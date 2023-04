Carola etter innvandrings-intervju: – Dette beklager jeg dypt

– Jeg synes ikke man kan si «kom og lev som du vil i landet vårt». Det er ikke feigt å beskytte Sveriges tradisjoner og synge Den blomstertid på skoleavslutningene.

Slik siteres Carola Häggkvist av Svenska Dagbladet i et langt intervju som ble publisert i påsken. I intervjuet sier hun at hun blir fortvilet over situasjonen i landet, og knytter innvandrere fra muslimske land direkte opp mot skyteepisoder i Sveriges forstader.

Er det noen som er åpen for fremmede, er det jeg. Hele Bibelen handler om det. Men man må være klok — Carola Häggkvist.

– Vi slipper inn og skal være snille med folk som har en helt annen ideologi, hvor det til og med står i skriftene deres at det er greit å lyve for vantro, sier Häggkvist til avisen.

Avisens journalist påpeker at mange vil se på det hun sier som fremmedfiendtlig. Det avviser artisten at hun er.

– Er det noen som er åpen for fremmede, er det jeg. Hele Bibelen handler om det. Men man må være klok, sier artisten.

– Men det er grunner til at vi har nasjoner og landegrenser. Vi har ulike kulturer med ulike måter å se ting på.

[ Carola Häggkvist i stort intervju: – Jesu kjærleik gjer meg fri, modig og heit, ]

– Med på normalisere fremmedfiendtlighet

Häggkvist er blitt kritisert etter at intervjuet sto på trykk.

«Nå er hun er med på å normalisere fremmedfiendtlighet», skriver spaltist og forfatter Alex Schulman i en kommentar i Dagens Nyheter, hvor han sammenligner Häggkvist med Sverigedemokratenes leder Jimmie Åkesson.

Schulman skriver at han ikke mener artisten er rasist eller islamofob, men naiv. Han skriver også at det ikke er mulig å se på uttalelsene hennes som annet enn fremmedfiendtlige.

– Beklager at ordene såret

Häggkvist har selv gått ut med to innlegg på Instagram for å beklage, og forklare.

– Jeg er oppriktig lei meg over at en del av mine i ord i artikkelen på noen som helst måte har såret mennesker. Det beklager jeg virkelig, skriver Häggkvist.

Hun skriver at det tre timer lange intervjuet med Svenska Dagbladet i utgangspunktet skulle handle om noe helt annet, og at hun var uforberedt på spørsmålene som ble stilt. Hun forteller at hun reagerte med sjokk da hun fikk artikkelen på e-post like før hun dro på påskeferie.

– Jeg kjente meg sjanseløs. Samtidig vil jeg beklage at jeg såret mennesker og grupper som tok mine ord til seg på en måte som skapte avstand, og ikke forståelse. Dette beklager jeg dypt, skriver Häggkvist.





---

Carola Häggkvist

Svensk popstjerne.

Ble kjent da hun sang låten «Främling» i Melodi Grand Prix som 16-åring, og vant senere konkurransen med «Fängad av en stormvind» i 1991.

Var gift med den norske frikirkepredikanten Runar Søgaard fra 1990 til 2000.

Har vært tilknyttet frikirkene Livets ord og Södermalmskyrkan.

---