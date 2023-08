Før Hanne Krogh avslører hvilken bok hun har valgt ut til dette intervjuet, må hun først nevne et par andre.

– Det som alltid utfordrer meg og får meg til å tenke nye tanker, det er Bibelen selv, begynner hun.

Deretter må vi innom Legenden om Narnia av C.S. Lewis. Først da Krogh leste bøkene om igjen som voksen, og selv hadde valgt troen, ble det kristne budskapet tydelig for henne.

Åpnet veien inn i mysteriet

Men det er Eyvind Skeies Jesu 7 fødsler den folkekjære artisten vil trekke fram som en religiøs klassiker. Krogh leste boken da den ble utgitt i 2002, og den fikk sterk betydning for henne.

– Det som er så spesielt med den, er at Skeie tar tilbake mysteriet som på en måte har vært litt fortiet innenfor kirken.

Boken åpnet veien inn til dette mysteriet, forteller Krogh.

– Når det gjelder det å finne fotfeste i vår kristne kultur, er det sikkert flere enn meg som har følt på at intellektet står i veien.

For første gang følte Krogh at hun fullt og helt kunne gå inn i det mysteriet som den kristne troen er for henne.

– Skeie viste meg en vei inn som før har vært litt lukket.

Religiøs klassiker

I denne spalten ber vi mennesker anbefale religiøse klassikere og fortelle hva møtet med tekstene har betydd.

I dag: Hanne Krogh (67) er sanger, låtskriver, skuespiller, programleder og gründer. Hun anbefaler Eyvind Skeies Jesu 7 fødsler (2002).

Noe av det som traff Krogh, var at Eyvind Skeie ikke lukker rommet rundt Gud. Han lar det fortsette inn i tankene og undringen til den som leser, mener hun.

– Idet vi skal fange Gud i våre dimensjoner og med våre ord, har vi allerede gjort Gud for liten.

På denne måten blir troen en slags selvmotsigelse for henne. Den skal fanges av menneskelig språk, uten at det er mulig. Jesu 7 fødsel ble en måte for Krogh å gå inn i et slags tankeverksted, der Gud fortsetter forbi ordene.

For Krogh handler troen om å overgi seg til alt det man ikke vet, alt det som er vanskelig å beskrive – mysteriet selv. Jesu 7 fødsler ble som en «litterær pilegrimsreise». Og hver gang artisten får et møte med Skeie – gjennom en tale, en salme eller noe han har skrevet – så åpner det opp noe nytt for henne.

– Han bruker ikke bare de ordene som vi har hørt så mange ganger. Han bruker alltid nye ord og har poetiske innganger.

JESU 7 FØDSLER: I 2002 utga Eyvind Skeie boken Jesu 7 fødsler, et poetisk verk om troens mysterier. (Erlend Berge)

Ingen tro uten undring

Gjennom boken går Eyvind Skeie gjennom syv «fødsler» for troen gjennom Jesus. Den som har satt mest spor i Hanne Krogh er den sjette fødselen, som er i nattverden.

– Før var ikke det noe jeg klarte å ta del i følelsesmessig. Men plutselig ble nattverden betydningsfull for meg. Plutselig ble det en viktig og hellig handling.

Krogh sliter med ordene når hun skal beskrive nettopp hvordan Skeie åpnet opp dette for henne. Men det handler om hvordan han drøfter nattverden som en fødsel. At troen blir født på ny når man går til nattverd.

– Som sådan er det veldig spennende å gå inn i Skeies tankeverden og få hjelp til egne tanker også. Fordi det er annerledes, fordi han bruker et annet språk. Derfor er det også vanskelig å si konkret hva var det som traff meg.

Da boken kom ut for over 20 år siden fikk den splittet mottakelse. Krogh tror det har skjedd mye siden da med tanke på hvordan vi snakker om tro og tvil.

– Hvis du fjerner undringen fra tilnærming til tro, da vet jeg ikke om det er noe tro igjen hos meg. For meg handler det alltid om en tilnærming til tro.

Nå har hun bestilt den reviderte utgaven av boken som kom ut i fjor med tittelen Mysteriets nøkkel – Jesu syv fødsler.

– Jeg gleder meg til å lese den en gang til.

