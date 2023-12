Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Med sang kommer følelse om fred, med det kommer også håp om fred, forteller Olga Zhydetska, medlem av det ukrainske kvinnekoret Mineya.

I domkirken torsdag 30. januar, under Vårt Lands utdeling av Petter Dass-prisen, fylte Zhydetska med sine fem medkorister det fullsatte kirkerommet med ukrainske folketoner.

Kvinnekoret Mineya har bllitt et sted for fellesskap, men det har også blit et sted der de kan dyrke håp og snakke om Ukraina.

Situasjonen i Ukraina:

Nesten 8 millioner mennesker har flyktet fra landet, og over 5 millioner er internt fordrevne, ifølge FNs nødhjelpskontor OCHA.

I tillegg trenger vel 17 millioner ukrainere humanitærhjelp, noe som utgjør nesten 40 prosent av landets befolkning.

Ifølge beregninger gjort av det norske Forsvaret i januar, var over 100.000 ukrainske soldater da drept eller alvorlig skadd.

Disse lidelsene kommer på toppen av flere år med krig og konflikt i Ukraina, der rundt 14.000 mennesker hadde mistet livet i den første fasen av krigen, altså fra da konflikten begynte i 2014 fram til den russiske invasjonen 24. februar 2022.

Ukrainske toner

Olga Zhydetska har vært frivillig i Oslo domkirke lenge. Her sier hun at hun har funnet trøst. Om søndagene er det hun som stolt deler ut salmebøker og ønsker folk velkommen i domkirka.

I dette kirkerommet, der hun selv nå synger, fant hun fellesskapet hun hadde savnet fra hjemlandet.

– Jeg mistet hjemmet mitt, stedet mitt. Men i Guds hus er jeg alltid hjemme. I Oslo domkirke fikk jeg nye venner, har Zhydetska fortalt til Vårt Land tidligere.

Da Vårt Land møtte henne tidligere i år, fortalte hun om hvor herlig det er synge sammen med venner fra Ukraina, men at det var mye hun savnet hjemmefra.

Som menigheten, jobben og familien.

For Zhydetska har sangen vært en viktig måte å bringe videre dette savnet. Derfor ønsker ukrainsk kirkemusikk gjestene og publikum velkommen til utdelingen av Petter Dass-prisen.

Ukrainsk musikk blant kirkebenkene.

Ukrainsk musikk blant kirkebenkene.

Anna Kargaltseva Sandvik, kom til Norge i 2010. Dette er første gang hun deler scene med koret.

Som flere av kvinnene i koret har hun arbeidet med musikk i hjemlandet. Før Sandvik flyttet til Norge, arbeidet hun 14 år som musikkleder ved kulturavdeling på Kyiv National University. Nå jobber hun som dirigent for flere kor i Oslo og Viken.

Nå bidrar hun til at kormusikken fra hjemlandet beveger seg mellom kirkebenkene i Oslo domkirke.

– Vi sang gresk ortodoks kirkemusikk, på gresk og ukrainsk. I andre halvdel av opptreden sang vi ukrainske folkesanger, forteller Kargaltseva Sandvik til Vårt Land etter prisarrangementet

MINEYA: Med i koret er Liudmyla Voloshyna, Anna Kargaltseva Sandvik, Elena Dyachenko, Olga Zhydetska og Irina Pechugina





– Jeg sov i flyktning leir og hadde bare et par jeans

Etter konserten sier Zhydetska til Vårt Land at det er mye i livet hennes om har endret seg på to år.

– For knapt to år siden kom jeg til Oslo. I Ukraina sov jeg i en flyktningleir og hadde bare et par jeans, forteller hun.

Ett år etter at krigen i Ukraina brøt ut har det kommet nesten 40.000 flyktninger fra Ukraina. Zhydetska er en av dem. dem. Sammen med barna sine flyktet hun fra hjembyen Kiev.

Zhydetska forteller at sangene Mineya fremfører er en måte for kormedlemmene å minnes – og minne andre – om krigen i Ukraina. Hun understreker at dette er korets oppgave: Å holde samtalen om situasjonen i Ukraina varm.

Fredsbønn for Ukraina HÅP: Korist Olga Zhydetska, etter Fredsbønn for Ukraina i Trefoldighetskirken i Oslo. (Erlend Berge)