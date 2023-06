Kristen bokhandel stengt av brann

Mens slokkearbeidet fortsatt pågår, følger Hans Petter Foss med på behørig avstand i krysset Akersgata og Grensen.

Den kristne bokhandelen han eier, holder til i nabogården i Akersgata 47. Taket på den åtte etasjer høye kontorbygningen i Grensen 17 i Oslo begynte å brenne tidlig søndag kveld.

Seinere på kvelden trodde brannmannskapene at de hadde kontroll, men før midnatt blusset brannen opp igjen.

Ukjent skadeomfang

– Bygget vi holder til i er litt lavere, og bygningsrester har falt ned på bygget. Vi aner ikke hvor dramatisk dette er fordi vi ikke kommer inn i bygget. Luktskader må vi regne med, men forhåpentligvis ikke for store vannskader, sier Hans Olav Foss.

Han har informert forsikringsselskapet KNIF om saken.

– Det er uansett dramatisk for publikum som besøker oss. Det er det aller viktigste, sier han.

Foss ser tilbake på vanskelige år. To år med pandemi ble en utfordring for alle som drev butikk i Oslo sentrum. Omsetningen falt fra 15 til 12 millioner kroner. Bemanning er redusert, og forretningslokalene krympet til den 1250 kvadratmeter store kjelleretasjen.

– Butikken var helt nedstengt i tre måneder. Etter pandemien startet arbeidet med å grave opp hele Akersgata. Så kommer altså brannen. Selv om vi har en negativ egenkapital og derfor er teknisk konkurs, legger vi ikke ned. Vi er optimister, men nå klarer vi ikke å betjene kundene som vi ønsker, sier Foss.

Daglig leder Øyvind Hjemdal prøver så langt han å informere kunder via Facebook. Der skriver han mandag: «Det brenner i bygården ved siden av oss, og vi er pålagt å holde stengt i dag. Vi får ikke slippe inn i butikken i det hele tatt, så vi holder «åpent» hjemmefra i stedet.»

Bok og Media

Bokhandelen ble startet i 1868 som Lutherstiftelsens bokhandel.

Hans Petter Foss overtok forretningen i 1984 og bygget opp Bok og Media-kjeden, som senere ble kalt Vivo.

Vivo gikk konkurs i 2016.

12. mars 2020 tok Foss over igjen i Akersgata 17 med egne midler.

I 2022 inngikk bokhandelen ny leieavtale med gårdeier KLP Eiendom og flyttet driften ned i byggets kjeller.

Søker partnere

Bok og Media hadde et lite overskudd i fjor, og Foss håper på et litt større i år slik at bedriften kan komme over kneika med en negativ egenkapital på 230.000 kroner. Halvparten av bokhandelens omsetning er på netthandel.

– Vi søker også etter partnere som kan gjøre at vi kan stabilisere driften i Oslos eldste bokhandel og fortsette det viktige arbeidet å spre kristen litteratur. Det som er ekstra gledelig for meg er at min sønn Christopher Gulowsen Foss vil drive videre, uten tanke på økonomi. Litteratur og lesning med Bibelen som sentrum er så viktig for familien at vi tar en del av arven vår, sier 77 år gamle Foss, som har pantsatt leiligheten for å holde virksomheten gående.

– Jeg håper vi kan komme ut av det. Vi er ikke på jakt etter penger, men vi elsker litteratur. Forsvinner Bibelen, så forsvinner troen. Uten den blir vi et fattigere land, mener Foss.

