I talen Donald Trump holdt etter at han kom hjem fra retten nylig, sa han blant annet: «Verden ler av oss.» Komponist Marcus Paus ler på telefonen.

– Han kunne kanskje vurdert å bytte pronomen.

I Kulturkirken Jakob kan man i dag høre Marcus Paus sine verk om den amerikanske ekspresidenten.

Gaven fra Trump

Trump har selv påpekt hvordan han mestrer ordene: «I’m very highly educated. I know words, I know the best words. But there’s no better word than stupid.»

Under pandemien kom Paus over boka der Robert Sears har samlet og remikset Trump-utsagn. The Beautiful Poetry of Donald Trump ble utgitt allerede i 2017.

For ett år siden gjorde Marcus Paus seg den tanken at verket allerede var utdatert. Men med Donald Trumps siste taler, er bildet snudd igjen.

– Trump er gaven som bare fortsetter å gi, sier Paus.

Komponisten skrev musikk til tekstene med tanke på artisten Tora Augestads stemme, og en innspilling ble gjort under pandemien. Den har tittelen Good Vibes In Bad Times. Onsdag 12. april urframføres verket i Kulturkirken Jakob.

– Det er et satirisk verk, men også et verk som på en merkelig måte finner en annen type menneskelighet i det som er en forvirret manns tale, sier Paus.

KOMPONIST: Konsertforestillingen i Kulturkirken Jakob vil også inneholde musikk Marcus Paus har skrevet til dikt av André Bjerke og Jens Bjørneboe. (Alf Simensen)

Savnet latteren

Skuespiller Kate Pendry har kuratert konserten. Hun er også kurator for et omfattende program i Kulturkirken Jakob.

I hele år er «trass» Kulturkirkens tema. Det springer ut fra daglig leder Erik Hillestads tanke om at når avmakten brer seg, er det trass vi trenger.

Kate Pendry snakker både engelsk og norsk, men ordet trass finner hun bare på norsk. Hun opplever det også som en norsk egenskap.

– En stor del av min opplevelse av nordmenn, er deres evne til å le. Jeg har imidlertid savnet den mørke latteren i det siste, sier hun.

Hun opplever Paus’ verk som «en kunstnerisk genistrek».

– Hvor er trassen i det?

– Å levere utrolig elegant neoklassisk musikk med et innhold som librettomessig er det motsatte – både plumpt og vulgært, det er modig, litt ulydig og veldig gøy. Her blandes kontrasten mellom basal og sakral, og slik er det å være menneske, sier Pendry.

MUSIKK: Tora Augestad er her fotografert med hennes gruppe Music For A While under en kirkemusikkfestival i Sofienberg kirke. ( Lars O. Flydal)

Ironi

Tora Augestads stemme er internasjonalt kjent innen så vel jazz, musikkteater, moderne musikk og kabaret.

– Trump-tekstene gir et tverrsnitt av måten han snakker på. Når man setter musikk til, skjønner man hvor mye galskap det er i dem. Det er en ironi i det å gi ham en stemme også, og et forsøk på å få vite hvor skrudd hans univers må være, sier hun.

Samtidig mener Augestad det er fantastisk fin musikk.

– Marcus Paus er helt klart en av de mest begavede komponistene jeg vet om. Han har en utrolig bred palett. Med stor kunnskap skriver han flott for alle formater, sier Augestad, som mener konserten langt på vei er en portrettkonsert av Marcus Paus.

– Hva er trass for deg?

– Det handler om å tørre å gå motstrøms. Vi nordmenn er et av de mest normative folk i verden, og det krever noe å gå sine egne veier og tørre å ta et standpunkt ikke alle andre har, svarer hun.

– I hvilken grad er det motstrøms å kritisere Donald Trump?

– Har du sett noen andre som bringer hans ord inn i kunsten? Å hente hans retorikk i en musikalsk kontekst gjør noe annet med det. Hvordan vekker ordene noe i oss? Hører vi dem på en annen måte? Det er spørsmålet, sier Augestad.

Menneskeliggjøring

Da Marcus Paus leste Sears serie med dikt, fant han på en merkelig måte en annen type menneskelighet i ordene.

– For Rob Spears er det ikke bare et spørsmål om å gjøre narr, men også en menneskeliggjøring. Det er noe han har til felles med Kate Pendry, sier han.

Han viser til hennes verk Requiem for Elizabeth, som Marcus Paus har tonesatt.

– I konserten tar vi tak i figurer det er lett å gjøre narr av og gjøgle med. Men tekstene henter fram noe menneskelig som gjør at vi må se på oss selv en gang til. Jeg innbiller meg at også for skikkelser som dem må det være noen private øyeblikk hvor de tenker hvordan i alle dager havnet jeg her, sier Paus.

– Så kan man innvende at det er enda mer nådeløst når man menneskeliggjør, men jeg liker det. Jeg tenker ikke dette som rett opp og ned satire, men verk med en humanistisk bunn. Det dreier seg ikke om en kamp mot monstre, men er en appell til det menneskelige, sier komponisten.

Todelt følelse

Da dronningen døde, satt Kate Pendry igjen med en todelt følelse. Hun er ikke for monarkiet, men som enkelte andre venstreorienterte skeptikere, var hun samtidig forelsket i Elizabeth som person.

– Derfor skrev jeg en tekst for å romme dette paradokset. Det er en elegi, men jeg hinter også til den mørke siden av britisk kolonialisme, forteller Pendry.

Konserten vil også inneholde «Songs from Shiraz» med Marcus Paus musikk til den persiske sufi-dikteren Jahan Malek Khatun. Khatun var en persisk prinsesse og poet som levde samtidig med 1300-talls poeten Hafez.

«Three Fragments from Sappho» henter tekst fra antikkens Sappho. Hun var en poet fra Lesbos og blir feiret som den første kjente lesbiske i historien. I hennes poesi reflekterer hun over kjærlighetsforhold med både kvinner og menn.

Trass-konsert

Good Vibes in bad times – k onsertforestilling i serien Trass

onsertforestilling i serien Trass Kulturkirken Jakob 12. april.

Musikk komponert av Marcus Paus.

Kuratert av Kate Pendry.

Medvirkende er Tora Augestad, sang, Anders Kregnes Hansen, slagverk, og Stefan Ibsen Zlatanos, klaver.

