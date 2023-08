– Det har skjedd en svikt, forteller Cecilie Asker, som er kulturredaktør i Aftenposten.

Lørdag kveld publiserte avisa en anmeldelse av Øya-konserten til artisten Sigrid. Den har fått kritikk fra flere hold på sosiale medier. Flere spekulerer i om anmelderen, Eivind August Westad Stuen, var beruset på konserten, eller om han har brukt Chat GPT til å utforme teksten.

Asker avviser begge deler. Westad Stuen får ikke uttale seg om anmeldelsen, men avkrefter at han var beruset.

Sammensmeltning

– Konsertanmeldelser på festival er litt ekstremsport. Veldig ofte veldig hektisk. Veldig trange deadlines. I dette tilfellet ble anmeldelsen levert sju minutter etter konsertslutt, forteller Asker, og legger til:

– Vanligvis har vi et ekstra ledd som leser anmeldelser – en fagansvarlig. Men dette var sent en lørdagskveld, så det gikk rett til desken.

I anmeldelsen Aftenposten opprinnelig publiserte, kan man for eksempel lese disse tre passasjene:

«'How To Let it Go’ er den popmagien Dagbladet lovet, og ‘Sucker Punch’ er sinnssykt kul når jeg og venninnen mi går for å kjøpe øl til henne.»

«Sigrid påpeker at hun har det trygt, men hun har jo ikke det, så lenge vi har skribenter som kjemper for å undertrykke minoriteter».

«Selv om låtene slipper ut bak henne, klarer hun å stå som en monolitt og virkelig selge inn hvor mye hun elsker å skrive catchy poplåter.»

Asker forklarer utdragene med at noe som var ment å være en kladd, endte opp i den publiserte anmeldelsen.

– Anmelderen smeltet to tekster sammen under konserten. Slik ble mange ufullstendige setninger publisert, sier Asker.

Teksten har blitt rettet av Aftenposten to ganger, og de nevnte utdragene er nå fjernet. Asker påpeker at meningsinnholdet fortsatt står seg.

Får ikke uttale seg

Vårt Land skulle egentlig intervjue musikkanmelderen, men så fikk han beskjed fra Asker om at bare hun skulle svare på spørsmål om denne saken. Vårt Land har likevel bedt Westad Stuen svare på påstanden om at han var beruset, noe han avkrefter.

– Hvorfor får ikke Eivind August Westad Stuen selv lov til å uttale seg om anmeldelsen og innholdet i den, Asker?

– Det vanlige er at jeg er som redaktør har ansvaret for det vi publiserer. Dette kan være veldig ubehagelig for en anmelder å måtte stå i, sier Asker.

Hun gjentar enda en gang at flere ledd ikke var helt «på» da anmeldelsen ble publisert sent på lørdagskvelden.

– Vi har hatt litt færre kontroller enn vi vanligvis har da det var sent på lørdag kveld, men folk har jo et ansvar uansett. Leserne skal få godt stoff – men her har det skjedd en glipp.