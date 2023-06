Siden februar 2022 har Thomas Espevik vært kulturredaktør i Vårt Land. I desember vender rogalendingen nesa mot hjemtraktene, hvor han blir ansvarlig redaktør og daglig leder i lokalavisa Strandbuen på Jørpeland.

Lokalavis nær naturen

Espevik påpeker at dersom han skulle bodd videre i Oslo, ville han ikke vurdert en annen jobb.

– Men jeg har fått en mulighet det var umulig å si nei til. Det blir utrolig spennende å få lov til å lede en lokalavis med dyktige og erfarne journalister, og det i et område i umiddelbar nærhet til sjø, fjell, skog og elv.

Espevik går til den nye stillingen med glede, nysgjerrighet og stort engasjement, forteller han.

– Jeg håper å vekke det lokale engasjementet i enda større grad enn før, og vil jobbe hardt for å få til solid digital vekst. Og så gleder jeg meg naturligvis til å bli kjent med redaksjonen, som jeg har hørt mye fint om.

Fornøyd med debatter på Dagsnytt 18

– Da jeg startet i Vårt Land, ga det meg følelsen av å komme hjem.

Mannen som er avisas kulturredaktør ut november forteller at han har vært mest fornøyd de gangene Vårt Lands kultursaker har nådd den store offentligheten, og blitt debattert på Dagsnytt 18 og i andre større medier.

– Det viser at Vårt Lands perspektiv også er viktig for flere enn Kirke-Norge, sier Espevik.

– Har gitt ny kraft til kulturjournalistikken

– Det er veldig synd for Vårt Land at Thomas Espevik slutter. Han har gitt ny kraft til kulturjournalistikken i Vårt Land, og den har alltid vært et viktig felt for avisen.

Det sier sjefredaktør i Vårt Land, Bjørn Kristoffer Bore.

VEKST: Bjørn Kristoffer Bore peker på at Espevik har bidratt til økt digital lesning av Vårt Lands kulturjournalistikk. (Erlend Berge)

Han peker på at Espevik har satset både på journalistisk kvalitet, nyskaping og nyhetsfokus, og har bidratt til at avisas kulturjournalistikk blir bedre lest digitalt.

– Strandbuen får en veldig god redaksjonell leder og en veldig fin fyr. Jeg ønsker ham all mulig lykke til med ny og spennende jobb i hjemfylket.

– Vil stillingen som kulturredaktør i Vårt Land bli utlyst?

– Det er store sko å fylle etter Thomas, og vi er allerede i gang med jakten på hans etterfølger, sier Bore.