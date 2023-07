Ny app skal lede pilegrimer inn i det ukjente

Hundretusener av mennesker legger ut på populære pilegrimsreiser i Europa hvert år. Likevel besøker pilegrimer bare et fåtall av tilbudene rundt ledene.

Nå skal pilegrims-appen «rurAllure» sørge for å sende reiselystne sjeler inn på ukjente stier. Appen er utviklet som del av et europeisk forskningsprosjekt som kartlegger og fremmer kulturarvsteder rundt pilegrimsledene i Europa.

RurAllure

Navnet rurAllure spiller på ordene «rural» (landlig) og «allure», som vil si at noe er fristende eller forlokkende.

Prosjektet har fire piloter gående i Spania, Italia, Romania og Norge. Hver pilot har et eget fokusområde tilpasset de naturlige og kulturhistoriske forholdene langs ledene.

Prosjektet er et samarbeid mellom en rekke universiteter, organisasjoner og lokale myndigheter i flere europeiske land. Fakultet for arkitektur og design på NTNU utgjør den norske delen av teamet.

Gammelt blir nytt

HYTT OG VÆR: Appen kan være glimrende for å oppdage «nye» gamle veier, mener Hans Morten Løvrød, avdelingsleder i Nasjonalt pilegrimssenter. (Ina Stenvig/ Nasjonalt Pilegrimssenter)

– Dette er et stort prosjekt som er EU-finansiert, forteller Hans Morten Løvrød, avdelingsleder i Nasjonalt pilegrimssenter.

Senteret er en sentral samarbeidspartner i den nye pilegrims-appen. Appen har som formål å formidle kulturminner og markedsføre mindre kjente pilegrimsruter i folks nærområder.

– Det er ikke snakk om å finne helt nye stier, tvert om er det å børste støv av de gamle, sier Løvrød.

Nasjonalt pilegrimssenter vil legge til rette for større bruk av middelalderstiene, og hvis en app kan fikse det er det glimrende, forteller han.

Et av hovedmålene til appen er derfor å gi pilegrimene muligheten til å skreddersy deres egen reise i størst grad.

Per i dag har prosjektet fire piloter med pilegrimsmål i drift. Disse er Santiago de Compostela i Spania, Roma i Italia, Csíksomlyó i Romania og Trondheim i Norge.

Nedtrampa stier

Årlig begir over 400.000 pilegrimer fra hele verden seg ut på vandring mot Europas mange populære pilegrimsmål. På veien legger de igjen verdier for mer enn 300 millioner euro, skriver Forskning.no, som omtalte saken først.

APP: I appen rurAllure kan man planlegge reiserute og finne anbefalte ruter med severdigheter langs pilegrimsledene. (Skjermbilde/rurAllure)

Bakenfor disse tallene finner man også flere negative konsekvenser. Enkelt pilegrimsruter blir så populære at det kan gå på bekostning av naturen rundt de kjente rutene.

Gudbrandsdalsleden, en reise på 643 kilometer som tar rundt 32 dager å gjennomføre, er en av de populære rutene i Norge. I middelalderen var leden hovedveien til Nidaros.

I dag har pilegrimssenteret måttet sette inn tiltak for å sørge for at reisen ikke har negativ innvirkning på naturen, grunnet forsøpling og overbruk.

– Vi har satt opp toaletter for å hindre menneskelig forsøpling rett og slett, sier Løvrød.

– Vil appen ha en negativ konsekvens på naturen, når den skal gjøre de mindre populære stiene populære?

– Jeg tror nok appen tar utgangspunkt i de kjente veiene der vi har kontroll, og vil ikke sende folk rundt i hytt og vær, sier Løvrød og ler.

Popkulturelle pilegrimsreiser

Appen har også som et av sine mål å gjøre lengre pilegrimsreiser mulig. Denne etterspørselen er i vekst, poengterer Løvrød.

– Folk er gira på å gå ekstrem langt, fra Trondheim til Roma, for eksempel.

Disse «ekstreme reisene» mener Løvrød har blitt mer populære, og den nye appen gjør det mulig å kartlegge helt nye ruter som strekker seg over landegrenser.

