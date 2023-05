Rekk opp hånda den som for ti år siden så at vi var på vei inn i «lydens gullalder». I 2015 hørte fire prosent av den norske befolkningen på podkast daglig. Fram til i fjor var tallet vokst med firegangeren. Blant dem mellom 18 og 39 år lytter mer enn 3 av 10 daglig til podkast. Tallene er fra Kantar Forbruker & Media. Det er også det byrået som bruker begrepet «lydens gullalder».

Hvor skal man begynne? Og hva velger de som har lyttet langt og lenge?

Vi har spurt mennesker med ulik tilknytning til norsk kristenliv hvilken podkast de helst lytter til. Noen synes det er vanskelig å bare velge én. Andre har kjent behov for en pause. Selv ørene kan trenge hvile.

Oase 2021 FORTELLINGER FRA BIBELEN: Thor Haavik anbefaler podkasten «Life Church» (Erlend Berge)

Thor Haavik

Jobb: prosjektprest i Bjørgvin bispedømme.

Anbefaler: Life. Church

– Om jeg bare skal trekke fram én podkast, vil jeg anbefale Life.Church. Craig Groeschel er grunnlegger og seniorpastor av Life Church, en amerikansk evangelisk kirke med lokasjoner i 12 amerikanske stater. Han må være en av verdens dyktigste formidlere. Han bruker sikkert 20 timer i uken på å forberede det han preker, og har en helt spesiell evne til å både billedliggjøre det bibelske budskapet og å lage ordrim og ordspill som gjør at man husker, ler og blir inspirert av formidlingen.

– Han har så mange gode fortellinger på lur at det er vanskelig å forstå at han (med forkynnelse hver uke) ikke går tom – men så er jo Bibelen en svær bok, med haugevis av skatter.

DAGLIG DOSE: David Andre Østby trenger en daglig dose fra Bibelen. Derfor anbefaler han podkasten «Bible in one year». (Marit Mjølsneset)

David André Østby

Jobb: Kreativ pastor, låtskriver og lovsangsleder.

Anbefaler: Bible in one year, Forklart.

– Jeg hører daglig på Bible in one year, av den anglikanske presten og forfatteren Nicky Gumble. Podkasten gir meg en daglig dose bibel, i tillegg til at den tar meg fra perm til perm i løpet av et år. Noen ganger er det bra å finlese Bibelen ord for ord, og det gjør jeg ofte i studier og forberedelser. Men andre ganger er det også godt å få et overblikk over den store historien. Og det hjelper denne podkasten meg til, sammen med gode refleksjoner fra Nicky Gumble og en bønn til hver av tekstene.

– Det hender jeg enkelte dager bytter podkasten mot egen bibellesning. Ellers er denne lett å ha på øret over alt. Min kone får mye ut av den nylig lanserte «Bibelen på ett år»-podkasten på norsk. Den kommer nok også jeg til å teste neste år.

– Ellers har jeg stor glede av hyppige, korte og relevante oppdateringer fra Aftenposten gjennom Forklart. Og jeg liker historiepodkaster, kreativpodkaster og teologipodkaster. I siste kategori er NT Wright, John Mark Comer og Tim Keller favoritter.

Vegard Husby

BLIR UTFORDRET: Vegard Husby opplever at podkasten «Levende ords vekst og fall» utfordrer ham til å søke sunt og sant lederskap. (Foto: Erlend Berge )

Jobb: Generalsekretær og idrettsprest i KRIK.

Anbefaler: Levende ords vekst og fall, Storsalen Menighet, I det lange løp.

Han bruker lite tid på podkast. Likevel er det tre podkaster han vil trekke fram.

– Levende ords vekst og fall. Podkasten fra avisa Dagen er godt produsert. Den er tankevekkende og utfordrer meg til å søke sunt og sant lederskap.

– Storsalen menighet fordi det er fint å kunne lytte til taler i kirka mi når jeg ikke får vært til stede på gudstjeneste.

– I det lange løp. Jeg liker å løpe og løper ofte hjem fra jobb. Her er det mye snacks og nerdete greier for oss som liker å knyte på joggeskoene.

HJERNEN PÅ ØRET: Ingrid Nyhus hører mer en gjerne på podkasten «Mer enn hjerne». (Erlend Berge)

Ingrid Ribe-Nyhus

Jobb: Kapellan i Fagerborg menighet

Anbefaler: Mer enn hjerne, Kulturmisjonen, Brenner deler dikt, Ekko.

– For noen år siden fulgte jeg mange gode podkaster, både norske og utenlandske. Men det siste året har jeg sluttet helt å høre på podkaster, med unntak av noen helt få.

– Den siste jeg hørte het Mer enn hjerne av Torbjørn Dyrud, og den lærte jeg masse av. Typ hva er bevissthet. Hva skjer etter døden. I dag morges hørte jeg på en gammel NRK Salongen-episode i forbindelse med research til en jobb. Den har også mange flotte episoder, synes jeg. Podkasten jeg selv lager – Kulturmisjonen – er jo en bokpodkast med litt mer tidløst innhold. Den kan jeg jo anbefale. Brenner deler dikt har jeg også hatt litt glede av siste året.

– Jeg vil ikke bli underholdt når jeg hører på en podkast. Ikke i betydning at det skal være morsomt. Jeg hører aldri på humor-podkaster. På listen over podkaster med flest lyttertall, må jeg ned til 21. plass før jeg finner en jeg har hatt glede av – nemlig NRKs Ekko. Jeg vil altså først og fremst lære noe om noe jeg allerede er litt interessert i.

PODKAST OM LEDERSKAP: Jarle Waldemar trekker fram de gode samtalene i podkasten «Liv og lederskap». (Guro A. Midtmageli)

Jarle Waldemar

Jobb: Pastor, forfatter og sanger

Anbefaler: Liv og lederskap.

– Jeg liker ideen bak Daniel Sæbjørnsens podkast Liv og Lederskap. Sæbjørnsen er pastor i menigheten Passion Åsane. Han er ung og frisk, noe som gjør at han er god til å stille spørsmål. Det gjør at det blir gode samtaler. Han har mange ulike gjester som frikirkelige ledere.

– I den nyeste episoden samtaler Sæbjørnsen med forkynner, bibelskolelærer og forfatter Johannes Kleppa som snakker om bedehusbevegelsens begynnelse, om vekkelsene og om hva som kjennetegnet forkynnelsen. Tidligere samtalegjester i podkasten er blant andre Espen Ottosen, Jostein Krogedal, Lars Dahle, Thomas Wilhelmsen.

DRIVKRAFTEN: Tor Sørby har hørt aller mest på NRKs podkast «Drivkraft». (Moss menighet)

Tor Sørby

Jobb: Daglig leder i Moss menighet

Anbefaler: Drivkraft.

– For meg er podkaster blitt en berikelse med tanke på å hente kunnskap om det meste, om det er Bach og Beethoven eller om hagearbeid. Den podkasten jeg har hørt mest på over tid, er NRKs Drivkraft. Hva gjør at folk gjør det de gjør? Hvor henter de impulsene til det de holder på med?

– Det er fint å høre på folk som er 100 prosent engasjerte. Det blir ofte gode samtaler av det. Jeg liker det lave tyngdepunktet i samtalene. Drivkraft-samtalen med fotograf Morten Krogvold inspirerte oss til vårt nye programtilbud Mellomrommet i Moss menighet der Krogvold var vår første gjest.

Arne Christian Konradsen finner gode samtaler om litteratur i podkasten «The New Yorker: Fiction». (Tuva Skare)

Arne Christian Konradsen

Jobb: Forlagssjef i Verbum

Anbefaler: The New Yorker: Fiction

– Jeg vil anbefale New Yorker Fiction Podcast. Den har jeg fulgt i mange år. Magasinet New Yorker kommer ukentlig, men jeg har ofte ikke tid til å lese novellene de publiserer i hvert nummer. En gang i måneden velger de ut en kjent forfatter, som leser en valgfri novelle fra tidligere utgaver, med påfølgende samtale om teksten. Samtalene før og etter novellen overrasker meg fremdeles med hvor fine og kloke lesere mange forfattere er. Jeg blir inspirert til å lese mer. De fleste andre podkaster kan du ramle av i noen minutter uten at det er et problem. Her må jeg følge med for å få fullt utbytte av samtalen som følger. Den krever ofte en time med konsentrasjon.

– Redaktøren Deborah Treisman er en sjeldent god samtaleleder. Det blir gode samtaler om litteratur. Jeg vil gå så langt som at jeg heller hører en New Yorker: Fiction-episode, fremfor å lese novellene på papir. Norske lyttere kan høre også høre forfattere som Karl Ove Knausgård og Linn Ullmann lese.

I BILEN: Hver sommer når Siv Limstrand kjører langt og aleine i bil, lytter hun til podkasten «Kvinden med den tunge kuffert». (Joanna Perchaluk)

Siv Limstrand

Jobb: Sokneprest på Svalbard

Anbefaler: Kvinden med den tunge kuffert.

– Hver sommer når jeg kjører langt og aleine i bil, lytter jeg til podkasten Kvinden med den tunge kuffert laget av podkastkollektivet Third Ears og formidlet av avisa Politiken i 2017. Det er nærmest en krimhistorie der journalisten prøver å finne den norske kvinna som under mange navn og gjennom mange år, prøvde å lure penger fra folk, særlig i kristne miljøer.

– Den er en fascinerende psykologisk beretning om både tillit og svik, og om det menneskelige sinns irrganger. Den norske kvinna døde for øvrig i fjor.

KLASSIKER: Janne Stigen Drangsholts go-to-podkast er BBCs Desert Island Discs. Det er en engelsk radioklassiker, som i fjor feiret åtti år på luften. (Caroline Teinum Gilje)

Janne Stigen Drangsholt

Jobb: Forfatter og professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Stavanger

Anbefaler: Desert Island Discs.

– Min go-to-podkast er BBCs Desert Island Discs, som egentlig er en engelsk radioklassiker som i fjor feiret åtti år på luften. Her møter vi kjente personer som forteller om seg og sine liv ved hjelp av et utvalg sanger som de ville tatt med seg hvis de ble strandet på en øde øy. Ved hjelp av musikken og dyktige programledere får vi som lyttere ta del i svært personlige refleksjoner som både er rørende, inspirerende og tankevekkende.

– De fleste episodene handler i bunn og grunn om kjærlighet – til mennesker som er eller har vært viktige i livene deres. Mine personlige favorittepisoder er den om Ian Wright, George Michael og Helen McCrory.

NYE PERSPEKTIVER: Akkurat nå liker Jorun Vang å høre på «Gamle greier» fra Nasjonalbiblioteket og NRKs «Drivkraft» og «Etikketaten». (Halvar Bjørkås)

Jorun Vang

Jobb: Kommunikasjonsrådgiver, Hamar bispedømme

Anbefaler: NRKs Etikketaten

– Podkast for meg er å lære noe nytt og få nye perspektiver. Jeg hører stort sett podcast når jeg kjører bil eller lager mat og da er det gjerne oppdatering på nyhetssaker før jeg kaster meg over godbitene. Da er det samtaler om livet og gode fortellinger som fenger meg.

– Akkurat nå liker jeg godt å høre på NRKs Etikketaten, Gamle greier fra Nasjonalbiblioteket og Drivkraft med Vegard Larsen (NRK). Så har jeg en guilty pleasure med P4s Misjonen. Podkast trumfer radio, og jeg sluker rått.

