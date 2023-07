Millioner vil se Taylor Swift live

Pulsen er høy for mange norske swifties denne uka. Ordet betegner de som er tilhengere av den amerikanske artisten Taylor Swift, som i disse dager slipper billetter til en rekke konserter i Europa neste år.

På 48 kvelder skal Taylor Swift spille The Eras Tour rundt omkring i europeiske byer neste år. Konserten, som det siste halvåret har turnert i USA, varer i over tre timer og går gjennom slagere fra artistens ti studioalbum.

Ticketmaster-trøbbel

I november ble det kaos da de amerikanske billettene skulle selges gjennom Ticketmaster. 20 millioner brukere prøvde å sikre seg billetter under et forhåndssalg for registrerte fans. Det generelle salget som var planlagt i ettertid ble avlyst.

Tirsdag ble det igjen trøbbel med billettsalg, da Ticketmaster i Frankrike måtte stoppe salget grunnet nettsidekaos. De som ikke fikk tak i billetter, venter nå på ny dato for salg.

Gunn Helen Gaard er en av de heldige som har sikret seg billett til konsert i London. Hun prøvde først å få tak i fire billetter til seg og venner.

– Det gikk ikke, så da fikk jeg litt panikk og kjøpte bare én billett til meg selv, sier hun.

En venn av henne fikk derimot tak i flere billetter til samme sted, men på en annen dato. Dermed skal Gaard dra én gang alene, og én gang med gjengen.

Koster å se stjernen

Swift skal kun besøke én by i Norden. I Stockholm er det satt opp tre konserter 17., 18., og 19. mai. Billettene føk på tirsdag av gårde i løpet av tre timer, til tross for at ingen visste hva de ville koste på forhånd.

Før klokken 17 tirsdag ettermiddag var alle vanlige billetter til Swifts Sverige-konserter utsolgt. I tillegg til de vanlige billettene selges det seks ulike VIP-pakker, som blant annet inkluderer spesielt gode sitteplasser eller ståplasser, og ulike «Taylor Swift-varer».

Her strekker prisen seg fra 600 svenske kroner, for ståplass, til 8165 svenske kroner for VIP-pakken.

Gunn Helen Gaard forteller at hun hadde gjort veldig mye for å få billetter. Hun hadde betalt over 8000 kroner for billett, hvis det var eneste mulighet.

– Og hadde jeg ikke fått billett, så hadde jeg nok møtt opp utenfor stadion, sier Gaard.

The Eras Tour

The Eras Tour er Taylor Swifts sjette konsertturné og andre stadionturné.

The Eras Tour er en reise gjennom alle hennes «musikalske epoker» og en hyllest til alle Swifts studioalbum.

Grunnet pandemi har ikke Taylor Swift turnert siden 2018, da hun turnerte med albumet Reputation .

. Taylor Swift har kun hatt én konsert i Oslo, i 2011, med albumet Speak Now.

