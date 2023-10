– Situasjonen for samtidslitteraturen er alt annet enn rosenrød, mener Audun Lindholm, ansvarlig redaktør i det litterære tidsskriftet Vagant.

I en kronikk publisert i Klassekampen skriver han at det «klinger falskt når dagens middelkulturelle norske forlagsbransje forsøker å ta æren for Jon Fosses forfatterskap». «Han er ikke deres fortjeneste», slår Lindholm videre fast.

– Norge har blitt fattigere på ulike litterære former, utdyper han til Vårt Land, og legger til:

– Aschehoug kvittet seg med Samtiden, et tidsskrift som i første nummer trykket Knut Hamsun og Herman Wildenvey og dermed innvarslet nyromantikken. Slik kan tidsskrifter virke. De er medier for tidsånden. Det er kortsiktig fra forlagene å droppe tidsskriftene, mener han.

Viser til oppskrift fra 1980-tallet

Lindholm mener dagens forleggere har liten grunn til å klappe seg selv på skulderen for Jon Fosses prestasjoner.

– Litteratur blir ikke til i et vakuum. Uansett hvor egenartet vi tenker Jon Fosse er, har hans litteratur blitt formet i et slags sosialt rom, et diskuterende rom eller et intellektuelt rom, sier Lindholm, som mener dette var en standard i utviklingen av litterære ideer på 80-tallet.

Det intellektuelle rommet besto også av antologier og seminarer – der en fikk mulighet til å utvikle et litterært særpreg på en helt annen måte enn dagens situasjon tilbyr, påpeker han.

– Nå er event-kulturen rundt litteraturen helt annerledes, mener Lindholm.

– Er gullalderen for norsk litteratur over?

– Jeg vil ikke kalle det en gullalder, men offentligheten rundt litteraturen har endret seg dramatisk, forteller han, og legger til:

– I stedet for det intellektuelle rommet, har vi fått et promoteringsmaskineri. I tidsskrifter kunne forfattere tre frem med brask og bram, skrive manifester og skape debatt, dette skjer knapt lenger.

I Klassekampen skriver han følgende om «oppskriften fra 1980-tallet»: «Man må utgi ambisiøse tidsskrifter, antologier og essaysamlinger. Man må gi forfattere i oppdrag å oppsøke og oversette det beste fra utlandet. Det man utgir må inngå i en medieøkologi som sammen løfter et intellektuelt ordskifte.»

– Grunnløs kritikk

«Vi er alle stolte og glade over at Jon Fosse har fått denne helt unike anerkjennelsen for sitt forfatterskap», skrev Forleggerforening på sin Facebook-side da Jon Fosse ble tildelt Nobelprisen i litteratur forrige uke.

Foreningen vil ikke kommentere Lindholms kronikk.

Når Vårt Land spør hvorfor de velger å ikke kommentere, svarer samfunns- og myndighetskontakt i Forleggerforeningen, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, følgende:

– Vi synes det er flott at skribenten i dette innlegget kjemper for økt støtte til tidsskrifter.

Samtidig beskriver han Lindholms kritikk som grunnløs. Borgundvaag henviser til at Forleggerforeningen ønsker økt støtte til tidsskrifter.

Vårt Land har også forsøkt å få til et intervju med konsernsjef i Aschehoug, Mads Nygaard, men han har ikke besvart våre henvendelser.

– Det brenner ganske godt

– At forlagene i mindre grad enn før tar kulturpolitisk ansvar, skulle være rimelig ukontroversielt å mene, sier akademileder på Skrivekunstakademiet i Bergen, Sivert N. Nesbø

– Og det er alvorlig at vi ikke lenger har disse rommene for tenking og utforsking i litteraturen som tidsskriftene har tilbydd.

Han var tidligere denne uken ute i Bergens Tidende med et innlegg som kritiserte satsingen på litteraturfeltet i Bergen.

FORTSATT TID: – Det er ikke for sent for forlagene å ta kulturpolitisk ansvar, gripe mulighetene for tidsskrift og andre satsinger, sier Sivert N. Nesbø, som er akademileder på Skrivekunstakademiet i Bergen. (Anna Julia Granberg / Blunderbuss)

– Er det grunn til panikk?

– Det brenner i alle fall ganske godt, sier Nesbø, og legger til:

– Tidsskriftene har blant mange andre ting tjent som en motpol til forlagenes markedsmaskineri, gjennom å åpne opp for fora som har bedre tid, rett og slett, men samtidig er det umulig å spå hvordan framtida til litteraturfeltet kommer til å se ut.

Samtidig påpeker Nesbø at det fremdeles skrives god litteratur.

– Det er heller ikke for sent for forlagene å ta kulturpolitisk ansvar, gripe mulighetene for tidsskrift og andre satsinger. Det trenger ikke å være som på 1980-tallet, mulighetene til nyvinning er stadig til stede, sier han.

Gullalder- eller endetidsfortellinger er ikke nødvendigvis de mest presise begrepene å bruke — Sivert N. Nesbø, akademileder på Skrivekunstakademiet i Bergen

– Tror du en litterær gullalder nærmer seg slutten?

– På generelt grunnlag tenker jeg at gullalder- eller endetidsfortellinger ikke nødvendigvis er de mest presise begrepene for å snakke om utvikling, og kanskje særlig ikke på det litterære feltet.

– Men det var noe stort ved at forlagene tok mål av seg til å gjøre noe større: at de lagde påkostede antologier, holdt seg med tidsskrift, skapte rom for at forfattere kunne arbeide seriøst med litteratur.

– Idébanken er utarmet

– Markante 80-talls forfattere deltok i diskuterende ordskifter. Hvis disse ordskiftene forsvinner helt, får man en annen type forfatterskap, og risikerer å glemme hva litteraturen er i stand til, forteller Lindholm.

– Lysten til å finne en ny estetikk eller bryte med litteraturens konvensjoner var der på 80-tallet. Nå er den borte, utdyper han.

– Hvorfor er det viktig å bevare dette rommet?

– I et lite språkområde som Norge, handler det å utforske seg selv mye om å ha muligheten til å koble seg på ordskifter og litteratur fra andre steder. Forfattere må «danne seg». Den kollektive litterære idébanken er de senere årene, rett og slett, blitt kraftig utarmet.

