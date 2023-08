– Skulle du ønske at det var noen digitale verktøy som kunne sette fart i oversettelsen?

– Nei, absolutt ikke! Det må bare ta så lang tid som det tar, sier Thea Selliaas Thorsen bestemt.

Hun har brukt 15 år på å oversette verket Metamorfoser, originalt skrevet av den romerske poeten Ovid, år åtte etter Kristus.

Båndet Thorsen har knyttet til poeten over flere år er det ingen robot som kan gjenskape.

– Det er en slik tilknytning som er grunnlaget for en god oversettelse, mener hun.

– Så sant jeg lever

Det poetiske verket som hun nå har brukt over 15 år på å oversette, er levert til gjennomlesning hos Gyldendal. Til neste år kommer oversettelsen av Metamorfoser ut.

– Det tok nok like lang tid å oversette som Ovid brukte på å skrive boka selv, forteller hun om oversettelsesprosessen.

Ovid regnes som en av de mest betydningsfulle forfatterne i litteraturhistorien. I over to tusen år har hans verk blitt imitert av forfattere, brukt av kirken og vært til inspirasjon for musikk og kunst. Til tross for en popularitet som lever i beste velgående, har hans mest populære verk aldri vært oversatt i sin helhet til norsk før, mens det finnes nesten tretti (ikke alle er komplette) oversettelser til svensk og dansk – som den som kom ut på danske vers i 1989, av professor Otto Steen Due.

Thorsen har gjennom årene hun har brukt på å oversette boka, sett seg selv i poeten, og på mange måter har hun gått i fotsporene han etterlot seg for to tusen år siden.

– Det er nok noe helt spesielt med oversettelsen jeg har gjort av akkurat Ovid og hans litterære verk, forteller hun, og poengterer at hun nærmest har kopiert forfatterens litterære karriere aldersmessig; hun har oversatt fire verk av Ovid fra før, fra hun var i slutten av tjueårene og fram til nå – som dikteren selv.

– Da han var ferdig med Metamorfoser var han 52 år, og jeg blir 50, så det er ikke helt likt.

Etter denne oversettelsen er det 15 bøker som gjenstår i Ovids forfatterskap, også disse har hun tenkt til å ta for seg.

– Disse har jeg jo også planer om å oversette helt selv, forteller Thorsen, hun trekker pusten dypt og legger til:

– Så sant jeg lever!

Metamorfoser:

Et poetisk verk i femten deler av den romerske skribenten Ovid (f. 8. e.Kr.)

Boka er et epos som samler om lag 250 små og store fortellinger i femten bøker.

Publius Ovidius Naso, Ovid på norsk, var en romersk poet og regnes som en av de mest betydningsfulle forfatterne i verdens litteraturhistorie.

– Krever menneskelig investering

– Kommer du til å bli ferdig med å oversette de resterende verkene?

Thorsen tenker seg om, før hun svarer med en lyd som kan tolkes som både ja og nei.

Du må bare legge fra deg alle fordommene, gå inn i tekstene hans og oppleve verden på nytt — Thea Selliaas Thorsen

– Ovid døde da han var cirka 60 år, hvis jeg lever så lenge blir jeg jo ferdig med bøkene, forteller hun, og understreker hvor lang tid det tar å oversette bøkene til norsk, til tross for at det finnes andre fremmedspråklige oversettelser av dem fra før.

For Thorsen er det ikke noe spørsmål, hun må oversette Ovids bøker helt på egen hånd.

For selv etter over 20 år med oversettelser av den romerske poeten, lar hun seg stadig overraske av det hun leser og hvor menneskekjærlig denne forfatteren er.

– Du må bare legge fra deg alle fordommene, gå inn i tekstene hans og oppleve verden på nytt.

– Han er jo verdens beste poet, legger hun til og ler.

Hun beskriver det som et mirakel, at selv to tusen år etter at tekstene ble skrevet rører de fortsatt ved så mange mennesker.

– Det er på sett og vis kunstens mysterium, som krever at det er en menneskelig investering fra begge sider for å oversette denne følelsen.

Thea Selliaas Thorsen (Thor Nielsen/NTNU)

Nei takk til ChatGPT

Thorsen leder samarbeidet mellom Gyldendal Litteratur og klassiske fag ved NTNU, der hun er professor, for oversettelse av de viktigste litterære tekstene fra den greske og romerske antikken til norsk. Siden oppstarten i 2014 er det utgitt 18 bøker i Kanon-serien, flere er planlagt.

Selv om prosessen er lang, er det ikke snakk om å la kunstig intelligens slippe til i oversettelsesprosessen.

– Vi prøver i så stor grad som mulig å gjenskape originalens bundne form, for både drama og ulike poetiske sjangre, som lyrikk og epos. Dette kan ikke noen kunstig intelligens plattform få til, konstaterer Thorsen.

Hun har tidligere bedt ChatGPT om å oversette første bok av Ovids Metamorfoser til norske vers til for å se om den på lik linje med et menneske evner å gjengi boka.

– Jeg tenkte bare «Hva har skjedd her»?, sier hun oppgitt.

– Den hadde lagt til flere enderim i diktet. Det har vært flere eksempler på at dette skjer når ChatGPT gir seg ut på oversettelser.

Hun mener derfor at menneskelig intelligens ikke kan erstattes av roboters oversettelser. Derfor blir de «analoge verktøyene» som ordbok og diskusjonsgrupper sentrale i deres oversettelser av «Kanon-serien».

– Man må rett og slett ha ekte intelligens for å finne norske ord og uttrykk, her roter ChatGPT mye.

– Så dere bruker bare oversettere i kjøtt og blod som blar i ordbøker?

– Yes, indeed, sier Thorsen og ler.

