Grepene han bruker er stort sett de samme enten resultatene måles i poeng eller penger. Det handler om å bygge kultur:

– Det mennesker er mest redde for, er å feile. Derfor tar vi de trygge valgene, noe som gjør at vi slutter å utvikle oss, påpeker Mannsverk.

Han jobbet tidligere som jagerpilot. I cockpiten på disse kampflyene må beslutninger tas i en rasende fart. Man må være godt forberedt. Og man må tenke på oppgavene framfor på konsekvensene.

Dette var bakgrunnen da han ble hentet inn som mentaltrener til Bodø/Glimt i 2017. Den nordnorske klubben spilte da på nivå to i Norge.

De fleste har fått med seg hva som har skjedd siden: Glimt har de siste fem årene vært Norges beste lag, de leder årets serie soleklart og de slo Roma 6–1 i europacupen.

– Jeg tror de samme prinsippene gjelder enten man skal skape en best mulig fotballklubb, bedrift eller menighet. Det handler om å bygge lag. Og laget bygges med en kultur der enkeltmennesker får komme til sin rett.

[ Endring utfordrer organisasjonskulturen. Skal lederen velge side? ]

Bjørn Mannsverk. Bjørn Mannsverk innrømmer at han kan omtrent like lite om finans som om fotball. Nå skal mentaltreneren bygge kultur hos teamet som forfalter det norske fellesskapets pengefond. (Erlend Berge)

Vondt i magen

Mannsverk er nøye å dele æren for forvandlingen med hele apparatet i Bodø-klubben, ikke minst med den visjonære treneren Kjetil Knudsen.

Han trekker fram historien til Ulrik Saltnes som et eksempel på hva som er mulig. Bodø/Glimts nåværende kaptein var i 2017 mest lysten på å legge opp. Han var ikke fast på førstelaget. Og han var plaget av magevondt foran og under hver eneste kamp.

– Han ville gjerne spille fotball, men han hadde det vondt. Han kjente på prestasjonspresset og grudde seg. Det hadde gått så langt at han vurderte å legge opp.

Mannsverks råd til Saltnes var å gi mer blaffen i konsekvenser og bare kose seg med spillet han elsket. Saltnes var nølende, han var jo betalt for å prestere sitt beste.

– Jo, men siden du vurderer å legge opp likevel, så har du jo ingen ting å tape, innvendte Mannsverk.

– Kanskje ikke. Men prestasjonene mine vil jo falle, mente Saltnes.

Det som skjedde var imidlertid det motsatte. Saltnes ble en nøkkelspiller på laget, og magesmertene forsvant.

Ingen som har sett Bodø/Glimts kamper, kan ha unngått å legge merke til hvordan Saltnes er den som samler spillerne i en ring de gangene Glimt har fått et mål imot seg. Der står de med hendene på hverandres skuldre og restarter den tankegangen de hadde før de gikk inn i kampen. Dette grepet er allerede kopiert av den engelske Premier League-klubben Southampton.

---

Bjørn Mannsverk

Alder: 55 år

Jobb: Team Performance Program Lead i Statens pensjonsfond, utland

Familie: Gift med Gunn Elisabeth, 2 barn, 2 bonusbarn

Bosted: Kjeller

Bok: Kampklar, ført i pennen av Hallgeir Opedal, Bonnier Forlag

---

Bjørn Mannsverk. Psykologisk trygghet. Det det mentale klimaet Bjørn Mannsverk forsøker på skape på de arbeidsplassene han coacher. Også Norges Bank. (Erlend Berge)

Berømt bønn

I boka Kampklar gir Bjørn Mannsverk et innblikk i de grepene han bruker for å bygge kultur. Ett av punktene heter: Vi er ikke våre tanker.

– Tanker og følelser har vi ikke kontroll på. De flyter fritt. Men handlingene våre er bevisste valg. Det er de som definerer oss. Å skille mellom disse to tingene er avgjørende for alle som vil prestere sitt beste.

Mannsverk gjorde en overraskende oppdagelse da han begynte å jobbe med Glimt:

– Fotballspillerne snakket ikke sammen. Dermed fikk de heller ingen arena for erfaringsutveksling og læring. Så jeg begynte å prate med dem, og etter hvert om viktige ting. Og så begynte de å prate med hverandre. Dette endret kulturen slik at alle ble delaktige i det som laget prøvde å utvikle.

Tanker og følelser har vi ikke kontroll på. De flyter fritt. Men handlingene våre er bevisste valg. Det er de som definerer oss. — Bjørn Mannsverk

Mannsverk tok blant annet i bruk oppmerksomhetstrening. Øvelser i å være til stede. Han beskriver det som å oppgradere softwaren i hodet – til å bruke all tid og energi på de tingene du kan gjøre noe med, og gi blaffen i det andre. Han hentet inspirasjon fra den amerikanske teologen Reinhold Niebuhrs berømte bønn om sinnsro:

Gud, gi meg sinnsro til å akseptere det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan og forstand til å se forskjellen.

Bjørn Mannsverk. Jagerflyger. Fotballfikser. Finanscoach. Bjørn Mannsverk. (Erlend Berge)

Myrfast i mistrivsel

Selv gikk Mannsverk på en smell da han var 33. Han ble overarbeidet, utmattet og sykemeldt. I ettertid er han glad for erfaringen. Det har gitt ham selvinnsikt. Og det hjelper ham til å speile det andre sliter med:

– Mange står myrfaste i ting vi ikke har godt av, vi lever i usunne forhold og har venner som ikke er bra for oss. Vi har jobber og liv vi egentlig ikke trives i. Vi jenker og tilpasser oss i håp om at det er forbigående, og vi venter på at noe mirakuløst skal skje. Imens fortsetter vi å gå i de samme sporene vi har gjort før, med en forventning om at resultatet skal bli annerledes.

– Hvordan velger vi nye spor?

– Ved å tørre å prøve og feile. Det krever mot og tålmodighet. Når man skal endre et mønster, må man godta at det skjer lite i starten, og at kurven til og med kan peke nedover, før den begynner å peke opp – og da skyter den ofte eksponentielt opp. Det er i den første bølgedalen at mange dessverre gir opp. I en endringsprosess er det den første en-prosenten som er det store steget.

Bjørn Mannsverk. – Man blir ikke fornøyd av å være rik. Men det er opplagt at det gjelder andre veien, mener Bjørn Mannsverk. (Erlend Berge)

Feil drivkraft

Mannsverk mener kulturbygging stort sett handler om allmenngyldige prinsipper. Derfor er det ikke så forskjellig å jobbe med finans eller fotball. Han kan i utgangspunktet lite om begge fagene.

– Hva tar du tak i hos Norges Bank?

– Alt vi har snakket om i dette intervjuet. Pluss psykologisk trygghet: Mange ledere sier de ønsker å skape mangfold og medvirkning i sin bedrift. Men det er ikke nok å vedta det. Tåler man den feedbacken og friksjonen som kommer? Svarer man nei på det, stopper utviklingen opp. I stedet får man frykt, usikkerhet og trygge løsninger som er langt unna det medarbeiderne kunne prestert om de hadde fått utfordre hverandre og utvikle seg.

– Oljefondet har en verdi på 14.583 milliarder kroner når dette intervjuet gjøres. Er det opplagt at vi blir mer fornøyde av å bli rikere?

– Nei. Men det er opplagt andre veien, at den fornøyde føler seg rik. Utvikling og mestring er det som gjør oss tilfredse, og der kan penger ofte komme i veien. Det er feil drivkraft. De som blir skikkelig gode på sine felt, de har kraften til å søke utvikling gjennom hele livet.

Høyt stressnivå

Sjefen for Oljefondet, Nicolai Tangen, har uttalt at hans team skal være landslaget i å tjene penger. Norges Bank opplyser at den første ansettelsen Tangen gjorde da han begynte i 2020, var å hyre sportspsykolog Anders Meland. Dette var noe helt nytt i Oljefondet.

– Vi forvalter ufattelig store verdier og har et stort ansvar. Derfor legger vi stor innsats i å skape psykologisk trygghet og læringskultur der det er lov å gjøre feil. Finans handler mye om å ta risiko. Selv om du taper to milliarder kroner på en dag, så skal du kunne gå hjem til familien på vanlig måte, komme på jobb neste dag og fortsette å ta risiko, sier Nicolai Tangen til Vårt Land.

Selv om du taper to milliarder kroner på en dag, så skal du kunne gå hjem til familien på vanlig måte. — Nicolai Tangen, sjef for Oljefondet

Han understreker at uten de ansatte er Oljefondet egentlig fint lite. Derfor er investeringene fondet gjør i programmene for de ansatte faktisk fondets viktigste investeringer. Nicolai Tangen omtalte ansettelsen av Bjørn Mannsverk slik til E24:

– Vi tenker at vi har fått tak i den beste som finnes innenfor det feltet i Norge, med bakgrunn fra sport og jagerfly. Sistnevnte innebærer jo en situasjon med høyt stressnivå, og hvis du gjør feil, koster det en F-35, og det er dyrt.