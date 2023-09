8 av de 10 mest spilte artistene på radio er menn

Bare to kvinnelige artister har fått plass på listen over de mest spilte artistene på norsk radio i fjor. Resten er menn. Det går frem av en fersk statistikkrapport fra vederlagsbyrået Gramo, som registrerer all radiospilling i NRKs mange kanaler, i tillegg til P4 og Radio Norge.

Blant de ti mest spilte artistene på de norske radiokanalene er det åtte menn – deriblant Ed Sheeran, Kygo og The Weeknd, som innehar de tre første plassene. De to kvinnene som har fått plass på topp-10-lista, er Astrid S og Dagny.

Astrid S ble kjent gjennom TV-programmet Idol for ti år siden og har siden etablert seg som en av Norges fremste artister. Hun har dessuten spilt hovedrollen som Askepott i den norske nyinnspillingen av klassikeren Tre nøtter til Askepott.

Dagny har også gjort musikalsk suksess både i Norge og internasjonalt siden debutsingelen «Backbeat» i 2016. Den norske regjeringen ga nylig en konsert med Dagny i 50-årsgave til kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.

Ved siden av disse to artistene, er det likevel mannlige artister som regjerer på norsk radio. Selv om kvinner kan være involvert på en innspilling, for eksempel som låtskriver, musiker, produsent eller med-artist, er det mennene som er hovedartist på de fleste innspillingene, går det frem av Gramos rapport.

Synes skjevfordelingen er trist

– Det er trist at fordelingen er så skjev. Det er så enormt mange bra kvinnelige artister og låtskrivere, sier Randi Tytingvåg, som lanserer albumet Hjem den 22. september.

Tytingvåg, som gir ut musikken sin på Kirkelig Kulturverksted, mener at det finnes mer enn nok kvalitet og talent blant kvinnelige artister og låtskrivere til at tallene burde sett helt annerledes ut. Også statistikken over de mest spilte låtene på norsk radio har den samme skjevheten. Der kommer det låter av seks menn før den første låten av en kvinnelig artist: Ed Sheeran, Elton John, Kygo, Harry Styles, Benson Boone og Chris Holsten kommer før Adeles sjuendeplass med «Easy On Me».

– Det er gamle mønstre som henger igjen, tror Tytingvåg.

– Kanskje kan diskusjonen rundt tallene bidra til bevisstgjøring og at det jevner seg mer ut.

Kjønnsbalanse i musikkbransjen blir tema for en panelsamtale under årets by:Larm, som blir arrangert denne uka. Her er Gramo medarrangør.

– Som ellers i samfunnet, er kjønnsbalanse også et viktig og sentralt tema i musikkbransjen. Tallene bekrefter at vi fremdeles har en jobb å gjøre, sier daglig leder i Gramo, Kim Skarning Andersen.

På den positive siden viser statistikken en økning i andelen vederlag til kvinnelige utøvere i aldersgruppen 20 til 29 år.

Følger sitt indre kompass

Tytingvåg sier at radiospilling fortsatt er veldig viktig for å synliggjøre musikk og nå ut til et bredt publikum. Samtidig opplever hun det som vanskelig å komme gjennom. Det gjør det heller ikke enklere å være norsk artist. Statistikken fra Gramo viser at en kanal som Radio Norge hadde en norskandel på under 6 prosent, mens den i P4 er på rundt én av fire.

– Jeg skulle ønske at norske radiokanaler i større grad kunne løfte fram norsk musikk. Jeg blir aldri klok på hva som kvalifiserer til radiospilling. Ofte virker det litt snevert, sier Tytingvåg.

Størst sjanse til å bli spilt som norsk artist er i radiokanalene til NRK. Distriktskanalene, NRK P1 og NRK P2 har en norskandel på over 50 prosent, mens NRK P2 ligger litt under.

Som norsk, kvinnelig artist har Tytingvåg likevel ikke ekspresspass til massiv radiospilling.

– Uansett må jeg selv følge mitt indre kompass, og så kan man bare håpe på at musikken blir plukket opp av radiokanalene, sier hun.

---

Musikk på radio

Vederlagsbyrået Gramo registrerer all musikk som blir spilt på NRK-kanalene P1, P2, P3, P1+, P13, MP3, Super, Sapmi, Jazz, Folkemusikk, Klassisk og distriktskanalene, samt P4 og Radio Norge.

Den ferske statistikken for 2022 viser at mannlige artister fremdeles dominerer på norsk radio. Ca. 78 prosent av vederlagene gikk til menn, og 8 av de 10 mest spilte hovedartistene er menn. De seks mest spilte låtene var også fremført av mannlige artister.

Under årets Bylarm blir kjønnsbalansen i musikkbransjen tema for debatt.

---