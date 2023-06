Arnold Eidslott, Ingebjørg Kasin Sandsdalen, Gunvor Hofmo, Karin Boye, Edith Södergran – tidligere IKO-direktør Marianne Uri Øverland har flere kandidater i bokhylla. Hun velger å trekke fram lyrikeren Ingrid Vibe-Müller og hennes diktdebut Linjer i støv.

I oppslagsverk er det lite å finne om Ingrid Vibe-Müller, som ble født i 1921 i Nes på Romerike. Hun skrev og tegnet tidlig og gikk i tegneklassen på Statens håndverks- og kunstindustriskole da krigen brøt ut. Hun tok sykepleierutdannelse i årene 1944–1947. I slutten av 40-årene begynte hun å modellere. I 1972 kom hennes første diktsamling Linjer i støv.

I tiåret sm fulgte ga Lunde forlag ut ytterligere seks samlinger. Alle samlingene kan leses på Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle.

Enkle dikt

Uri Øverland henter fram et slitt eksemplar av Linjer i støv og leser: I Ditt bilde / skapte Du meg / Et streif / av Dine tanker / gav Du til min sjel. / Hva gjør det så om jeg er støv?

– Jeg har lest de små enkle diktene veldig mye, forteller hun.

Debutsamlingen Linjer i støv ble utgitt det året Marianne Uri Øverland flyttet til Oslo, 20 år gammel for å studere. Boka hadde hun fått av en onkel.

– Det enkle og litt melankolske traff meg. Kanskje hadde hun et utfordrende liv. Diktene traff en nerve hos meg. Jeg hadde flyttet hjemmefra og skulle starte en ny tilværelse i Oslo. Da hadde jeg kanskje en hang til det melankolske. Jeg har ofte tatt diktene fram igjen.

[ Reagerer på fanteord ]

Skaper undring

– Snakker diktene annerledes til deg i dag?

– Ja, det gjør de jo. Det handler både om meg og at diktene er skrevet i 1972. Kanskje virker de litt enkle nå og enkelte begrep og ord kan være litt forslitt. Men det var de ikke for 50 år siden. Det er gjerne slik at det man liker, fortsetter man å like.

Fortsatt har Uri Øverland kontakt med IKO – Kirkelig pedagogisk senter, som hun ledet i flere år.

– IKO bruker i sin visjon begrepene «tro, håp og undring», og de gode diktene skaper nettopp en undring. Da jeg studerte litteraturvitenskap, lærte jeg fort at det interessante ikke nødvendigvis var hva som er ment, men hva diktet sa til meg.

[ – Kan jeg få slippe salmeboka? ]

Lutret sjel

Øverland henter fram et tynt hefte på 64 sider. Det har tittelen Isnåler, og Øverland forstår det som selvbiografiske skisser fra et tungt liv. Aud Oftestad, som tok sin sykepleierutdannelse i 1950-årene, er en av dem som stod dikteren nær. Hun husker henne som en sjel som «var lutret uten å være bitter og som levde nær livet i alle dets fasetter.»

Oftestad bekrefter at i boka Isnåler skriver forfatteren om vanskene med å vokse opp med en syk mor. Som voksen kunne hun dele sine erfaringer med andre som led, og den lille boka hennes ble anbefalt for dem som jobbet med psykiatri.

Øverland deler er dikt der Vibe-Müller skriver om smerten: «Har du fått en smerte å bære / som overstiger din evne / men bærer den likevel / Da kan det hende at Himlen / har gitt ditt liv en umistelig / gave til del / Stedfortredende lidelse / kan være det som formørker / og vansirer alt ditt nu, / men over vårt livsstøv stiger / da din forpinte neste. / – Hans vinge er du. –»

En fødsel

Arnold Eidslott er en dikter Øverland setter høyt.

– Hos Eidslott er det lenger vei inn til hva han vil si, men ikke i dette diktet «Christus Præesens»: «Ikke en lære / men en fødsel / Ikke etterfølgelse / men innlemmelse / Min del er alt / Hvor er så delene / Her er Alfa / Her er omega.»

---

Religiøs klassiker

I denne spalten ber vi mennesker anbefale religiøse klassikere og fortelle hva møtet med tekstene har betydd.

I dag: Tidligere IKO-direktør Marianne Uri Øverland om Ingrid Vibe-Müllers diktsamling Linjer i støv (Lunde 1972)

---