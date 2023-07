Når engelsk fotballs største ikon for gode holdninger lar seg kjøpe, hvem kan da stå i mot?

Som kaptein for både Liverpool og England har Jordan Henderson vært en profilert ambassadør for menneskerettigheter. Han har frontet likestilling for kvinner og kamp mot homofobi og transfobi. Før VM i Qatar uttalte han at menneskerettighetsbruddene der var «sjokkerende, skuffende og forferdelige».

Nå har Henderson takket ja til å spille fotball i Saudi-Arabia, et land der det er straffbart å være skeiv, ytringsfriheten er liten og kvinner må ha mannlig verge for å ta beslutninger i eget liv. Bestyrtelsen i engelske medier er stor, og også den norske supporterklubben gir uttrykk for at «Hendo» var den siste de trodde ville selge holdningene sine for penger.

Obskønt rik

Den 33 år gamle fotballspilleren har fått en kontrakt som gir ham 700 000 pund i uka i lønn, rundt ni millioner kroner. Det er en tredobling av lønna han hadde i Liverpool. Selgende og kjøpende klubb er fortsatt i forhandlinger om overgangssummen, og det gjenstår å se om de blir enige.

Enkelte røster uttrykker forståelse for at den sympatiske veteranen ønsker å sikre sin framtid økonomisk på slutten av sin karriere, som om Henderson nå endelig kan få råd til å betale tannlegen og bestille ferie for familien. I realiteten går han fra å være absurd bra betalt til å bli obskønt rik.

---

Saudisk sportsvasking

Christiano Ronaldo var den første store stjernen som ble kjøpt opp av Saudi Pro League i fjor.

Nå strømmer stjernene dit: Karim Benzema, Ngolo Kante, Roberto Firminho, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Steven Gerrard (trener).

---

Dilemma

De fire største klubbene i Saudi Pro League eies av Det saudiske oljefondet (PIF). En rekke store profiler er kjøpt opp denne sommeren, og i fotballfora diskuteres det nå om denne ligaen vil bli blant de ti beste i verden allerede kommende sesong. Ingen er i tvil om at dette er et politisk prosjekt for myndighetene i Riyadh. De ønsker å bli en sportslig stormakt.

PIF eier allerede den engelske toppklubben Newcastle. Andre storklubber som Manchester City og PSG og er også overtatt av arabiske oljestater. Fans med lang og tro klubbkjærlighet har følgelig for lengst kjent på dilemmaet:

Skal man fortsette å heie på et PR-prosjekt som eies av sjeiker som systematisk bryter menneskerettighetene?

[ Eit bibliotek som lindrar frykta ]

Dempet tone

Det finnes også de som tror at den massive importen av vestlig underholdningskultur vil påvirke det saudiske samfunnet i mer liberal retning. Aftenposten forteller denne uka at nedsettende omtale av kvinner og homofile er blitt tonet ned i nyeste versjon av saudiske skolebøker. Jøder og kristne betegnes ikke lenger som fiender av islam. Og beskrivelsen av jøder som aper og griser som tilber djevelen er fjernet, viser en gjennomgang av over 300 skolebøker fra pensum.

Hva hadde jeg selv gjort om en arbeidsgiver med et frynsete rykte kom til meg og tilbød tredobling av lønna? — Lars Gilberg

Fortsatt har vi ikke hørt Jordan Hendersons egne ord om hvorfor han har takket ja til landet som undertrykker dem han har kjempet for hittil i sin karriere. Imens er det et voldsomt engasjementet blant alle som følger fotball, og det er verdt å merke seg hvordan sporten igjen blir arena for folkelige diskusjoner om etikk og verdier.

Spørsmålet vi alle kan stille oss, er dette: Hva hadde jeg selv gjort om en arbeidsgiver med et frynsete rykte kom til meg og tilbød tredobling av lønna?

[ Hvem skal redde «dem»? ]