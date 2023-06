De seneste månedene har mange av oss utforsket mulighetene – og utfordringene – i å kommunisere med en kunstig intelligens (AI, også kalt KI på norsk). Den finske litteraturviteren Juha Raipola er blant dem som har tatt eksperimenteringen lengst. For å lære mer om spekteret i ChatGPTs skriveferdigheter, satte han den populære chatboten i sving med å generere tekst til en hel novellesyklus.

Resultatet ble Raipolas debutbok, den eksistensielle grøsseren Demonic Fragments: Horror from the AI mind.

– Man kan tenke på Demonic Fragments som en «skissebok» for kreativ AI-skriving. Grunntanken var å skape en løs tematisk og narrativ tråd mellom ulike kapitler som inneholder parodier og satire på vårt eget mediemiljø, sier Raipola, som gikk til verket med en langvarig interesse for medienes og teknologiens rolle i å forme menneskelig tanke og kultur.

En novellesyklus er en samling av noveller med forbindelser til hverandre, til forskjell fra en novellesamling som kan ha vidt ulike temaer for hver novelle. Poenget for Raipola har likevel ikke først og fremst vært å fortelle en sammenhengende fortelling, men å utforske mediets muligheter og grenser.

– Historiefortelling i tradisjonell forstand er tross alt bare en av ChatGPTs mange tekstferdigheter, og sannsynligvis ikke den sterkeste siden, sier han.

– I hvilken grad føler du at Demonic Fragments er din egen bok?

– Jeg så bruken av en tekstgenerator først og fremst som en utfordring: Kan man bruke ChatGPT til å produsere en hel bok med narrativ fiksjon som i det minste har en viss konvensjonell litterær verdi? Metoden kan sees på som potensiell litteratur – såkalt «oulipo». De grunnleggende temaene, ideene og plottpunktene kommer fra meg, men den kunstige intelligensen er den eneste tillatte skriveteknikken der jeg kan utforske ideene mine, sier Raipola.

«FORFATTER»: ChatGPT kan hjelpe til med mye. Nå har den kunstige intelligensen også skrevet bok. (Koen van Weel/ANP)

Ser egen kultur i nytt lys

Den finske litteraturviteren synes ikke AI-generert tekst i seg selv er så interessant. Derimot liker han å tenke på kreativ AI-tekstgenerering som en metode for å se vår egen kultur i et nytt lys.

– AI-språkmodellen er blitt trent på data samlet inn fra internett, og den fungerer ved å prøve å etterligne læringsmaterialet til det perfekte. Dermed avslører metoden grusomhetene som ligger i vår moderne nettkultur. Jeg har brukt ChatGTP til å undersøke og gjøre narr av nettkulturkriger, hatkultur, sensasjonelle nyhetshistorier, annonser, merkepersonligheter og varemerking av livet på alle fronter, sier Raipola.

– Hva innebærer sjangeren eksistensiell grøsser?

– Jeg ser eksistensiell og kosmisk skrekk som en del av bokens «rare» estetikk. I tradisjonen for «weird fiction« – rar fiksjon – finnes ofte en ubehagelig eller uhyggelig følelse av at det er noe som ikke hører hjemme. Ofte er det også en følelse av redsel som stammer fra erkjennelsen av menneskelig ubetydelighet i universet. I H. P. Lovecrafts klassiske syn på sjangeren handler «weird fiction» om krefter som er for store og for mektige til at mennesker kan forstå og komme overens med dem. Dette fører ofte til en følelse av eksistensiell redsel, forklarer litteraturviteren.

Gjør narr av effektivisering

I boken bruker debutforfatteren elementer av «weird fiction» for å antyde at vi ikke er de autonome individene vi liker å tro at vi er. Boken er med andre ord en utforskning av krefter som ser ut til å falle utenfor vår kontroll – og som ifølge Raipola trives på digitale medier.

– Disse kreftene ser på alle aspekter av livet vårt gjennom lønnsomhet, varesalg, konkurranse, måling og manipulering av følelser og meninger, sier han.

Debutforfatteren mener at Demonic Fragments ikke en bok om menneskelig erfaring i det hele tatt, men om språk, kapitalismens krefter, memer, mekanikken til sosiale medier, algoritmer og andre krefter som utsetter oss for en vilje som er uavhengig av vår egen.

– I boken din får Lucifer sparken som helvetes hersker. Helvete beskrives i moderne og satiriske termer som en slags bedrift som trenger «re-branding». Var dette din idé?

– Ja. Jeg ville bruke kunstig intelligens til å gjøre narr av markedsføringen og kommodifiseringen av alle aspekter av kulturen vår og bedriftsidealene om effektivitet og strømlinjeforming av driften. Kan det finnes et bedre mål for rasjonalisering og re-branding enn helvete?

HELVETE: Tysk manuskript fra ca. 1180. I Raipolas AI-genererte roman beskrives helvete i satiriske og nåtidige termer, som en bedrift som trenger «re-branding». (Wikimedia commons)

For Raipola er ikke helvete først og fremst et religiøst begrep, men en kulturell måte å representere et sted med ultimat lidelse og meningsløs eksistens.

– Basert på sine kulturelle data, bestemte ChatGPT at det mest effektive helvete må fokusere på sitt kjernebudskap om lidelse og individualisme. Den kom også opp med en ny tagline for stedet: «Omfavn ditt indre mørke.»

Reaksjoner fra religiøse lesere

– Hva er dine egne tanker om kombinasjonen av satire og religiøst innhold i boka?

– Spørsmål som faller inn under kategorien religion er fristende for et satirisk forfatterskap. På den ene siden skal religiøse ideologier være immaterielle, åndelige og dypt personlige. På den annen side, i den moderne oppmerksomhetsøkonomien, konkurrerer de om folks oppmerksomhet på samme måte som andre kommersielle eller politiske budskap. Dagens religiøse organisasjoner trenger organisasjonskonsulenter, merkevarestrategier og tilstedeværelse i sosiale medier på samme måte som enhver annen enhet som ønsker å få gjennomslag i kulturen vår.

– Har du fått noen reaksjoner på boka fra religiøse lesere?

­– Jeg har stort sett fått reaksjoner fra folk som ikke har lest boka eller som har misforstått premissene. For noen religiøse lesere ser til og med tanken om ei bok med «demoner» ut til å være nok til å få dem til å lete etter en lighter for en god, gammeldags bokbrenning.

Håpet på mer nyansert kritikk

Raipola er heller ikke helt fornøyd med responsen i det litterære miljøet.

– Kritikerne påpeker de åpenbare sannhetene som at ChatGPT egentlig ikke kan skrive så godt. Særlig fra profesjonelle lesere hadde jeg håpet på en mer nyansert tolkning, som ville ha fanget opp at boken ikke er ment å bli lest som god litteratur, men som en vridd representasjon av samtidskulturen. Teksten er ofte meningsløs og mekanisk, men få lesere ser ut til å ha fått med seg at stilen er en bevisst teknikk for å påpeke absurditetene og hulheten i nettmediekulturen.

– Vil fremtiden for forfattere se annerledes ut med kunstig intelligens? Hvor sannsynlig er det at boken din er det første skrittet mot den menneskeskapte litteraturens fall?

– Jeg tror at kunstig intelligens sannsynligvis vil bli en permanent ressurs i verktøykassen til forfattere og kreative hoder av alle slag. Jeg tror ikke vi kommer til å sette ut tenkningen eller skrivingen vår til maskiner, men folk vil definitivt bruke dem som verktøy i den kreative prosessen. Verktøyene vil være så vanlige at de ikke vil bli sett ned på. En forfatter kan for eksempel overvinne skrivesperre ved å spørre om hjelp til et spesifikt narrativt problem, sier Raipola, som planlegger en ny AI-generert bok i nær framtid, med tittelen Memetic Fiction Manifesto.

– Hvordan vil kunstig intelligens forandre verden slik vi kjenner den? Blir det hele en eksistensiell skrekkhistorie til slutt?

– Jeg tror vi allerede lever i denne skrekkhistorien. Verden er kontrollert av massive teknologiselskaper, dataalgoritmer og AI. Videre utvikling av kunstig intelligens vil bare sende oss lenger ned i kaninhullet med å verdsette umiddelbare moralske vurderinger, manipulert nettinnhold og sjokk og sensasjon fremfor gjennomtenkt argumentasjon og sannhet, sier Juha Raipola.

Juha Raipola

Finsk litteraturviter og frilansskribent. Har en doktorgrad i finsk litteratur

40 år

Bor i den finske byen Tampere

Debuterte nylig som forfatter med boka Demonic Fragments: Horror from the AI mind, en novellesyklus med tekst generert av den OpenAIs kunstige intelligens, ChatGPT

