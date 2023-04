Ikke helsvart for de kristne bokhandlerne

Før påske kom meldingen om avvikling av Tro+ Bøker & Gaver i Drammen, og i Kristiansand ser det ut til å gå samme vei for Vivo-butikken. Der settes kroken på døra til sommeren.

Da vil det kun være igjen 16 kristne bokhandler i Norge – i sterk kontrast til situasjonen tidlig på 1980-tallet da det var godt over 60 butikker for kristen litteratur.

Overskudd

Men det er ikke like mørkt overalt. I Oslo har Bok & Media ristet av seg pandemien, og sist høst snudde de en langvarig negativ trend med underskudd.

Overskuddet ble på 130.000 kroner, noe som isolert sett er positivt etter røde tall flere år på rad. Det er et lyspunkt, men ikke godt nok til at jubelen står i taket i Akersgata 47.

Eier og ildsjel Hans Petter Foss forklarer hvorfor de ikke puster lettet ut:

– I grunnen er butikken subsidiert fordi vi har en gårdeier som gjennom pandemien har redusert husleia kraftig. Så med alt under 360.000 kroner i pluss klarer vi oss ikke i lengden, sier han til Kristelig Pressekontor.

Foss har i flere år satset store beløp for at Oslo skal ha en kristen bokhandel i sentrum, men egenkapitalen på 2 millioner kroner er tapt. For et år siden gikk han etter to tunge pandemiår ut og sa at Bok & Media var teknisk konkurs. Likevel ga han ikke opp, og nå er målet et skikkelig overskudd i 2023 og inn mot neste sommer.

Samtidig er Foss brutalt realistisk når vi spør om utsiktene.

– Klarer vi det ikke i år, kan vi ikke lenger være her i Akersgata hvor vi har holdt til siden 1898. I år har vi altså vært her i 125 år, mens Lutherstiftelsens Bokhandel, som den først het, har en enda 30 år lengre historie. Så det er en tung historisk arv som skal forvaltes, sier han.

Bokbransjen generelt er hard, den kristne delen av den ekstra vanskelig. I 2020 forsvant Tanums bokhandel på Karl Johan. De hadde holdt til der siden 1880. Med det er Bok & Media nå den desidert eldste bokhandelen i Oslo – uten at det gjør utfordringene lettere.

Pandemieffekt

Foss registrerer at kolleger sliter med effekten av koronapandemien. Den tok også store jafs hos Bok & Media som fikk årlige omsetningstap på 3 millioner.

– Folk dro ikke til byen lenger, og det var ikke aktivitet i menighetene. De to årene omsatte vi for 12 millioner kroner i stedet for 15 som var det normale, sier Foss og medgir at det tar på: – Det er trist når gode kolleger gir opp, og det er heller ikke slik at vi andre får mer omsetning når noen blir borte, konstaterer 77-åringen.

Han tror flere vil få det vanskelig framover. De som eier og driver de kristne butikkene, er som regel aldrende. Mange gir seg når de fyller 67, og uten ildsjelene stopper det opp.

– Skal de få overskudd, kan de enten ikke ha husleie, eller de kan ikke ha ansatte som skal ha lønn, slik som Bergen Kristne Bokhandel, som har nesten bare frivillige medarbeidere. Da mister du profesjonaliteten, og det blir ganske tøft for den ene som er ansatt, mener Foss.

Det er ikke mulig å ta ut en lønn i denne bransjen som du kan forsørge en familie på. Skulle vi jobbet så mye som vi gjør, hadde vi ikke hatt tid til å ha unger — Helge Brunstad eier og driver Bibelbutikkene AS med filialer i Tønsberg, Egersund og Haugesund

Balanse i Sandnes

Et lyspunkt til finnes likevel i Sandnes. Ekteparet Jorun Eiane Brunstad og Helge Brunstad eier og driver Bibelbutikkene AS med filialer i Tønsberg, Egersund og Haugesund. Paret overtok først butikken i Sandnes sentrum og har siden kjøpt opp to butikker og startet en ny.

Bokhandlernestor Hans Petter Foss mener Bibelbutikkene viser at det er mulig å drive kristne bokhandler godt. Helge Brunstad sier til KPK at Vivo-konkursen i 2016 skaket hele den kristne bokbransjen, men også han ser muligheter i markedet.

– Vi kom inn like etter konkursen, og butikken i Sandnes var godt innarbeidet over lang tid. Likevel drev den ikke med overskudd de siste ti åra før vi ble eiere, forteller han.

Han og kona har lagt vekt på budsjettdisiplin og bedret logistikk, og de har digitalisert alt fra innkjøp til regnskap. I Sandnes ga det balanse helt fra starten.

Ingen pandemipanikk

Den kontrollerte måten å drive på, gjorde at pandemien ikke traff så hardt i Sandnes.

– Vi hadde litt nedgang i omsetningen, men pandemien skapte ingen panikk. 2022 var det beste av de fem regnskapsåra så langt. I Sandnes har vi alt tatt inn igjen det vi tapte under pandemien, opplyser Brunstad som manglet erfaring fra bokbransjen da de gikk i gang. Men med mangeårig bakgrunn som optiker kunne han en del om butikk, økonomistyring og markedsføring. Han visste mindre om bøker, men det kompenseres av konas leseglede.

De har hatt dette som et fellesprosjekt ved inngangen til pensjonsalderen. Han er daglig leder, mens de sitter sammen i styret. Med nedbetalt hus og voksne barn, kunne de satse tid, overtid og penger på å få butikkene til å gå bra. Da måtte det tas visse grep. Som gjeldfrie er de ikke avhengige av høy gasje, og det har de heller ikke. Lønnsstrukturen i Bibelbutikkene er uhyre enkel. Samtlige ansatte får nøyaktig like lite utbetalt.

Av de fire butikkene er det særlig én som har slitt. Bibelbutikken i Tønsberg ble etablert før juli i 2018, men har stort sett gått med underskudd siden etableringen.

– Det har vært tungt å jobbe den opp. Pandemien var brutal, og i en periode var butikken nedstengt. I år går det bedre, og alle butikkene våre har 20 prosent omsetningsøkning så langt i år. Men vi har et stykke igjen før det går i balanse i Tønsberg og i Egersund, sier Brunstad og opplyser at strømprisene tvang fram reduserte åpningstider begge steder.

Dugnadselement

Også i Egersund var det underskudd i fjor, mens butikken i Haugesund nå går i balanse. Haugesund Indremisjon drev bokhandelen i mange år, men med underskudd. For halvannet år siden så de ikke noen vei videre og ba Bibelbutikkene ta over. Nå går regnskapet i null.

– Det var en gammel og sliten butikk. Indremisjonen hjalp oss med å pusse opp, og vi fikk inn nye folk, opplyser Brunstad som sier det er et dugnadselement i alle butikkene deres. Ikke bare er det «flat lønn», men arbeid utenom åpningstiden blir ikke betalt. Det er også noen frivillige som deltar for å få hjulene til å gå rundt.

– Det er ikke mulig å ta ut en lønn i denne bransjen som du kan forsørge en familie på. Skulle vi jobbet så mye som vi gjør, hadde vi ikke hatt tid til å ha unger, sier han.

Brunstad mener kristne bokhandlere lever i grenselandet mellom misjonsorganisasjonenes frivillighetsbaserte gjenbruksbutikker og vanlige bokhandler. Motivasjonen for ekteparet er at butikkene deres skal formidle den kristne arven. Han ser utfordringene, men er optimist.

– Ut fra modellen vi har nå, tror jeg det skal gå ganske bra, sier han.