Norge: 3,085%

Pinsebevegelsen i Norge: 2,747%

Blå Kors Norge: 2,322%

Oslo Katolske Bispedømme: 2,288%

Andre: 23,667%

---