– Hvem er disse folka? De som sjekker hvilket mediehus som har lagt ut en anmeldelse aller først?

Spørsmålet kommer fra Bernhard Ellefsen, som er bokansvarlig i Morgenbladet. Han mener det rett og slett er komisk når konsertanmeldelser publiseres nærmest idet en konsert er ferdig.

Forrige uke måtte Aftenposten tåle kritikk for en Sigrid-anmeldelse som inneholdt flere underlige passasjer. Ifølge kulturredaktør Cecilie Asker var problemet at deler av anmeldelsen var ment å være en kladd. Hun fortalte også at teksten ble levert av anmelderen bare sju minutter etter konsertslutt.

«Konsertanmeldelser på festival er litt ekstremsport. Veldig ofte veldig hektisk. Veldig trange deadlines», uttalte Asker til Vårt Land.

Nå utdyper hun at anmeldelser av store kulturhendelser, som for eksempel en hovedattraksjon på Øyafestivalen, ikke bare fungerer som en kvalitetsvurdering.

Disse tekstene har også en nyhetsverdi, påpeker hun.

– Er det et mål for dere å være først ute med konsertanmeldelser?

– Det er ikke noe mål i seg selv å være først ut med en anmeldelse. Men i Aftenposten ønsker vi å levere på lesernes brukerbehov, forteller hun, og legger til:

– Digitalisering av medier, og bruken av sosiale medier, har de siste årene gjort at lesernes forventninger til kjappere publiseringer har økt.

KJAPP: – Lesernes forventninger til kjappere publiseringer har økt, sier Aftenposten kulturredaktør Cecilie Asker. (Aftenposten)

– Navlebeskuende

Ellefsen lurer imidlertid på hva slags lesere kulturredaksjonene ser for seg at de har, når de kniver om å publisere først.

– For hvem andre enn journalisten legger merke til dette og hvem andre er det viktig for? Det er veldig navlebeskuende.

– Er ikke denne utviklingen bare en måte å tilpasse seg nyhetskjøret?

– Hvis dette er et forsøk på å gjøre anmelderiet mer levedyktig digitalt, så er det mer viktig å skrive en bedre tekst enn å være raskt på nett, mener Ellefsen.

KVALITET FØRST: Bernhard Ellefsen, bokansvarlig i Morgenbladet, mener kvalitet er betraktelig viktigere enn hurtighet når det gjelder kulturkritikk. (Anna-Julia Granberg/Blunderbuss)

Den digitale virkeligheten fører med seg flere utfordringer, dette er Ellefsen enig i, men at løsningen er å levere anmeldelser som ikke holder vann, blir igjen et nytt problem, påpeker han.

– Man skal løse en utfordring som absolutt finnes, og gjøre kulturkritikken relevant på nytt, men svaret er ikke å strippe tekstene for relevans for alle andre enn anmelderen, for å få den ut så fort som mulig.

– Hvordan tar kritikken skade av dette?

– Man ser dette hos litteraturkritikken til VG, der anmeldelser også kommer på minuttet. Da lurer man på hva som hadde gått tapt hvis man brukte fire timer «for mye» på teksten.

– Viktig å være først ute

– For VG er det viktig å være først ute med både ordinære nyhetshendelser og anmeldelser, sier Marcus Husby, som er leder i VGs Rampelys-avdeling.

Han mener anmeldelser mange ganger fungerer som breaking news, men ikke alltid.

– Vi ser at VGs lesere ønsker å lese anmeldelser raskt etter hendelser som en konsert.

Husby legger også til at det i VG gjennomføres en kvalitetskontroll på flere nivåer.

– Våre anmeldere er blant de mest anerkjente i Norge, og erfaringen tilsier at publiseringshurtigheten ikke påvirker kvaliteten på deres arbeid. Når det gjelder bokanmeldelser i VG, får anmelderne som regel anmeldereksemplar av bøkene i god tid før selve anmeldelsen skal skrives og publiseres. Det er sjelden at en anmelder leser, vurderer og publiserer en anmeldelse i løpet av samme dag.

Også Daniel Ramberg, NRK P3s redaksjonssjef, mener det hjelper for synligheten når anmeldelser publiseres kjapt. Samtidig understreker han at det først og fremst er «press på å skrive så bra og klokt som mulig».

– Kulturkritikk får svært lite synlighet på norske nettsideforsider. Så er det også slik at kulturstoffet i norsk dagspresse har blitt mer enn halvert siden 2008. Da må man noen ganger spille på disse strengene og anerkjenne at det er et nyhetspoeng at konsertene har hendt.

– Vil ikke dårligere tid føre til at anmeldelsen også blir dårligere?

– Det skal selvfølgelig ikke gå på bekostning av kvalitet, understreker Ramberg.

NYHETSPOENG: Daniel Ramberg, redaksjonssjef i NRK P3, mener det er viktig å anerkjenne at det er et «nyhetspoeng» at en konsert har hendt. (NRK P3)

– Må være forberedt

Dagsavisens kulturredaktør Mode Steinkjer er ikke med på premisset om at anmelderi er ekstremsport. Han er mer opptatt av at anmelder er klar i forkant av konserten og har belaget seg på å skrive på kort tid.

– Når man anmelder en konsert, et teaterstykke, eller andre kulturuttrykk der man er på en kort deadline, så handler alt om forberedelse. Man må være klar over at man har kort tid, og ta høyde for det.

– Vil ikke dette gå på bekostning av innholdet?

– Det betyr ikke at anmeldelsene skal være dårligere. Det handler derimot om å kunne fagfeltet og vite at dette er noe man kan gjøre på kort tid, poengterer han.

Steinkjer påpeker at anmeldelser er journalistikk på lik linje med annen journalistikk.

– Man vet at folk er villig til å lese ting med en gang det er ferdig, kort tid etter publisering. Det er ikke nødvendigvis en konkurranse, men det handler om å ha et tilbud til lesere vi tror er til stede.

