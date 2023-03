Codex Sassoon er en lærinnbundet, håndskrevet pergamentbok som inneholder 92 prosent av den hebraiske bibelen.

Prisvurderingen er satt til mellom 30 og 50 millioner dollar, som etter dagens kurs tilsvarer mellom 315.762.000 og 526.270.000 norske kroner. Auksjonen skal foregå i mai i år.

Onsdag 22. mars åpnet Tel Avivs ANU Museum of the Jewish People en utstilling av det svært sjeldne manuskriptet, slik at potensielle kjøpere kan gjøre seg kjent med bibelen. Etter å ha vært utstilt i Israel, skal den ut på en visningsturné i både Storbritannia og USA.

‘Tre eldgamle bibler’

– Det er finnes tre eldgamle hebraiske bibler fra denne perioden, forteller Yosef Ofer, professor i bibelstudier ved Israels Bar Ilan-universitet til nyhetsbyrået AP.

De tre er Codex Sassoon og Aleppo Codex fra det 10. århundre og Leningrad Codex, fra tidlig på 1000-tallet.

Bare Dødehavsrullene og en håndfull fragmentariske tidligmiddelalder-tekster er eldre, og «en hel hebraisk bibel er relativt sjelden», fortsetter han.

Noen århundrer før Codex Sassoon, som nå skal under hammeren, ble skrevet ned, startet jødiske lærde kjent som massoreter med å lage avskrifter av den hebraiske og arameiske delen av De hellige skrifter som utgjør den hebraiske bibelen.

De utarbeidet et system for grammatikk og uttale, for å «standardisere» det som inntil da var blitt overlevert muntlig fra generasjon til generasjon. Det mest kjente systemet ble utarbeidet av masoretene i Tiberias ved Galilea-sjøen.

I motsetning til Torah-ruller, hvor de hebraiske bokstavene er blottet for vokaler og tegnsetting, inneholdt disse manuskriptene omfattende merknader som instruerte leserne hvordan de skulle resitere ordene riktig.

Karbondatering

Nøyaktig hvor og når Codex Sassoon ble skrevet ned er usikkert.

Til nyhetsbyrået AP forteller en av ekspertene på auksjonshuset Sotheby’s, Sharon Liberman Mintz, at en karbondatering av pergamentet i bibelen ga en estimert dato på år 880 til år 960.

Kodeksens skrivestil antyder at dens skaper var en uspesifisert skriftlærer fra begynnelsen av 1000-tallet i Egypt eller Levanten. Levanten er et omtrentlig historisk geografisk begrep som viser til et stort område i Sørvest-Asia sør for Taurus-fjellene, begrenset av Middelhavet i vest, den nordlige Arabiske ørken og Mesopotamia i øst.

Britain Sotheby's Auction VISER FREM: En museumsansatt viser frem den hebraiske bibelen «Codex Sasson». Manuskriptet er 1.000 år gammelt. (Kin Cheung /AP)

Hun mener at Codex Sassoon er helt grunnleggende dokument ikke bare for jødedommen, men også for verdenskulturen. Men selv om det er eldgammelt og sjeldent holder det ifølge eksperten ikke samme kvalitet som Aleppo Codex, som er skrevet på samme tid.

En spesiell historie

Et notat om manuskriptet forteller en spennende historie om hvordan det skal ha overlevd.

Frem til 1900-tallet ble det i århundrer beskyttet av syriske og jødiske samfunn. Blant eierne i århundrer tidligere skal blant annet en mann ved navn Khalaf ben Abraham ha vært. Notatet forteller videre at ben Abraham ga det videre til Isaac ben Ezekiel al-Attar, som ga det til sønnene Ezekiel og Maimon.

Den hebraiske bibelen kom senere til byen Makisin, i det som i dag er nordøst i Syria, hvor den ble gitt til en synagoge på 1200-tallet. I nesten 500 år var boken forsvunnet, men den dukket opp igjen i Frankfurt i Tyskland i 1929. Da ble den kjøpt av en legendarisk samler av jødiske manuskripter hvis navn den fortsatt bærer.

David Solomon Sassoon var en Bombay-født sønn av en irakisk jødisk forretningsmagnat som fylte hjemmet sitt i London med en enorm samling jødiske manuskripter.

– Hans kapasitet var forbløffende, både når det gjelder antall manuskripter han skaffet til veie, men også når det gjelder hva han var i stand til å finne, sier Raquel Ukeles, leder for samlinger ved Israels nasjonalbibliotek til AP.

Sassoon reiste rundt i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika og kjøpte opp gamle bøker, og ved sin død i 1942 hadde han samlet over 1.200 manuskripter.

Kodeksen har blitt solgt av Sotheby’s tidligere. I 1978 ble den kjøpt for rundt 320 000 dollar. Elleve år senere ble den solgt for 3,19 millioner dollar. Nå skal den på nytt under hammeren. Codex Sassoon kan bli det dyreste jødiske dokumentet som noen gang er solgt. Den tidligere rekorden holdes av bønneboken Luzzatto Machzor fra 1300-tallet som ble solgt i 2021 for 8,3 millioner dollar.

