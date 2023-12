Kunstnerdugnad syr identitet i et tusenårsteppe

Tre museer samarbeider for å få laget et kunststykke til 2030: Et teppe skal formidle Norges historie de siste tusen år.

Fram mot nasjonaljubileet vil kunsthåndverkere sy sammen Norges historie, bokstavelig talt. Tusenårsteppet er et kunstprosjekt som skal reise på turné gjennom landet vårt i jubileumsåret 2030.

Selve teppet blir laget av profesjonelle kunstnere, og vil dermed samtidig være med på å utvikle og løfte tekstilkunsten som uttrykksform, skriver Museene i Trøndelag i en pressemelding.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2024 bevilget penger til et forprosjekt.

Gleder seg

– Jeg gleder meg stort over at tusenårsteppet nå blir en realitet, og ser frem til å komme i gang med forprosjektet, sier generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum i Norske kirkeakademier.

For å få til dette har Museene i Sør-Trøndelag (MiST) ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Museene Arven ved Stiklestad Nasjonale kultursenter og Norske kirkeakademier gått sammen om dette prosjektet.

Nasjonaljubileum 2030

I 2030 feirer Norge at det er tusen år siden slaget på Stiklestad i 1030.

Olav Haraldssons fall i slaget på Stiklestad og helgenkåringen i Nidaros året etter fikk stor betydning for samfunnslivet i Norge.

Olav ble raskt etter sin død forvandlet til det fremste symbolet for både kongemakt og kirke, og etter hvert også for det norske riket.

Det tusenårige båndet mellom Olav og Norge er tydelig i riksvåpenet; den norske løven holder Olavs martyrøks.

Nasjonaljubileet 2030 feire at Norge har bestått som rike i tusen år.

Kilde: norgeitusenaar.no

Syr sammen identitet

Symbolikken i oppdraget er tydelig: «å sy sammen» ulik identitet og historie til et nasjonalt objekt og uttrykk, der man kopler sammen de verdiene og uttrykkene man har identifisert lokalt og som naturlig kan utledes fra arbeidet mot 2030-jubileet. Prosjektet har derfor både en kunstnerisk side og en formidlingsside.

– Vi er veldig fornøyde med at Barne- og likestillingsdepartementet løfter frem tusenårsteppet i statsbudsjettet av Barne- og likestillingsdepartementet, sier Karen Espelund, administrerende direktør ved Museene i Sør-Trøndelag.