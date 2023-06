Forrige uke kunne Vårt Land melde at det bannes én gang i minuttet i den populære NRK-podkasten Berrum & Beyer snakker om greier. Når duoen nå er ute med en ny episode, svarer de på saken med et forsøk på å banne mest mulig.

Dette til tross for at NRKs retningslinjer sier at støtende ord og banning skal unngås, med mindre det er gode redaksjonelle grunner til det.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen har ikke hørt episoden hvor de to NRK-programlederne går inn for å sette rekord i antall banneord. Hun vil derfor ikke kommentere den i Vårt Land.

– Men er det greit at programledere i NRK banner så mye de vil?

– Jeg har ikke hørt episoden, så den vil jeg ikke kommentere.

– Hva synes du selv om banning i statskanalen da?

– Jeg er opptatt av at vi skal ha et rikt og variert språk, og dette vil innebære at vi bruker ulikt språk i ulikt programinnhold.

Samtidig påpeker Fürst Haugen at NRKs retningslinjer for banning gjelder like mye for alle avdelinger.

– Vi har jo et bredt oppdrag, og denne podkasten har lyttere mellom 20 og 40 år i målgruppen. Det er også en podkast som man må velge å lytte til, sier kringkastingssjefen, som ikke har en oppfatning av at det har blitt mer banning i NRK.

– Må få snakke sitt språk

Redaksjonssjef for NRKs underholdningsavdeling, Rune Lier, er opptatt av at programlederne skal få være seg selv og snakke sitt språk.

– Det er oppdraget vi har gitt dem, forteller han, og legger til at det skal være lavere terskel for banning i underholdningsprogram.

– Oppdraget er vel også at de skal representere NRK på en god måte? Mener du at NRK-profiler gjør dette dersom de banner i nærmest annenhver setning?

– Vi har ikke programledere som banner i annenhver setning. Vi reagerer selvsagt når det bannes unødvendig mye. Mye banning ødelegger språket, og språket er vårt viktigste verktøy

– Bør NRKs retningslinjer endres eller oppdateres?

– Jeg forholder meg til de reglene vi har i NRK, og synes de hele tiden følger utviklingen i språket.

Lier påpeker også at banning er en del av den språklige utviklingen, og at «det vi gamlinger ser på som banning, er blitt en naturlig del av språket for veldig mange».

– Vi må akseptere at språket endres. Du kan ikke bare bytte ut «jævlig» med «veldig» og tro at det er bra, for det kan være tvert imot.

Har dere fått noen klager på språkbruk eller banning i deres programmer?

– Ja, vi har fått klager. Vi prøver å svare alle som klager, for å forklare forskjellen på et underholdningsprogram og et nyhetsprogram når det kommer til språk, forteller Lind.

Selv mener Lind at det ikke er ulovlig å banne når man er «på lufta» i NRK.

– Banning er utløp for følelser, både negative og positive, og vi må ikke legge lokk på disse. I alle fall ikke vi som driver med såkalte personlighetsdrevne programmer, der programledernes oppdrag er å være seg selv.

– Men når man banner én gang i minuttet, er det vel begrenset hva slags effekt dette har for å forsterke både negative og positive følelser?

– Vi har ikke programmer der det bannes i annenhver setning. Her må jeg henvis til svaret mitt over; mye unødvendig banning er selvsagt ikke bra, og det skal vi ikke ha.

---

NRKs retningslinjer for banning:

NRK ønsker at medarbeiderne våre skal bruke et presist, relevant og inkluderende språk.

Vi skal unngå å bruke støtende ord med mindre det er gode redaksjonelle grunner til det.

Medarbeidere i NRK skal føre et godt språk, som viser respekt for publikum.

Vi skal unngå banning i NRK-innhold, med mindre det er viktig for historien som skal fortelles. Vi skal særlig unngå banning i innhold for barn.

Både deltakere og programledere i interne og eksterne produksjoner skal gjøres kjent med språkreglene til NRK.

---

– Statskanalen skal være et godt språklig forbilde

En som sier han får svært få klager på banning, er Rune Håkonsen, som er ansvarlig for NRKs kritikerstab.

– Kritikerne og jeg er oppdaterte på språkreglene, og banning er ikke en språkbruk som er en vane hos oss. Vi får flere tilbakemeldinger på hvordan språket brukes for øvrig. Det handler om diksjon, tydelighet og forslitte fraser, forteller Håkonsen, og legger til:

– P2 har høye standarder til språk, og det er noe vi har formet over mange år.

Selv mener Håkonsen det er viktig for NRK at språket blir tatt i bruk på forskjellige måter i de ulike redaksjonene. Den språklige standarden for et underholdningsprogram trenger ikke være i tråd med P2-standarden, mener han.

Samtidig påpeker Håkonsen at statskanalen skal være et språklig forbilde, og at det er et viktig oppdrag å formidle godt språk.

– Hva synes du selv om banning?

Håkonsen ler før han svarer:

– Personlig er jeg glad i fargerikt språk.

