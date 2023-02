Forfatter Marie Aubert har vokst opp med Svein Ellingsens salmer.

– Derfor har jeg alltid vært glad i dem, forteller hun.

Når Aubert skal anbefale en religiøs klassiker, kommer hun ikke utenom Ellingsen (1929–2020), som hun mener er den største blant våre moderne salmediktere.

– Det gjør ham også til en viktig forfatter. Selv om man ikke alltid tenker på salmer som skjønnlitteratur, er det litteratur som veldig mange har et forhold til og bruker i sine liv.

For Aubert lever tekstene på en hel spesiell måte når de synges. De virker ekstra sterkt da, uten at hun vet hvorfor. Kanskje har det med den rituelle følelsen av å synge gjennom de store tingene i livet å gjøre. Det gir et fellesskap.

– Selv i dåpssalmen «Fylt av glede» er bevisstheten om døden og tapet sterkt til stede. Det er enn radikal ting å gjøre.

Sterke bilder

Døden og livet, lyset og mørket er tett sammenvevd.

– Han har en sjelden sterk evne til å formidle hvor sammensatt livet er og hvor tett sorg og glede er knyttet sammen. Han viker ikke unna. Det syntes jeg er modig, sier hun.

– Hva har en av hans salmer konkret betydd for deg?

– Det er flere salmer jeg vender tilbake til for å hente styrke eller finne trøst i mørkere tider i livet. Det er mye grunnfjell og styrke i salmene, svarer hun.

Hun framhever hans mange språklige bilder.

– «Såkorn som dør i jorden» er en av hans flotteste. Kornene «oppstår som fylte aks», og «druer som knuses i gjærkar, modnes til gyllen vin». Så har vi selvfølgelig «Noen må våke i verdens natt». Håpet lyser sterkt i alle salmene hans. Han formidler en Gud som er tilstedeværende i det onde.

Sterk bildebruk finner hun også i «Vi rekker våre hender fram som tomme skåler».

– Til venner som er i sorg har jeg delt salmen «Nå åpner savnet sine øde vidder». Det er et slående bilde. Sorgen kan virke som en uendelig tomhet du må vandre i.

Bryte stumhet

Hun siterer også «Vær sterk min sjel i denne tid når du har tungt å bære».

– Eller «I de sene timers stillhet» som også er sterk. Det er mye mørke i dem, nesten depresjon. Der skriver han om en understrøm av smerte gjennom hele dagen. Men så ligger håpet i at Gud er større enn vårt hjerte.

I et intervju sa Ellingsen at salmenes oppgave er «å bryte menneskelig isolasjon, å låne ord til mennesker og bryte stumhet.» Salmene hans skulle gi «ord til det språkløse».

– Det synes jeg er fint sagt, sier Aubert.

Svein Ellingsen opplevde selv å miste en seks år gammel datter. Aubert mener å gjenkjenne det i hans bevissthet om tap og sorg.

– Du merker at det er erfart liv. Det skal en stor kunstner til for både å ta opp en stor sorg og klare å flette et tydelig håp til det. Tekstene er aldri uten håp, sier hun.

Trøst for mange

– Hva tenker du som forfatter om hans evne til å fortette?

– Det er noe jeg også liker å gjøre, men på en annen måte. Jeg blir slått av forundring når noen klarer å fortette så mye mening på så liten tekstflate. Det imponerer, særlig fordi salmer er brukstekst på en helt annen måte enn de fleste andre litterære tekster.

– Det som knuser andre, har han klart å forvalte til trøst …

– Ja, han gjør det om til trøst for mange. Stor kunst er det å kunne gjøre sin egen sorg om til noe som gir gjenklang for mennesker i ulike situasjoner – selv om de ikke har opplevd å miste et barn. Han allmenngjør sine tapserfaringer slik at det er andre til hjelp, sier Marie Aubert.

