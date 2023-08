Turen for å dele en religiøs klassiker med Vårt Lands lesere har kommet til Olaug Bollestad. KrF-lederen har valgt en bok hun har lest mange ganger gjennom livet.

– Jeg har valgt boken til Tommy Hellsten, som heter Flodhesten i dagligstuen.

Den lengre tittelen er Flodhesten i dagligstuen – en bok om medavhengighet og møtet med barnet i oss. Bollestad leste først boken som ung voksen, og for henne har den blitt nærmest en leveregel.

En viktig prosess ble igangsatt

Tommy Hellsten er finsk-svensk teolog og terapeut. Flodhesten i dagligstuen handler om avhengighet og medavhengighet, med utgangspunkt i mennesker som har alkoholproblemer eller er deres nærmeste.

Boken strekker seg også utover alkoholproblematikk. Den handler om å løsne opp i det vonde, ta tak i det og snakke ut om det. Flodhesten blir metaforen på alt det vanskelige som står i veien for å leve livet slik man ønsker.

– Vi kan ha med oss ting i bagasjen som kan ligge der og bare bli større og større. Til slutt er det det som dominerer ekteskapet ditt, forholdet til foreldrene dine, eller forholdet til kirken din, sier Bollestad.

Hun har flere ganger delt åpent om barndommen med en psykisk syk mor, blant annet i sin egen selvbiografi Snakk sant om livet. Og nettopp det med å snakke sant om livet startet med Flodhesten i dagligstuen.

– Det var en viktig prosess som ble satt i gang i eget liv. Jeg tror vi må tørre å ta tak i de tingene som ligger langt nede, for til slutt så kan det på en måte styre livet ditt.

Jeg tror vi må tørre å ta tak i de tingene som ligger langt nede, for til slutt så kan det på en måte styre livet ditt — Olaug Bollestad

Ta tak i det store og det små

Bollestad minnes skammen over å ha en psykisk syk mor, som var styrende gjennom barndommen.

– Jeg vokste opp i et hjem hvor vi ikke snakket om at mor var syk.

Dermed ble det viktig å finne måter å lufte og løsne i hemmeligheten etter at Bollestad ble voksen.

– I stedet kan man tenke at det egentlig ikke er skamfullt, for vi kan alle risikere å komme i den situasjonen. Men da jeg oppdaget det, var jeg jo voksen. Jeg skjønte det ikke som liten.

Boken hjalp henne langt på vei å forstå hvordan hun skulle forholde seg til egen oppvekst.

– Dette er en bok som jeg skulle ønske mange hadde tatt til seg.

For Bollestad er tankegangen som tas opp i boken viktig på alle arenaer av livet. Det trenger heller ikke kun å handle om de store problemene.

– Jan Frode [Olaugs ektemann, jour.anm] har noen ganger sagt til meg at «du tar opp spikeren før man har spikret den i».

Med det mener han at hun stiller spørsmål og gjerne vil bearbeide ting før de i det hele tatt har blitt problemer.

På den måten får man luftet flodhesten også før den er blitt for stor og tatt over hele dagligstuen, tror Bollestad. Hun forteller at hun gjerne graver litt for å få tak i det som er vanskelig.

– Denne boken har gitt meg en styrke i å grave litt. Gitt meg en trygghet i at dette er viktig, eller så ødelegger det for oss.

Viktig med luftekanaler

Å forholde seg til flodhesten i dagligstuen har blitt en lærdom Bollestad har tatt med seg ellers i livet. Hun tror det er viktig å finne kanaler for å lufte det som er vanskelig.

– Det kan være et godt venninneforhold, et godt kollegaforhold. Det trenger ikke alltid å være en utdannet terapeut, men det kan også være det.

Også til egne barn er Olaug Bollestad opptatt av å formidle dette.

– Jeg har sagt unnskyld til mine unger for ting jeg har gjort, som jeg trodde var best da jeg var ung og mor. Så kan det for dem ikke ha vært det. Da har jeg sagt: «Finn dere noen å snakke med, og snakk gjerne om meg. Kom til meg etterpå, så vi kan få gjøre opp».

Fortsatt plukker Bollestad opp Flodhesten i dagligstuen med jevne mellomrom, for å bli påminnet denne livslærdommen.

– Man taper ikke på å snakke sant om livet, man vinner på å snakke sant om livet. Det trenger ikke være dramatiske ting heller, men det kan likevel være med på å styre livet ditt. Det er poenget.

---

Religiøse klassikere

I denne spalten ber vi ulike mennesker anbefale ny og eldre litteratur i sjangerne religiøs sakprosa og oppbyggelig litteratur, og fortelle hva møtet med disse tekstene har betydd.

I dag: KrF-leder Olaug Bollestad om Tommy Hellstens Flodhesten i dagligstuen – en bok om medavhengighet og møtet med barnet i oss.

---