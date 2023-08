Blodrøde tall for TV Visjon Norge

Denne uka ble tallene for regnskapsåret 2022 publisert.

De viser at den kristne kanalen TV Visjon Norge AS går med stort underskudd for femte år på rad.

Fra å gå omkring tre millioner i minus i 2021, ble underskuddet på nesten 12 millioner kroner i 2022.

Det betyr at underskuddet er nærmere firedoblet på bare ett år, viser de ferske tallene.

Regnskapsrapporten viser også at:

Egenkapitalen er halvert på ett år, fra 24 millioner kroner i 2021 til 12 millioner kroner i 2022.

Gjelden har økt med nærmere sju millioner kroner på samme tid.

Omløpsmidlene er nesten halvert, fra nærmere 10 til 5,7 millioner kroner.

Salgs- og driftsinntektene har sunket med nesten tre millioner kroner det siste året.

Tvil om evne til fortsatt drift

Regnskapet har blitt gjennomgått av revisor Knut Nyerrød i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO. Han viser til kortsiktig gjeld, omløpsmidler og underskudd, og skriver følgende:

«Disse forholdene og andre omstendigheter som er beskrevet i note 12, indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift.»

Selger båten

Styreleder i TV Visjon Norge, Jan Hanvold, er for tiden sykmeldt, men på bedringens vei, etter at han tidligere i sommer fikk et hjerteinfarkt på reise i USA.

Tidligere i sommer fortalte Hanvold om TV-kanalens økonomiske problem, og at han planla å selge båten sin til inntekt for kanalen.

I tillegg oppfordret han seerne sine til å strekke ut en hånd:

– Om noen av våre partnere eller seere hadde hatt mulighet til å låne oss én eller to millioner kroner eller noe sånt, for en god rente, selvfølgelig, og pant i bygget her, sa Hanvold i juni i programmet «Studio Direkte».

Jan Hanvold NEDADGÅENDE: Jan Hanvold og TV Visjon Norge har hatt store underskudd hvert år de siste seks årene. (Erlend Berge)

Vurderer å selge eiendom

Økonomileder for TV Visjon Norge, Lewi Hansen, forteller at 2022 var et utfordrende år, men mener det er slik for flere i bransjen:

– Det har vært et utfordrende år for alle som driver med kristen TV, med større økninger på kostnadssiden.

Han peker på at TV Visjon Norge ikke mottar statsstøtte, men er avhengig av givere. Mange av kanalens givere er eldre mennesker, og bare i fjor avgikk 500 av dem ved døden, forteller han.

I regnskapsrapporten skriver kanalen at de også «arbeider med å selge ut deler av sin eiendomsmasse for å rendyrke TV-produksjonen».

TV Visjon Norge AS har fem datterselskapet, blant annet Hallingskarvet Fjellstue AS og Hallingskarvet Høyfjellshotell AS. Også disse to gikk i underskudd med henholdsvis nesten 700.000 og 350.000 kroner i 2022.

– Blir det aktuelt å selge noen av selskapets eiendommer i 2023?

– Det vet vi ikke enda. Det spørs om det blir nødvendig, og hva slags priser man kan få på markedet.

Selv om selskapet har gått i underskudd fem år på rad, forteller Hansen at de i juni og juli i år har gått i overskudd.

– Vi har gjort en del kostnadskutt, blant annet har vi fått bedre avtaler på DAB-radio, og kuttet ut teltmøter på Lista, slik vi hadde i fjor. Det har hjulpet.

Vårt Land har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder Leif Inge Sandnes, men han har ikke besvart avisas henvendelser.

---

TV Visjon Norge

Kristen TV-kanal med hovedsete i Drammen.

Eies av Jan Kåre Hanvold (f. 1951). Daglig leder er Leif Inge Sandnes (f. 1958).

Har hatt sendinger i litt over 20 år.

---