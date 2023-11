Salmer til alle tider er borte fra NRK Radio

I radioprogrammet Salmer til alle tider inviterer NRKs «salmegeneral» Kjetil Lillesæter til en time med salmer.

Også lytterne kan sende inn sine salmeønsker til det det tradisjonsrike programmet, som sendes på NRK P1+.

Men nå er hele arkivet av programmer forsvunnet fra NRK radios nettspiller.

NRK: – Lei for at vi står uten avtale

Årsaken til at programmet er forsvunnet, er uenighet mellom NRK og Music Nest Norway (MNN), som forvalter norske og utenlandske musikkprodusenter og plateselskap sine rettigheter.

– Hvorfor har NRK valgt å gjøre Salmer til alle tider, og andre musikkprogram, utilgjengelig på nett?

– NRK og Music Nest Norway har den siste tiden forhandlet om musikkrettigheter for radio on-demand og podkast. MNN og NRK har dessverre ikke kommet i havn med en avtale, og NRK har derfor avpublisert radioprogrammer som har en høy musikkandel.

Det skriver musikksjef i NRK, Mats Borch Bugge, i en e-post til Vårt Land.

Med on-demand menes lydproduksjoner som kan lyttes til når publikum selv ønsker det.

Borch Bugge ønsker ikke å kommentere hva uenigheten med Music Nest Norway består i så lenge forhandlingene pågår.

NRK og Music Nest Norway forhandlet tidligere i høst om en ny avtale om hvor mye NRK må betale for å bruke musikken, men kom ikke til enighet.

5. oktober meldte en rekke medier at store deler radioarkivet med musikkprogram er borte fra NRKs nettsider og app som følge av forhandlingsbruddet. Deriblant Stjernepose og Popquiz, skrev Dagsavisen.

– På generelt grunnlag vil jeg si at NRK ønsker å kunne tilby mest mulig musikk til publikum. Vi ser stor verdi av å bruke musikk i produksjonene våre, på alle plattformer, og musikk er en viktig del av innholdet vårt. Derfor bruker vi også en betydelig sum på musikkrettigheter hvert år. Vi er lei oss for at vi står uten en avtale og ønsker selvsagt å møte MNN til nye forhandlinger, skriver Borch Bugge til Vårt Land.

IKKE TILGJENGELIG: Slik så det ut da Vårt Land forsøkte å lytte til episoder av Salmer til alle tider på NRK sin nettradio. (Skjermdump )

MNN: «Ikke et krav fra oss at de fjernes»

Heller ikke selve fjerningen av radioprogrammene, er NRK og Music Nest Norway (MNN) enige om.

Sistnevnte skriver i en presseuttalelse:

«Det at NRK nå fjerner noen av radioprogrammene og podkastene med musikk, er NRKs egen beslutning, og ikke etter krav fra MNN. MNN og NRK har også̊ tidligere stått i en avtaleløs situasjon [ …] uten at NRK fjernet musikk i denne perioden. Heller ikke nå har NRK fjernet alle radioprogrammer og podkaster som inneholder musikk, men har valgt ut noen musikktunge programmer med et stort antall lyttere».

Music Nest Norway ønsker bedre vederlag, fordi stadig flere lytter til radio gjennom NRKs podkaster og nettarkiv fremfor på direkten.

– Det gir ikke mening for oss å gi etter for NRKs press, ettersom vederlagene NRK tilbyr vil gi en helt ubetydelig avregning til fordeling mellom musikkprodusentene og artister for bruk av den enkelte låt, sier MNN-leder Elly Joys Røang i uttalelsen.