Etter at hun hadde lest første halvdel av Don Winslows I hundenes vold, sendte hun følgende sms til sin far:

«HALLO! Hvordan kan du be en småbarnsmor lese noe sånt?»

Hun syntes boka var i overkant brutal. Men hun leste videre. Og hun endte med å kalle boka en voldsom historietime.

Bjørn Olav Nordahl har selv gitt ut både krimromaner, dokumentarbøker, en oppvekstroman og vegetariske kokebøker. Han har bakgrunn som journalist i Brennpunkt, Vårt Land og Dagens Næringsliv, der han har vunnet flere priser for sin gravejournalistikk.

Ned i avgrunnen

Selv fant Bjørn Olav Nordahl fram til I hundenes vold gjennom en anbefaling fra sin redaktør i Gyldendal. Da han begynte å lese, satte det seg umiddelbart i ryggmargen:

– Boka innledes med et sitat fra Salme 22: «Redd mitt liv fra sverdet, det beste jeg har, fra hundenes vold!» Og det er dette det handler om: Hvordan bevarer vi oss selv i møtet med ondskapen? spør Nordahl.

Han siterer Nietzsche, som i verket Hinsides godt og ondt skrev at «den som slåss mot monstre må passe på at han ikke blir et monster selv. Og hvis du stirrer lenge nok ned i avgrunnen vil avgrunnen stirre tilbake i deg».

Religiøs klassiker

I dag: Bjørn Olav Nordahl anbefaler I hundenes vold av Don Winslow, utgitt på norsk av Gyldendal 2007.

Utfordrer moralsk

I hundenes vold handler om krigen mot narkotika på det amerikanske kontinentet. Boka skildrer 30 års kamp mellom myndigheter og kriminelle. Spørsmålet er hvordan det gode skal kjempe den kampen. Skal man tillate seg selv å spille det samme spillet som de onde?

– Hovedpersonen Art Keller gir blaffen i lover og regler og har et overordnet moralsk perspektiv i det han gjør. Han nekter å være en bokstavtro regelrytter fordi han mener det viktigste er å stoppe ondskapen. Spørsmålet er hvor lenge du kan gjøre det før det biter deg i halen, påpeker Nordahl.

Winslow inspirerer meg til å stå opp om morgenen og slåss for det jeg tror på. — Bjørn Olav Nordahl

Han trekker fram flere personer boka som alle er mangefasetterte og som utfordrer oss moralsk:

– Du har Nora, som er prostituert, men som er et veldig moralsk menneske. Du har fader Parada, presten som tar imot narkobaronene til skriftemål der de ber om tilgivelse for ugjerningene de gjør. Og du har skruppelløse banditter som også er sjarmerende og som gjør gode ting i lokalsamfunnet.

Den etiske nerven

Nordahl er begeistret for måten Winslows utvikler karakterene sine. Og for språket han bruker. Men mest: For at han vil noe.

– Jeg liker forfattere som har en moralsk agenda. Jeg tror denne boka har preget min egen journalistikk og mitt forfatterskap. Den traff en etisk nerve hos meg, og jeg håper å treffe den samme nerven hos andre. Jeg skriver heller ikke bare for å underholde, jeg vil belyse, avsløre og utfordre.

– Hva får deg til å tenke at dette er en religiøs klassiker?

– Bibelen er jo selve urfortellingen om kampen mellom det gode og det onde, også kampen mot det onde i oss selv. For mange vil nok Winslows setting være uvant, men problemstillingen er den samme.

– Har denne boka påvirket troen din?

– Ja. Jeg tror på Gud og jeg tror på folk. Denne boka viser at det ikke finnes enkle svar på hvorfor folk er som de er, hvor ondskapen kommer fra og hvilke muligheter vi har til å ta et oppgjør med den. Winslow inspirerer meg til å stå opp om morgenen og slåss for det jeg tror på, særlig de dagene det er lett å bli desillusjonert. Og de er det ganske mange av.

