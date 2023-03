Flamme forlag har gitt ut boksingler helt fra forlagets oppstart i 2008. Boksingelen er blitt som et varemerke for forlaget. Etter 144 singler i nesten alle tenkelige sjangre og stemmeleier er det nå satt sluttstrek.

– Kjente og ukjente om hverandre har skrevet fritt og inspirert på maks 32 sider, forteller redaktør Nils-Øivind Haagensen.

Han har selv bidratt med tre singler gjennom årene.

Håndarbeid

Omslagene har vært stiftet, «strikket» og/eller brettet. I de første årene lå det nesten like mye håndarbeid som redaksjonelt arbeid bak hver singel.

– Det ga oss en helt egen type nærhet til utgivelsene. Vi har vært – og er – fryktelig glade i dem. Derfor er det selvsagt umenneskelig trist at det er slutt, etter femten år, sier Haagensen,

Han sukker når Vårt Land spør om dødsårsaken.

– Penger, som alltid. Det var ikke mange nok som kjøpte dem, men vi ga oss ikke uten videre. Vi skulle ønske dette aldri tok slutt. Det har vært ekstremt morsomt å lage dem. Det har gitt vidunderlige avbrekk å jobbe i mindre format, litt som når hvalen kommer opp til overflaten for å puste, sier han.

Idealisme

Noen singler er blitt til som deler av uferdige manus forlaget har fått inn. I stedet for et blankt avslag, har forfatterne fått høre at forlaget kunne jobbe deler av manuset om til en boksingel. Etter hvert som sjangeren etablerte seg, har flere skribenter levert manus tilpasset formatet. Stig Sæterbakken var en av de første som leverte som leverte essays i singelformat.

Haagensen insisterer på at flammen fortsatt brenner i forlaget. Singlene har vært uttrykk for det han betegner som en tidvıs grenseløs kapasitet i et idealistisk arbeidsmiljø.

– Det har vært en ekstrem glede i å se det ferdige produktet og tidsavtrykket i hver singel.

– Hva synes du dere har fått til med disse boksinglene?

– Det vet jeg ærlig talt ikke, må vente og se litt. At vi har fått inn manus fra ukjent som presenterer en tekst som boksingler, betyr at det har krøpet inn i bevisstheten til noen at det finnes et mindre format. Det er jo en bitte liten endring. Kanskje har vi skapt en idé om at litteratur har ulike tidslommer å jobbe innenfor. Det tar jo også kortere tid å lese dem, svarer han.

– Er det blitt samleobjekter av dem?

– En god del er utsolgt, men jeg er nysgjerrig på om det finnes en som har alle. Jeg håper det finnes en sånn leser et sted. Det skulle ikke forundre meg om vår samling ikke er komplett.

200 medlemmer

Singlene har også hatt sin egen tilhørende klubb, med navn Singelklubben. Ved nedleggingen er det et par hundre medlemmer som får beskjeden om klubbens opphør.

– Boksinglene har vært med på å skille Flamme fra andre forlag. Har dere noe lignende eller et nytt prosjekt på gang?

– Jeg vet ikke. Du kan godt kalle dem et signaturprodukt fra vår side, men når det likevel ikke er nok kjøpere, hjelper det ikke, sier Haagensen, som har vanskelig for å tro at andre nå vil rappe ideen.

---

Boksingel

En betegnelse brukt på 144 utgivelser fra Flamme forlag siden 2008.

En boksingel får ikke være på mer enn 32 sider.

---