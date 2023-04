Med myke tekstiler og duse pastellfarger ser katalogen til Chosen ut som et hvilket som helst tidsriktig klesmerke myntet på unge mennesker med en forkjærlighet for behagelige joggedresser og oversized t-skjorter.

Men til forskjell fra de fleste andre klesmerker, lar folka bak Chosen kjøperen ta del i et veldedig prosjekt i samme slengen. For hvert solgte plagg blir nemlig «et underernært barn i Bangladesh forsørget med mat i en uke», som de proklamerer. Hittil har prosjektet gitt mer en 76.000 ukesporsjoner med mat, viser siste opptelling.

– Vi er et klesmerke som har et overordnet mål om å forandre verden. Så enkelt som det, sier eier og daglig leder Emeline Braatlund Larsen (26).

«Wearing is caring»

Å bruke veldedighet som salgsargument har fungert for andre før. I 2006 var det australske skomerket Toms tidlig ute med å lansere et én for én-konsept. Det gikk ut på at for hvert solgte skopar, skulle et annet skopar doneres til det som noe vagt gjerne ble omtalt som «et trengende barn».

Grunntanken var den samme da Rolf Henrik Karlsen, Jørgen Tveter og Johan Skretting etablerte Chosen i Kristiansand i 2017. Det startet med et samarbeid med Ungdom i Oppdrag (UIO) i Bangladesh og hovedstaden Dhaka. Barna Chosen betalte for, ble del av et program der misjonsorganisasjonen tok inn barn i aldersspennet seks måneder-fem år som hadde plager relatert til underernæring. Etter tre måneder ble barna konsultert av en lege.

– Går man med Chosen har man lyst til å bety noe for andre, mener Emeline Braatlund Larsen.

UIO i Dhaka har nådd kapasiteten og Chosen donerer nå også penger til den internasjonale organisasjonen Feed my starving children, som deler ut mat til underernærte barn over hele verden. Larsen forteller at Chosen jevnlig mottar rapporter for å kontrollere at pengene blir brukt som de skal.

Og det har klirret godt siden selskapet ble grunnlagt for seks år siden. Regnskapstall fra 2021 viser en omsetning på 9,1 millioner og en åttedobling av driftsresultatet siden oppstarten i 2017. Larsen ble daglig leder i januar i år, og vil nødig påta seg ansvaret for tidligere suksess.

– Men det er et stort engasjement rundt å kjøpe klær som har mening. Mottoet vårt er «wearing is caring» og det er tydelig at mange vil stille seg bak det, forteller Larsen.

En vesentlig del av Chosens forretningsidé er samarbeid med bedrifter og organisasjoner som har lyst på eget firmatøy. Chosen har blant annet produsert klær på oppdrag fra Strømmestiftelsen, Krik og Soul Children. De har også gitt ut en kolleksjon i samarbeid med påvirker og tidligere podkastvert Amalie Snøløs.

Identitetsmarkør

Larsen deler tiden mellom Chosen og marketing-byrådet Inbound, der hun er salgsrådgiver. Dessuten er hun lovsangsleder i Filadelfiakirken i Oslo. For Larsen har «klær med mening» dobbel betydning. Det er nemlig ikke bare internasjonal veldedighet klesmerket ser sitt snitt til å bidra med.

KRISTEN MERKEVARE: Klesmerket Chosen ble etablert i 2017. Daglig leder Emeline Braatlund Larsen forteller at hun har hørt om flere som bruker dette merket for å fortelle at de er kristne. (Lars Flydal)

En del av klærne har nemlig broderte inskripsjoner som «Be humble», «You are chosen», «Show kindness» og «Humility is a virtue». Med slike oppløftende budskaper kan man signalisere at man er kristen uten å bruke verken tid eller krefter på å legge ut om det, antyder eieren.

– Vi er forskjellige som mennesker. Jeg er ikke redd for å si høyt at jeg er kristen, og kan godt sitte og snakke om Jesus rundt lunsjbordet. Men ikke alle synes det er like lett, så det er fint å kunne gjøre det enklere å være en tydelig kristen, sier Larsen og fortsetter:

– En bekjent fortalte meg at han tok på seg et Chosen-plagg første studiedag, for da kunne han vise at han var kristen. Jeg har faktisk hørt flere bruke det som et verktøy for å vise hvem de er.

Chosen

Klesmerke etablert av Rolf Henrik Karlsen, Jørgen Tveter og Johan Skretting i 2017. Eier og daglig leder er Emeline Braatlund Larsen.

Produktene er produsert i Bangladesh etter det de omtaler som «høy moralsk standard». Det betyr blant annet at alle ansatte har arbeidskontrakt, er beskyttet mot «ekstrem arbeidsmengde» og har ventilasjonsanlegg og rent drikkevann tilgjengelig.

For hvert plagg Chosen selger, gir de mat «til et underernært barn i en hel uke». Det gjøres gjennom samarbeid med Ungdom i Oppdrag i Bangladesh og internasjonale Feed my starving children over hele verden.

Klesmerket har to egne butikker i Norge: Kristiansand og Stavanger.

Lys fremtid

Det er riktignok ikke bare kristne med hang til fyndord og myk bomull Chosen henvender seg til. Selv om eierne er kristne, er Chosen for alle, poengterer Larsen. De fleste plaggene har bare den enkle påskriften «Chosen».

Foruten å være tydelig til stede på kristne arrangementer som Impuls og Skjærgårds Music and Mission Festival, har klesmerket også egne butikker i både Stavanger og Kristiansand.

– Ola Nordmann skal også få gå på kjøpesenteret og kjøpe seg et plagg. Alle vil jo være med å gi mat til underernærte barn.

