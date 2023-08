Aftenposten brukte ChatGPT til å oversette dansk forfatter

«Teksten er oversatt fra dansk av debattredaksjonen ved hjelp av ChatGPT», kunne man lese i debattinnlegget publisert av Aftenposten denne uken.

Bruken av det digitale verktøyet til å oversette Carsten Jensens kronikk «De som brenner Koranen, er nazismens arvtagere», har fått det til å gå kaldt nedover ryggen på flere oversettere.

– For oversettere vil dette ha en stor konsekvens for inntekten og hvordan de bruker kompetansen sin, konstaterer Arne Vestbø, som er generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

– Et skritt i feil retning

– Som leder av Sakprosafestivalen, og som oversetter selv, følger jeg spent, og med skepsis, med på bruken av noen form for automatisk oversettelse, forteller Kristina Quintano.

Kristina Quintano, leder festivalsjef for Norsk sakprosafestival og forlegger i Quintano Forlag. (Bendik Østbye Johannessen )

Hun er en av flere som har reagert på Aftenpostens bruk av ChatGPT i oversettelsen av kronikken til den danske forfatteren.

– I sakprosa, i like stor grad som i skjønnlitteraturen, har originalforfatteren sin egen distinkte stemme og skrivestil. Jeg har ennå til gode å se dette oversettes tilstrekkelig av et dataprogram, poengterer hun, og legger til:

– Det er en grunn til at oversettere har enorm språkforståelse. Både at det brukes i aviser, men aller mest nå snart tas i bruk av forlag, er et skritt i feil retning for den kunsten språk er.

Også generalsekretær i Norsk faglitterær og forfatter forening, Arne Vestbø reagerer på Aftenpostens bruk av ChatGPT.

– Oversettelse er et fag som handler om mye mer enn å ta for seg ord for ord i en tekst. Det er klart at dette vil kunne påvirke kvaliteten negativt, forteller Vestbø, som understreker at oversetterne befinner seg i en storbrytningstid.

– Sparer tid

Redaksjonssjef i Aftenposten, Jostein Ihlebæk, er usikker på om dette er første gang avisen tar i bruk ChatGPT for å oversette debattinnlegg. Han forteller at Aftenposten har oppfordret journalistene til å gjøre seg kjent med digitale verktøy, da også kunstig intelligens, som ChatGPT.

Ihlebæk understreker at avisen har rutiner for å kvalitetssikre tekster som blir oversatt av ChatGPT.

– Vil kunstig intelligens få en konsekvens eksterne oversettere som Aftenposten bruker?

– Vi er åpne for å se hva denne teknologien kan gjøre for oss, og se hva slags muligheter som ligger i bruk av digitale tjenester. Vi håper at det kan føre til at det brukes mindre tid på oversettelse, og at vi kan bruke den tiden på noe som gir leserne større verdi.

Jostein Ihlebæk, redaksjonssjef i Aftenposten. (Foto: Aftenposten )

– Kommer dette til å ha en konsekvens for oversetteres jobbmulighet hos Aftenposten?

– Det er vanskelig å svare på. I dette debattinnlegget har vi ikke «booket» inn noen til å oversette. Grunnen til dette er at vi sitter med kompetansen internt. Derfor kan vi bruke mindre tid på oversettelsen.

– Så det handler mye om å spare tid?

– Det handler om tidsbesparing, skalering og å ta journalistikk ut i nye formater.

Aftenposten er selv i en prosess for å finne ut av om oversettelser gjort av ChatGPT kan holde samme standard som en ekstern oversetter.

– Det er derfor vi oppfordrer journalistene våre til å gjøre seg kjent med de digitale verktøyene, forteller han.

Også Vårt Land har brukt ChatGPT som verktøy til oversettelse av enkelte tekster.

Sier nei til kunstig intelligens

Kronikk- og debattredaktør Tollef Mjaugedal i Klassekampen forteller at deres oversettere ikke trenger å frykte for å miste jobben.

Avisen har heller ingen planer om å benytte seg av tjenesten ChatGPT for å oversette kronikker eller debattstoff.

– Jeg vet ikke hvordan de gjør det i Aftenposten, men det er en del risiko der, med å bruke «chat-boter». Vi må jo uansett gå over jobben etter ChatGPTs oversettelse.

Han mener ChatGPT ikke kommer til å gjøre en like god jobb som oversettere, men skjønner bruken av det på mindre oppgaver.

– Jeg ville jo aldri brukt ChatGPT til å oversette et essay for eksempel.

– Så Klassekampen kommer ikke til å ta i bruk ChatGPT på denne måten?

– Oversettelsesarbeid er noe vi har stor respekt for i Klassekampen. Derfor har vi ikke vurdert noe slikt enda.

