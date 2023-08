– Jeg forstår at tittelen er litt triggende og vekker oppsikt, sier Kjell Arnold Nyhus, som er forfatter og teolog.

Han har nylig gitt ut boken Gud er ikke kristen.

– Egentlig burde den ikke gjøre det, fortsetter Nyhus.

– Gud er alle menneskers gud uavhengig av hvilken tro de har. Det er vel bare mennesker som kan være kristne.

Direkte adgang til Gud

Boken Nyhus har skrevet kaller han et vitnesbyrd.

– Jeg har skrevet en erfaringsbetont bok om min egen trosvei og egne åndelige erfaringer.

At gudstroen er allmenn og universell ligger som en rød tråd gjennom boken. Nyhus er opptatt av at Gud er noe personlig, noe alle mennesker kan erfare.

– Kristne i Norge, i hvert fall min generasjon, og kanskje ned til de som er 50 år, er oppdratt i en kristendom som har vært veldig opptatt av lærespørsmål og hva som er riktig å mene.

Troen kan fort bli et læresystem og teorier der man må huske på å bruke de riktige ordene, mener Nyhus. Han er mer opptatt av hvordan folk erfarer Gud.

– Kristendommen er ikke primært en idé eller en ideologi. Det er et liv med Gud.

Dermed blir ikke de religiøse og institusjonelle rammene det sentrale, og heller ikke det å lese seg opp. Alle mennesker har direkte adgang til Gud og trenger ingen medier eller mellommenn.

LIVET MED GUD: – Kristendommen er ikke primært en idé eller en ideologi. Det er et liv med Gud, sier Kjell Arnold Nyhus. (Erlend Berge)

Når man fokuserer mer på den erfaringsbaserte troen, mener Nyhus at man også åpner opp for en større nærhet til det man har rundt seg. I et av kapitlene skriver han om naturen og skaperverket.

– Alle som elsker Gud, vil også elske trærne, sier en gresk munk. Alle ekte åndelige mennesker er også elskere av naturen.

Da viser man også mer ærbødighet og respekt for medmennesker, tror Nyhus.

– Det gjelder nemlig å oppøve sansen for det som ikke kan omsettes til penger. Det blir en åndelig øvelse.

Bruker erfaringer som fengselsprest

Nyhus har i mange år jobbet som fengselsprest og møtt mennesker som i en fortvilet situasjon finner frem til Gud. Flere av tekstene i boken tar opp nettopp disse historiene.

– Møtene har ytterligere styrket min overbevisning om at alle mennesker har direkte adgang til Gud, forteller han.

At mennesker i en miserabel livssituasjon kan komme tett og nært på Gud, tror Nyhus kan virke underlig for mange. Han tror Gud har en særlig omsorg for nettopp dem som lever i en form for utenforskap.

– Det er også helt i samsvar med evangeliene. Jesus er venn med tollere og syndere. Fra evangeliene ser det ut som at Gud er nærmere de utslåtte enn presteskapet.

En av tingene Nyhus har erfart i møte med innsatte, er behovet for å gi noe tilbake til Gud. Teologen er kritisk til det han mener er en typisk luthersk holdning om at man ikke skal gi noe tilbake, ettersom syndsforlatelsen er en nådegave.

– Vi skal bare sitte og ta imot. Men kristendom er jo også noe man gjør.

Vil ha større rom for å tjene Gud

I boken forteller Nyhus om en fengselsinnsatt som gjør seg flid med å gå over alteret før gudstjeneste. Han passer på at blomstene er fine og at duken ligger rett. En annen innsatt hadde kommentert at det ikke var så viktig. At Gud ikke brydde seg om slike detaljer. Men gutten svarte: «Jo, jeg gjør det for Gud».

– Vi skal ikke gi det svaret at «neimen du skal ikke gjøre noe for Gud, for han har gjort alt for deg», sier Nyhus.

Han tror det ligger mye verdi i å la mennesker tjene Gud og gi noe tilbake – selv om det ikke er en nødvendighet

– Jeg mener naturlig nok at kristendommen handler om nåde og at alt er en gave fra Gud. Men en del av den kristne troen er at Gud handler gjennom oss.

Insatte går Pilegrimsleden FENGSELSPREST: Kjell Arnold Nyhus har lært mye av møtene med innsatte som fengselsprest. Her på pilegrimstur med innsatte fra Bastøy og Halden fengsel i 2017. (Glen Musk)

Nyhus mener det er en tendens at man setter Gud og mennesker opp mot hverandre. At Gud blir mindre, hvis fokuset på mennesker og menneskelige handlinger blir større.

– At det er en konflikt som hele tiden på utjevnes. Men jeg tenker at Gud og mennesker kan være partnere og venner. Vi er ikke i et konkurranseforhold. Vi er i et personfellesskap hvor man ikke trenger å være opptatt av om det er jeg som gjør noe eller Gud som gjør det gjennom meg.

Vil tilgjengeliggjøre troen

Nyhus håper at boken kan være til inspirasjon for andre. Han tror det er viktig å snakke med dem som søker Gud, men som ikke nødvendigvis føler seg hjemme i den kristne kulturtradisjonen.

– I livet mitt har jeg hatt minst like mye kontakter og forbindelser til mennesker på utsiden av troen som på innsiden. Jeg tror jeg også har evnen til å snakke med de som ikke har alle disse kodene inne.

Et poeng i boken er dermed å åpne opp for å snakke om Gud med et litt annet språk enn det interne og innforståtte. Nyhus tror man fort kan drukne i et ordforråd som ikke gir mening for dem som står på utsiden.

– Til og med et så sentralt begrep som Gud kan vi ikke ta for gitt at folk har en adekvat oppfatning av hva betyr, mener han.

Nyhus ønsker at forkynnere bør bli flinkere til å lete etter andre ord for å gjøre evangeliet mer tilgjengelig for en bredere masse. At man kan forklare begreper, og tilgjengeliggjøre dem.

Har kvittet seg med avguder

– Våre oppfatninger av Gud må stadig justeres.

Teologen har flere ganger i livet tatt avskjed med forskjellige avguder, forteller han.

– Oppgjøret med avgudene burde være et like viktig tema i dag som hos profetene i Det gamle testamente. Det finnes mange små husguder rundt omkring.

Han nevner «han-som-fikser-alt-guden», som en av gudsforestillingene han selv har kvittet seg med.

Nå håper Kjell Arnold Nyhus at boken hans kan være en samtalepartner for dem som ikke alltid kjenner seg igjen i den gudsforestillingen de er oppvokst med.

– Jeg ønsker bare å være en samtalepartner og dele tanker og erfaringer i et forståelig språk.