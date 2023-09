Klesmerket som skulle gjøre det enklere å signalisere at du var kristen, med oppløftende budskap trykket på trendy T-skjorter og gensere i flott pastell, har selv fått servert et budskap fjernt fra klesmerkets repertoar.

Årsregnskapet viser at det ikke bare har vært solskinnsdager for Chosen. I 2022 gikk selskapet med et underskudd på over én million kroner.

Emeline Braatlund Larsen, daglig leder i Chosen, forteller at økt satsing var grunnen til underskuddet.

Fra klirring til ekko i kassen

«Det har klirret godt siden selskapet ble grunnlagt for seks år siden. Regnskapstall fra 2021 viser en omsetning på 9,1 millioner kroner og en åttedobling av driftsresultatet siden oppstarten i 2017», skrev Vårt Land tidligere i år.

Men nå viser altså regnskapstallene fra 2022 en annen realitet.

Salgsinntektene har økt, men ikke nok til å dekke lønnsutgifter og andre kostnader som har ballet på seg for Chosen.

– 2022 bar med seg en del ekstraordinære kostnader som følge av en økt satsing. Derfor hadde vi et underskudd, forteller Larsen.

– Har dette en betydning for selskapet?

– Vi opplever i dag at selskapet står rustet og er rigget for vekst, understreker hun.

[ Chosen vil forandre verden med «kristne» klær ]

Vil nå ut til flere enn kristne

Chosen har tidligere vært tydelig til stede på kristne arrangementer, som Impuls og Skjærgårds Music and Mission Festival. Larsen har tidligere sagt til Vårt Land at hun kjenner flere som bruker deres klesmerke for å vise at de er kristne.

– Har dere gått bort fra stempelet som et kristent klesmerke?

– Vi gikk bort fra den «kristne» merkevaren for flere år siden, oppklarer hun.

Nå satser selskapet heller på å nå ut til flere.

– Dette gjorde vi fordi vi ønsket å gi alle muligheten til å være med å bidra til å utgjøre forskjellen, sier Larsen.

– Gjennom Chosen får man mulighet til å gi en uke med mat til et underernært barn, og det er en mulighet vi ønsker for alle.

---

Chosen

Klesmerke etablert av Rolf Henrik Karlsen, Jørgen Tveter og Johan Skretting i 2017.

Eier og daglig leder er Emeline Braatlund Larsen.

Klesmerket har to egne butikker i Norge: I Kristiansand og Stavanger.

---

Fremtidshåpet er der

– Hvordan ser du på fremtiden til Chosen?

– Vi fortsetter å satse i 2023, og fra 1. september 2023 vil jeg gå inn som daglig leder på fulltid.

Larsen er motivert for å bygge klesmerket fremover, og til tross for underskuddet ser hun ingen grunn til å være bekymret.

– Jeg har utrolig tro på selskapet og konseptet vårt, og vi ønsker å bety mer for flere fremover, forteller hun.

[ Dette mener teologen om Barbiefilmen ]